तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम! महागठबंधन की बैठक में सहमति
तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के कैंडिडेट बनेंगे. महागठबंधन की बैठक में फैसला हो गया है.
Published : October 7, 2025 at 8:54 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 9:00 PM IST
पटना: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज है. खासकर सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर संशय है. इधर, मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम-डिप्टी सीएम कैंडिडेट को लेकर बड़ा बयान दिया है.
तेजस्वी होंगे सीएम: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार का चुनाव बिहार के बेहतर भविष्य के लिए होगा. इसबार महागठबंधन की सरकार बनना तय है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव सीएम होंगे और मुकेश सहनी खुद डिप्टी सीएम के कैंडिडेट होंगे.
'इस बार का चुनाव बेहतर भविष्य का चुनाव है. महागठबंधन की सरकार बनना तय है. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और होंगे और मैं उपमुख्यमंत्री का बनूंगा' -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख
सीट शेयरिंग और पद को लेकर सहमति: मुकेश सहनी ने कहा कि रविवार को तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है. सभी सहयोगी इसको लेकर सहमत हैं. खासकर सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर भी सहयोगियों की सहमति है.
एनडीए में जाने पर क्या बोले?: मुकेश सहनी ने साफ किया कि महागठबंधन में सीट को लेकर वे निश्चिंत हैं. हालांकि इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी के नाराज होने की बात आ रही थी. ऐसा माना जा रहा था कि मुकेश सहनी महागठबंधन से एनडीए में चले जाएंगे. इसपर मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
"महागठबंधन का हिस्सा हैं. महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मेरी पार्टी राज्य में लगातार काम कर रही है. महागठबंधन की सरकार बनना तय है." -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख
'एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेकेंगे': मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है. महागठबंधन एकजुट है. सभी घटक दल मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे.
महागठबंधन के साथ बिहार का युवा: इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में शिक्षा स्वास्थ्य़, सड़क, रोजगार को लेकर काम किया. महिला और युवाओं को नौकरी दी. कई योजनाएं लागू की गयी. ऐसे में बिहार का युवा महागठबंधन के साथ खड़े हैं. इसबार भ्रष्टाचार वाली सरकार को को बदलने के लिए संकल्पित हैं.
