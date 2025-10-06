ETV Bharat / state

NDA में हो गया सीटों का बंटवारा! JDU प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-'बहुत जल्द प्रेस कांफ्रेंस करेंगे'

दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगरमी बढ़ने लगी है. चुनाव आयोग की मैराथन मीटिंग के बाद जल्द चुनाव की तिथि की घोषणा होने वाली है. दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल बढ़ने लगा है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किया गया है. रविवार को एकजुट हुए नेता: जब से नियुक्ति हुई है धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव मोड में हैं. पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. रविवार को केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से मुलाकात की है. दोनों के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई है. धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. सीट शेयरिंग पर घंटों चर्चा: दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई है. वही उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं. तीनों नेताओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने गर्म जोशी से मुलाकात की है. एनडीए नेताओं ने एक मैसेज देने की कोशिश भी की है कि एनडीए में सब कुछ आल इज वेल है. इसके बाद दिल्ली में घटक दलों की बैठक भी हुई. किसकी कितनी मांग?: एनडीए में घटक दलों की ओर से अधिक सीट की मांग हो रही है. जीतन राम मांझी 20 सीट मांग रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीट चाहते हैं. जबकि चिराग पासवान की पार्टी 40 से अधिक सीट की मांग कर रही है. जदयू भी 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. ऐसे में बीजेपी की ओर से यह कोशिश हो रही है कि सीट बंटवारे में सबकी उचित मांगों को माना जाए और सभी दल की क्षमता के अनुसार उसे सीट मिले. 2020 में एनडीए कितनी सीटों पर लड़ी थी

