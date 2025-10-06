ETV Bharat / state

NDA में हो गया सीटों का बंटवारा! JDU प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-'बहुत जल्द प्रेस कांफ्रेंस करेंगे'

बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है. बहुत जल्द ही एनडीए में भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी.

Bihar Election 2025
दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगरमी बढ़ने लगी है. चुनाव आयोग की मैराथन मीटिंग के बाद जल्द चुनाव की तिथि की घोषणा होने वाली है. दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल बढ़ने लगा है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किया गया है.

रविवार को एकजुट हुए नेता: जब से नियुक्ति हुई है धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव मोड में हैं. पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. रविवार को केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से मुलाकात की है. दोनों के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई है. धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की.

सीट शेयरिंग पर घंटों चर्चा: दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई है. वही उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं. तीनों नेताओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने गर्म जोशी से मुलाकात की है. एनडीए नेताओं ने एक मैसेज देने की कोशिश भी की है कि एनडीए में सब कुछ आल इज वेल है. इसके बाद दिल्ली में घटक दलों की बैठक भी हुई.

किसकी कितनी मांग?: एनडीए में घटक दलों की ओर से अधिक सीट की मांग हो रही है. जीतन राम मांझी 20 सीट मांग रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीट चाहते हैं. जबकि चिराग पासवान की पार्टी 40 से अधिक सीट की मांग कर रही है. जदयू भी 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. ऐसे में बीजेपी की ओर से यह कोशिश हो रही है कि सीट बंटवारे में सबकी उचित मांगों को माना जाए और सभी दल की क्षमता के अनुसार उसे सीट मिले.

2020 में एनडीए कितनी सीटों पर लड़ी थी

  • बीजेपी 110 (74 पर जीत)
  • जेडीयू 115 (43 पर जीत)
  • हम 7 (4 पर जीत)
  • वीआईपी (11) (4 पर जीत, 2025 में महागठबंधन में)

जल्द प्रेस कांफ्रेंस होगा?: JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर काफी चर्चा हो चुकी है. हम लोग आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहे. NDA कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हुआ है. हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए. सीटों के बंटवारे को लेकर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. प्रेस को जल्द सूचित करेंगे.

'एनडीए में ऑल इज वेल': इधर, जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है. जीतन राम मांझी ने भी कहा कि पॉलिटिक्स पर कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि पूरी कवायद अब सीट बंटवारे को लेकर ही हो रही है. जदयू ने पहले ही कह रखा है कि भाजपा सभी घटक दलों से बातचीत करे और उसके बाद फिर उससे बातचीत करें.

बहुत जल्द सीटों की घोषणा: सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि नवरात्र के बाद सीट बटवारा हो जाएगा तो अब एनडीए उसी दिशा की तरफ है. ऐसे में बहुत जल्द सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी.

ये भी पढ़ें:

बिहार में NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी, कहां फंसा है पेंच?

चिराग को 40 और मांझी को 20.. कितनी सीटों पर खुश होंगे कुशवाहा? बिहार में BJP-JDU के लिए चुनौती

'थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए', महागठबंधन में तेजस्वी को लीड रोल मगर बात अधूरी रही

Last Updated : October 6, 2025 at 2:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NDA MEETING IN DELHIसीट शेयरिंगएनडीए की बैठकBIHAR ELECTION 2025NDA SEAT SHARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.