पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को दिखाते हुए अपना दूसरा थीम सॉन्ग जारी किया है. इस बार गाने का नाम 'डर' रखा गया है. इस गाने में एनडीए सरकार से डर का जिक्र किया गया है.
गाने में उठाए गए बड़े मुद्दे : इस थीम सॉन्ग में बिहार के लोकल गायक और कलाकारों ने काम किया है. 4 मिनट 40 सेकेंड के इस गाने में कलाकारों ने नृत्य के जरिए बेरोजगारी, शिक्षा, विकास जैसे मुद्दों पर संदेश दिया है.
डर को डराने वाले है तेजस्वी आने वाले है। 20 साल की इस भ्रष्ट सरकार ने बिहार और बिहारियों को सिर्फ " डर" दिया है— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 21, 2025
डर बेरोजगारी का, डर पलायन का, डर बाढ़ का, डर सपनों के टूटने का, डर बच्चों की पढ़ाई छूटने का, डर इलाज न करा पाने का, डर न्याय न मिलने का, डर घूसखोरों का, डर रिश्वतखोरों… pic.twitter.com/gCBPEKKevm
'डर को डराएंगे तेजस्वी' : आरजेडी के इस गाने में कहा गया है कि डर को डराने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं. 20 साल की भ्रष्ट सरकार ने बिहार को सिर्फ डर दिया है. बेरोजगारी का डर, पलायन का डर, बाढ़ का डर, सपनों के टूटने का डर, बच्चों की पढ़ाई छूटने का डर, इलाज न होने का डर, न्याय न मिलने का डर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का डर. आरजेडी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता इसका गवाह है. आने वाला चुनाव इस डर को भगाने का चुनाव है.
पहले थीम सॉन्ग में दिखा था तेजस्वी का विजन : इससे पहले 27 जून को आरजेडी ने पहला थीम सॉन्ग जारी किया था. उस गाने का नाम था ‘रौशन सवेरा लईहें..’. इसमें तेजस्वी यादव के विजन को दिखाया गया था. गाने में युवाओं को रोजगार, महिलाओं के लिए माई-बहिन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1500 प्रति माह, युवाओं के लिए आयोग के गठन का जिक्र था.
रौशन सवेरा लईहें गे……#song #Bihar #TejashwiYadav #RJD #Viral pic.twitter.com/c7h42blOTy— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 27, 2025
17 महीने के कार्यकाल का जिक्र : तेजस्वी यादव के पहले थीम सॉन्ग में महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान हुए काम का भी जिक्र किया गया था. खासतौर पर 4 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा गाने में किया गया था.
