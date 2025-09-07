ETV Bharat / state

बिहार का सीएम बनेंगे तेज प्रताप! पटना में लगाये गए बड़े-बड़े पोस्टर

पटना में तेज प्रताप यादव को सीएम बनाने को लेकर पोस्टर लगाया गया है. लालू यादव से सीएम घोषित करने की अपील की गयी है.

Posters Put Up In Patna
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read

पटना: पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं. महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं. टीम तेज प्रताप का कई दलों से गठबंधन भी हो चुका है.

लालू यादव से अपील: इसी बीच राजधानी पटना में पटना में तेज प्रताप यादव का पोस्टर को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गयी है. पोस्टर के माध्यम से तेज प्रताप यादव को सीएम बनाने की मांग की गयी है. लालू प्रसाद यादव से इसकी घोषणा करने की भी मांग की है.

चर्चा का विषय बना पोस्टर: दरअसल, इस पोस्टर को राजेश निराला यादव वे लगाया है जो नवादा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं. जिसमें कई दावे, नारे और अपील दर्ज है. यह पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है

पोस्टर में लिखा है- 'तेज प्रताप यादव लालू यादव की असली छवि हैं. लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री घोषित करें.' इसके अलावे लिखा है 'बिहार की पुकार तेज प्रताप इस बार, लालू जी का सपना, तेज प्रताप अपना'. जिसका नेतृत्व लाजवाब वही बनेगा सीएम तेज प्रताप. 'जन जन की यही है बात सीएम हों तेज प्रताप.'

Posters Put Up In Patna
तेज प्रताप यादव का पोस्टर (ETV Bharat)

बिहार का सीएम कौन?: बता दें कि बिहार का सीएम कौन? इसको लेकर खूब सियासत हो रही है. सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इसको लेकर आंतरिक चर्चा हो रही है. महागठबंधन में तेजस्वी यादव तो वहीं एनडीए में नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं अभी तक कुछ साफ नहीं है. इसी बीच तेज प्रताप यादव को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है.

पार्टी और परिवार से निष्कासित तेज प्रताप: बता दें कि अनुष्का यादव प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव अपनी पार्टी और परिवार से निष्कासित कर चुके हैं. इसके काफी समय बाद तेज प्रताप यादव ने टीम बनायी. कई छोटी-छोटी पार्टियों को साथ लिया है. बिहार के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं.

अपने भाई पर निशाना: क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान तेज प्रताप महागठबंधन के नेताओं पर निशाना भी साध रहे हैं. जब राहुल गांधी और तेज प्रताप यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान तेज प्रताप ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़-ताड़ करने निकले हैं.

जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है.

"मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है. अपने आस पास के जयचंदो से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. अब आप कितने समझदार हैं, यह चुनाव परिणाम तय कर देगा." -तेज प्रताप यादव

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

TEJ PRATAP YADAV TO BE MADE CMपटना में तेज प्रताप यादव का पोस्टरबिहार का सीएम कौनBIHAR POSTERS POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.