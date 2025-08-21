ETV Bharat / state

'डर को डराने वाले हैं तेजस्वी आने वाले हैं..' RJD ने जारी किया थीम सॉन्ग - RJD THEME SONG

आरजेडी ने थीम सॉन्ग 'डर' जारी किया है. गाने के जरिए एनडीए सरकार पर निशाना साधा गया है जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं-

Etv Bharat
आरजेडी ने जारी किया थीम सॉन्ग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 10:48 PM IST

2 Min Read

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को दिखाते हुए अपना दूसरा थीम सॉन्ग जारी किया है. इस बार गाने का नाम 'डर' रखा गया है. इस गाने में एनडीए सरकार से डर का जिक्र किया गया है.

गाने में उठाए गए बड़े मुद्दे : इस थीम सॉन्ग में बिहार के लोकल गायक और कलाकारों ने काम किया है. 4 मिनट 40 सेकेंड के इस गाने में कलाकारों ने नृत्य के जरिए बेरोजगारी, शिक्षा, विकास जैसे मुद्दों पर संदेश दिया है.

'डर को डराएंगे तेजस्वी' : आरजेडी के इस गाने में कहा गया है कि डर को डराने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं. 20 साल की भ्रष्ट सरकार ने बिहार को सिर्फ डर दिया है. बेरोजगारी का डर, पलायन का डर, बाढ़ का डर, सपनों के टूटने का डर, बच्चों की पढ़ाई छूटने का डर, इलाज न होने का डर, न्याय न मिलने का डर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का डर. आरजेडी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता इसका गवाह है. आने वाला चुनाव इस डर को भगाने का चुनाव है.

पहले थीम सॉन्ग में दिखा था तेजस्वी का विजन : इससे पहले 27 जून को आरजेडी ने पहला थीम सॉन्ग जारी किया था. उस गाने का नाम था ‘रौशन सवेरा लईहें..’. इसमें तेजस्वी यादव के विजन को दिखाया गया था. गाने में युवाओं को रोजगार, महिलाओं के लिए माई-बहिन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1500 प्रति माह, युवाओं के लिए आयोग के गठन का जिक्र था.

17 महीने के कार्यकाल का जिक्र : तेजस्वी यादव के पहले थीम सॉन्ग में महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान हुए काम का भी जिक्र किया गया था. खासतौर पर 4 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा गाने में किया गया था.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को दिखाते हुए अपना दूसरा थीम सॉन्ग जारी किया है. इस बार गाने का नाम 'डर' रखा गया है. इस गाने में एनडीए सरकार से डर का जिक्र किया गया है.

गाने में उठाए गए बड़े मुद्दे : इस थीम सॉन्ग में बिहार के लोकल गायक और कलाकारों ने काम किया है. 4 मिनट 40 सेकेंड के इस गाने में कलाकारों ने नृत्य के जरिए बेरोजगारी, शिक्षा, विकास जैसे मुद्दों पर संदेश दिया है.

'डर को डराएंगे तेजस्वी' : आरजेडी के इस गाने में कहा गया है कि डर को डराने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं. 20 साल की भ्रष्ट सरकार ने बिहार को सिर्फ डर दिया है. बेरोजगारी का डर, पलायन का डर, बाढ़ का डर, सपनों के टूटने का डर, बच्चों की पढ़ाई छूटने का डर, इलाज न होने का डर, न्याय न मिलने का डर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का डर. आरजेडी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता इसका गवाह है. आने वाला चुनाव इस डर को भगाने का चुनाव है.

पहले थीम सॉन्ग में दिखा था तेजस्वी का विजन : इससे पहले 27 जून को आरजेडी ने पहला थीम सॉन्ग जारी किया था. उस गाने का नाम था ‘रौशन सवेरा लईहें..’. इसमें तेजस्वी यादव के विजन को दिखाया गया था. गाने में युवाओं को रोजगार, महिलाओं के लिए माई-बहिन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1500 प्रति माह, युवाओं के लिए आयोग के गठन का जिक्र था.

17 महीने के कार्यकाल का जिक्र : तेजस्वी यादव के पहले थीम सॉन्ग में महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान हुए काम का भी जिक्र किया गया था. खासतौर पर 4 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा गाने में किया गया था.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

RJD RELEASES SECOND THEME SONGDAR KO DARANE WALE HAIN TEJASHWIडर को डराने वाले हैं तेजस्वीBIHAR ELECTION 2025RJD THEME SONG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

क्या है ब्रोंको टेस्ट?, जानिए यो-यो टेस्ट से कितना अलग है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.