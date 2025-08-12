ETV Bharat / state

अनंत सिंह के तबेले में मुख्यमंत्री नीतीश के करीबी, मोकामा सीट और मीडिया को लेकर चर्चा! - BIHAR ELECTION 2025

जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने नीतीश से मुलाकात की थी और आज एक और बड़ी मुलाकात हुई है. चर्चाओं का बाजार गरम है.

ASHOK CHOUDHARY MET FORMER MOKAMA MLA
अनंत सिंह और अशोक चौधरी के बीच चाय पर चर्चा (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 12:48 PM IST

पटना: मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह आजकल काफी चर्चा में हैं. जेल से निकलने के बाद लगातार वो दावा कर रहे हैं कि इस बार मोकामा विधानसभा चुनाव, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे. मंगलवार यानी कि 12 अगस्त को अचानक बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी बाहुबली अनंत सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और उनसे लंबी राजनीतिक बातचीत भी की है.

अनंत सिंह से मिलने पहुंचे अशोक चौधरी: माना जा रहा है कि अनंत सिंह से उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर भी बातचीत की है. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश भी अनंत सिंह तक पहुंचाने का काम किया है. बता दे कि अनंत सिंह जिस तरह से जेल से बाहर आने के बाद मोकामा से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

अशोक चौधरी को तबेले में ले गए अनंत: इस मुलाकात के दौरान काफी दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली. अनंत सिंह, अशोक चौधरी को अपने तबेले में ले गए और वहां भैंस दिखायी. अशोक चौधरी भैंस की पीठ सहलाते नजर आ रहे हैं. वहीं अनंत सिंह भैंस के बच्चे को दिखाने के लिए अशोक चौधरी को ले गए. इस दौरान अनंत सिंह ने अशोक चौधरी को भैंसों की नस्ल के बारे में जानकारी दी.

चाय पर चर्चा: दोनों के बीच काफी देर तक चाय पर चर्चा भी की गई. घर के अंदर अनंत सिंह और अशोक चौधरी बैठकर चाय पी रहे हैं. इस दौरान इन दोनों के बीच क्या बात हुई है, स्पष्ट नहीं हो सका है.

सीएम नीतीश से मिल चुके हैं अनंत: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के साथ ही अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की थी. उसके बाद उनके पार्टी के ही विधान पार्षद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के बयानों का विरोध किया था. उसके बाद पार्टी के अंदर अनंत सिंह की दावेदारी को लेकर कई तरह की बातें देखने को मिली है.

ASHOK CHOUDHARY MET FORMER MOKAMA MLA
अनंत सिंह के घर पहुंचे अशोक चौधरी (ETV Bharat)

किन मुद्दों पर हुई बात?: इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी का पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह से मुलाकात निश्चित तौर पर खास चर्चाओं का मुलाकात माना जा रहा है. आज मंत्री अशोक चौधरी ने अनंत सिंह के आवास पर जाकर किन मुद्दों को लेकर मुलाकात की है, इसपर सभी की नजरें टिकी हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक चर्चा है. सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार अनंत सिंह को मीडिया में आकर किसी भी तरह का बयान देने से परहेज करने को लेकर भी पार्टी का संदेश मंत्री अशोक चौधरी ने उनतक पहुंचाया है. अब देखना है कि मंत्री अशोक चौधरी से अनंत सिंह के मुलाकात पर अनंत सिंह क्या कुछ कहते हैं.

जमानत पर हैं अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह हाल ही में बेल पर जेल से बाहर आए हैं. मोकामा गोलीकांड में वह पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद थे. पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. सोनू-मोनू गैंग के सोनू सिंह भी बेल पर जेल से बाहर हैं, वहीं मोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

ASHOK CHOUDHARY MET FORMER MOKAMA MLA
चाय पर चर्चा (ETV Bharat)

अनंत सिंह की पत्नी हैं विधायक: अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं. साल 2022 में जब एके-47 मामले में अनंत सिंह को सजा हुई और सदस्यता चली गई तो उनकी पत्नी ने आरजेडी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ा था. उससे पहले साल 2020 में अनंत सिंह भी राजद के सिंबल पर विधायक बने थे. 2015 में वह निर्दलीय जीते थे, जबकि 2010 और 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे.

