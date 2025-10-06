NDA में हो गया सीटों का बंटवारा! JDU प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-'बहुत जल्द प्रेस कांफ्रेंस करेंगे'
बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है. बहुत जल्द ही एनडीए में भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी.
Published : October 6, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 2:41 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगरमी बढ़ने लगी है. चुनाव आयोग की मैराथन मीटिंग के बाद जल्द चुनाव की तिथि की घोषणा होने वाली है. दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल बढ़ने लगा है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किया गया है.
रविवार को एकजुट हुए नेता: जब से नियुक्ति हुई है धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव मोड में हैं. पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. रविवार को केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से मुलाकात की है. दोनों के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई है. धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की.
#WATCH | पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई। pic.twitter.com/DgL86UEA73— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2025
सीट शेयरिंग पर घंटों चर्चा: दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई है. वही उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं. तीनों नेताओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने गर्म जोशी से मुलाकात की है. एनडीए नेताओं ने एक मैसेज देने की कोशिश भी की है कि एनडीए में सब कुछ आल इज वेल है. इसके बाद दिल्ली में घटक दलों की बैठक भी हुई.
किसकी कितनी मांग?: एनडीए में घटक दलों की ओर से अधिक सीट की मांग हो रही है. जीतन राम मांझी 20 सीट मांग रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीट चाहते हैं. जबकि चिराग पासवान की पार्टी 40 से अधिक सीट की मांग कर रही है. जदयू भी 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. ऐसे में बीजेपी की ओर से यह कोशिश हो रही है कि सीट बंटवारे में सबकी उचित मांगों को माना जाए और सभी दल की क्षमता के अनुसार उसे सीट मिले.
2020 में एनडीए कितनी सीटों पर लड़ी थी
- बीजेपी 110 (74 पर जीत)
- जेडीयू 115 (43 पर जीत)
- हम 7 (4 पर जीत)
- वीआईपी (11) (4 पर जीत, 2025 में महागठबंधन में)
जल्द प्रेस कांफ्रेंस होगा?: JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर काफी चर्चा हो चुकी है. हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे. NDA कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है. हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए. सीटों के बंटवारे को लेकर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. प्रेस को जल्द सूचित करेंगे.
#WATCH पटना (बिहार): चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, " हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे। nda कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो… pic.twitter.com/ryayFQqEB7— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025
'एनडीए में ऑल इज वेल': इधर, जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है. जीतन राम मांझी ने भी कहा कि पॉलिटिक्स पर कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि पूरी कवायद अब सीट बंटवारे को लेकर ही हो रही है. जदयू ने पहले ही कह रखा है कि भाजपा सभी घटक दलों से बातचीत करे और उसके बाद फिर उससे बातचीत करें.
बहुत जल्द सीटों की घोषणा: सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि नवरात्र के बाद सीट बटवारा हो जाएगा तो अब एनडीए उसी दिशा की तरफ है. ऐसे में बहुत जल्द सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी.
