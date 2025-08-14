ETV Bharat / state

महुआ सीट बनी बिहार की नई 'हॉट सीट', तेज प्रताप यादव की एंट्री से बढ़ी महागठबंधन की बेचैनी - TEJ PRATAP YADAV

महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव की दावेदारी ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं, जिससे राजद की रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है.

महुआ विधानसभा सीट
महुआ विधानसभा सीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 8:51 PM IST

पटना: बिहार की राजनीति एक बार फिर तेज होती दिख रही है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे एक बार फिर से महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. 2015 में इसी सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी और अब फिर से इसी सीट को लेकर जंग तेज होती जा रही है.

तेज प्रताप के उतरने से राजद में बेचैनी: 2015 में इसी सीट से तेज प्रताप ने जीत दर्ज की थी और अब फिर से इसी सीट को लेकर जंग तेज होती जा रही है. तेज प्रताप के उतरने से जहां महागठबंधन में घबराहट है, वहीं एनडीए खेमा इसे अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है. महुआ सीट वैशाली जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है.

महुआ विधानसभा सीट (ETV Bharat)

M-Y समीकरण: यहां यादव, मुस्लिम, दलित, सुनार और कुशवाहा जातियों की निर्णायक भूमिका रहती है. M-Y (मुस्लिम-यादव) समीकरण यहां करीब 35% है. अनुसूचित जाति के वोटर लगभग 21% हैं, जिसमें पासवान और रविदास समुदाय की बहुलता है.

महागठबंधन को नुकसान: राजद ने 2015 और 2020 में इस समीकरण का पूरा लाभ उठाया, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा तय है. इससे सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान होगा.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

पिछले चुनावों की स्थिति: 2020 में राजद के मुकेश रोशन ने 62,580 वोट (36.48%) लेकर जीत दर्ज की थी. जदयू की आसमा परवीन को 48,893 वोट (33.5%) मिले थे. 2015 में तेज प्रताप यादव ने हम के रविंद्र राय को हराया था. उन्हें 66,927 वोट (43.34%) मिले थे. जीत का अंतर 28,155 वोट था.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

जेडीयू को मिल सकता है लाभ: इस बार अगर तेज प्रताप निर्दलीय उतरते हैं तो महागठबंधन के यादव वोट बैंक में सेंध लग सकती है. इससे जदयू को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है.

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेज प्रताप बनेंगे तेजस्वी के राह में रोड़ा? राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे का कहना है कि तेज प्रताप यादव की बगावत से सिर्फ महुआ ही नहीं, बल्कि राज्य की अन्य सीटों पर भी राजद को नुकसान हो सकता है. यदि 10 -15 जगह यदि यादव उम्मीदवार को उतार दिया तो आखिरकार नुकसान तो आरजेडी और तेजस्वी का ही होना है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

'कृष्ण-अर्जुन': उन्होंने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव अब केवल 'कृष्ण-अर्जुन' की बातें नहीं कर रहे, बल्कि व्यावहारिक तौर पर तेजस्वी यादव की राह में बाधा बन रहे हैं.

"अगर तेज प्रताप यादव 10-15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो इसका सीधा असर राजद की जीत पर पड़ेगा." -अरुण पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

राखी बंधवाते तेजस्वी और तेज प्रताप यादव
राखी बंधवाते तेजस्वी और तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

झगड़े का फायदा उठाने की तैयारी: जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि उनका यह भी कहना है कि यदि राजद की आंतरिक कलह जारी रही तो पार्टी 2010 वाली स्थिति में लौट सकती है.

"यह राजद का पारिवारिक मामला है. लालू यादव अपने परिवार को किस तरह से संभाल रहे हैं, यह बिहार की जनता देख रही है। इससे एनडीए को कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो सीट आएगी, हम जीतेंगे." -अरविंद निषाद, जदयू प्रवक्ता

राजद में सन्नाटा, बेचैनी बरकरार: राजद नेता इस पूरे मसले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं. वर्तमान विधायक मुकेश रोशन ने पार्टी लाइन को ही दोहराया है. उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी, हम वही मानेंगे. वहीं राजद विधायक सतीश दास ने कहा कि तेज प्रताप को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित किया है. वह स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए. हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

महुआ आरजेडी का गढ़: अब तक हुए 15 चुनावों में सबसे ज्यादा 4 बार राजद ने इस सीट पर जीत दर्ज की है. 2010 से 2020 तक के तीन चुनावों में दो बार आरजेडी को जीत मिली है. तेज प्रताप यादव के मैदान में आने से महुआ सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और त्रिकोणीय हो सकता है.

हम कैंडिडेट को हराकर मारी थी एंट्री: तेज प्रताप यादव ने 2015 में महुआ सीट से हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) के रविंद्र राय को हराकर विधानसभा में एंट्री ली थी. उन्हें 66,927 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 43.34% था। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, जिससे तेज प्रताप को अतिरिक्त समर्थन मिला.

लालू यादव और राबड़ी देवी से बात करते तेजस्वी यादव
लालू यादव और राबड़ी देवी से बात करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

जातीय समीकरण महागठबंधन के पक्ष में: दरअसल. महुआ में जातीय समीकरण अभी भी महागठबंधन के पक्ष में हैं. वहीं तेज प्रताप की बगावत से वोटों का बंटवारा तय है, जिससे एनडीए को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है. अब सभी की नजर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर है. क्या वे महुआ सीट पर कोई नया रणनीतिक दांव चलेंगे या तेज प्रताप को यूं ही खुला मैदान दे देंगे?

