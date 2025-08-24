पटना : बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आए विश्वास मत के दौरान एनडीए के झटके से महागठबंधन में पड़ी दरार अब गहरी होती जा रही है. विधानसभा चुनाव से पहले यह सेंध महागठबंधन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है. मगध से इसकी शुरुआत हो चुकी है और एनडीए ने संकेत दे दिए हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है.

एनडीए का प्लान 5G : बिहार में डबल इंजन सरकार के लिए विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह है. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है. एनडीए ने हर प्रक्षेत्र के लिए अलग रणनीति तैयार की है. एनडीए महागठबंधन की महिम को झटका देने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की है. विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को और झटका देने की तैयारी है.

मगध में महागठबंधन को रोकने की तैयारी

महागठबंधन की पांच सीटों पर एनडीए की नजर : वोटर को जोड़ने के लिए बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी जहां एक और यात्रा पर निकले हैं, वहीं महागठबंधन को एनडीए एक के बाद एक झटका दे रहा है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महागठबंधन से निपटने के लिए खास तैयारी की है. पटना से लेकर लखीसराय तक के इलाके को मजबूत करने के लिए एनडीए ने खास योजना बनाई है. एनडीएन की नजर महागठबंधन द्वारा जीते गए पांच सीटों पर है. एनडीए महागठबंधन में सेंधमारी करने में कामयाब हुई है.

विश्वास मत के दौरान कई विधायकों ने किया था क्रॉस वोटिंग : पहले भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में महागठबंधन को कमजोर करने की कवायद पहले से शुरू कर रखी है. विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान एनडीए ने महागठबंधन को कई झटके दिए थे. राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया था. राष्ट्रीय जनता दल विधायक प्रहलाद यादव और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ ने भी बिहार सरकार का समर्थन किया था. इसके अलावा अनंत सिंह की पत्नी और राजद विधायक नीलम देवी ने भी सरकार को समर्थन दिया था.

राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायकों के बगावती तेवर : नवादा क्षेत्र के दो राष्ट्रीय जनता दल विधायकों ने पाला बदल लिया है. रजौली आरक्षित विधानसभा सीट के विधायक प्रकाश वीर और नवादा विधायक विभा देवी ने महागठबंधन को जोर का झटका दिया है. दोनों विधायकों ने गया में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया और एक तरीके से महागठबंधन छोड़ने के संकेत दे दिए. आपको बता दें कि नवादा के बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से विधायक हैं.

महागठबंधन की महिम को झटका

डबल इंजन सरकार के साथ आए राजद के दो विधायक : मगध क्षेत्र को साधने के लिए एनडीए ने टू फ्रंट प्लान तैयार किया है. योजना के मुताबिक उक्त इलाके के लिए डेवलपमेंट का पैकेज लाना है और विरोधी दलों के विधायकों को पक्ष में मिलना है पहले तो शाहाबाद में एनडीसी रणनीति पर काम की और अब मगध क्षेत्र में इसी रणनीति पर काम की जा रही है. मगध क्षेत्र को जहां 12000 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला वही विधायक भी महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए.

नवादा में हुआ एनडीए का पलड़ा भारी : बात अगर नवादा जिले की कर लें तो नवादा जिले में कुल मिलाकर पांच विधानसभा सीट हैं. पांच में चार विधानसभा सीट पर महागठबंधन का कब्जा था, लेकिन अब दो के पाला बदलने से समीकरण भी बदलता दिख रहा है. नवादा जिले में अब महागठबंधन के सिर्फ दो विधायक रह गए हैं. हिसुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की नीतू सिंह फिलहाल महागठबंधन के साथ हैं. अब एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है. एनडीए के पक्ष में नवादा जिले में तीन विधायक आ गए हैं. वारसलीगंज से भाजपा की अरुणा देवी विधायक हैं, तो दो राष्ट्रीय जनता दल खेमे से आए हैं.

मगध क्षेत्र में महागठबंधन भारी : 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध प्रमंडल की 26 सीटों में महागठबंधन ने 20 पर कब्जा किया था, जबकि एनडीए को केवल 6 सीटें मिली थीं. गया जिले में 10 में से 5 सीट महागठबंधन के खाते में आई थीं. नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा. 2015 में भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब परिणाम उनके पक्ष में गया था.

महागठबंधन में पड़ी दरार

मगध क्षेत्र एनडीए की कमजोर कड़ी : 2010 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो 2010 में एनडीए के पक्ष में 24 सीटें गई थीं. राष्ट्रीय जनता दल को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, एक सीट अन्य के खाते में गई थी. 2015 विधानसभा चुनाव के अगर बात कर लें तो इस चुनाव में एनडीए को जोर का झटका लगा था. 2020 विधानसभा चुनाव के अगर बात कर ले तो इस चुनाव में भी एनडीए को महज 6 सीट मिली थीं और महागठबंधन को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

महागठबंधन के 5 विधायकों ने बदला है पाला : आपको बता दे कि महागठबंधन के पांच विधायक पाला बदल चुके हैं. मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा के राष्ट्रीय जनता दल विधायक प्रहलाद यादव, विक्रम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ, नवादा से राष्ट्रीय जनता दल विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर ने एनडीए से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है.

5 जी प्लान में कौन-कौन? : अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उन्होंने जदयू के कई नेताओं से मुलाकात भी की है. प्रहलाद यादव भी जदयू से चुनाव लड़ना चाहते हैं. इन्हें ललन सिंह के विरोध के बावजूद टिकट मिल सकता है. राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जदयू से चुनाव लड़ सकती हैं, तो प्रकाश वीर को भाजपा टिकट दे सकती है. विक्रम विधायक सिद्धार्थ भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

'टिकट पर नेतृत्व स्तर पर होता है फैसला' : जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार की रफ्तार को देखकर विरोधी दल के विधायक भी हमारे साथ आ रहे हैं. डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो काम किया है, उसे हमारे विरोधी दल के लोग भी मान्यता दे रहे हैं. नवादा जिले के दो विधायक एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं. विधायकों को टिकट मिलेगी या नहीं सवाल पर राजीव रंजन ने कहा कि टिकट कई चीजों को ध्यान में रख कर दिया जाता है.

''प्रत्याशी की छवि और जातीय समीकरण के आधार पर नेतृत्व के स्तर पर फैसला लिया जाता है. समय आने पर पार्टी के बड़े नेता फैसला लेंगे. टिकट देने के कमिटमेंट पर हम लोगों ने किसी को गठबंधन में शामिल नहीं कराया है.''- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू

राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायकों के बगावती तेवर

'टिकट का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा' : भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लीडरशिप में सभी लोग आना चाहते हैं. बिहार में जो विकास हुआ है उसे देखकर विरोधी भी हमारे साथ आने को तैयार हैं.

''बिहार में हुए विकास कार्य को देखकर विरोधी भी हमारे साथ आ रहे हैं. टिकट देने के सवाल पर भाजपा नेता ने कहा कि यह विषय हमारे संगठन का है और संगठन के लोग बैठकर इस पर निर्णय लेंगे.''- अरविंद सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार? : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि दो विधायकों को प्रधानमंत्री के मंच पर लाकर एनडीए ने राहुल-तेजस्वी को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है. राहुल-तेजस्वी जहां वोटर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके विधायक ही टूट रहे हैं.

''2025 को साधने के लिए एनडीए हर हथियार को आजमाना चाहती है. रणनीति के तहत ही मगध क्षेत्र में विधायकों को एनडीए में शामिल कराया जा रहा है, संभव है कि ज्यादातर विधायकों को एनडीए का टिकट मिल जाए. हालांकि अंतिम तक उलट फेर की संभावना बनी रहती है.''- कौशलेंद्र प्रियदर्शी,राजनीतिक विश्लेषक

