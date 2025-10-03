बिहार के इस जिले में हुआ था देश का पहला बूथ कैप्चरिंग, दो अधिकारियों ने लगायी थी चुुनावी हिंसा पर लगाम
बिहार चुनाव पर कभी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग का दाग लगता था. 1977 से चुनाव में हिंसा का आंकड़ा बढ़ता गया. 2005 के बाद तस्वीर बदली.
Published : October 3, 2025 at 7:35 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 7:44 PM IST
रिपोर्ट: अविनाश कुमार
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से तैयारी अब अंतिम चरण में है. 4 अक्टूबर को पटना में चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है. अधिकारियों से भी सुरक्षा सहित तमाम इंतजामों पर फीडबैक लिया जाएगा. साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ ही शनिवार को बैठक की जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बैठक करेंगे. बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना और राजनीतिक दलों के विचार जानना है.
चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था बिहार: चुनाव आयोग की शक्ति के कारण 2005 के बाद बिहार में चुनाव में कई तरह के बदलाव आए. 2005 से पहले बिहार का चुनाव हिंसा और बूथ लूट के लिए ही चर्चा में रहता था. प्रत्याशी से लेकर चुनाव में लगे कर्मचारी, पुलिस बल और आम लोगों तक की जान चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ जाती थी, जो अब पूरी तरह बदल चुका है.
बिहार में लंबे समय से चुनाव की गतिविधियों को देख रहे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के राजीव कुमार का कहना है कि 2005 के बाद बिहार में चुनाव में युगांतरकारी बदलाव आए. चुनाव में पैरा मिलिट्री के प्रयोग सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई. तकनीकी प्रयोग भी अधिक होने लगा.
"आईटी के इस्तेमाल और प्रोजेक्टिंग ऑफिसर को फोटो पहचान पत्र दिए जाने के साथ डिजिटल कैमरा का भी प्रयोग शुरू हुआ. ईवीएम के प्रयोग से अब यह संभव नहीं रह गया था कि 10 लोग मिलकर बैलेट पेपर की तरह वोट डाल लें. चुनाव आयोग की सख्ती और नए प्रयोगों के कारण चुनावी हिंसा में तो कमी आई लेकिन धन बल का प्रयोग काफी बढ़ गया."- राजीव कुमार, चुनाव विशेषज्ञ
2005 के बाद बदलाव: राजीव कुमार का कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चों पर निगरानी तो शुरू की लेकिन इसका कोई बहुत असर नहीं हुआ. दूसरे तरीके से चुनाव में काफी अधिक खर्च किया जाने लगा. 2005 से पहले जहां बिहार चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था, वहीं 2005 के बाद चुनावी हिंसा तो घटा बाहुबल का प्रयोग कम होने लगा लेकिन धनबल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग चुनकर आने लगे. उसके कारण उनका प्रतिशत काफी बढ़ गया. चुनाव आयोग को इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए.
बिहार में देश की पहली बूथ कैप्चरिंग: राजनीतिक विशेषज्ञ एन के चौधरी का कहना है कि बूथ लूट की घटना पूरे देश में बिहार के बेगूसराय में ही पहले हुई थी. हालांकि 80 के दशक से चुनावी हिंसा में काफी बढ़ोतरी हुई. इस तरह बूथ लूट की घटना में काफी बढ़ोतरी हुई. जिस पार्टी की सरकार सत्ता में रही, उसके संरक्षण में बाहुबल के प्रयोग से बूथ लूटे जाने लगे और विरोध करने पर हिंसा होने लगी.
इन दो अधिकारियों ने बदली तस्वीर: लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हिंसा तो आम बात थी. बड़ी संख्या में राजनीतिक हत्याएं भी हुई. चुनाव के दिन भी चुनाव कार्य में लगे कर्मियों से लेकर आम लोगों तक की हत्या की जाने लगी. बिहार में अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन इसमें तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक केजे राव की बड़ी भूमिका रही.
"बिहार में होने वाले चुनाव के बदलाव को लेकर टीएन शेषन और केजे राव को हीरो के रूप में माना जाता है. 2005 के बाद से बिहार में चुनाव काफी शांतिपूर्ण होने लगा है, लेकिन चुनाव आयोग को अभी कई तरह के सुधार करने की जरूरत है. इस बार वोटर लिस्ट को लेकर भी काफी विवाद हुआ है. विशेष गहण पुनरीक्षण अभियान में कई तरह के आरोप लगे और उस पर सियासत भी खूब हुई है. इसलिए चुनाव आयोग को सभी दलों को साथ लेकर आने वाले समय में और भी कई सुधार करने की जरूरत है, जिससे चुनाव और निष्पक्ष हो और जिम्मेदार लोग चुनकर आ सकें."- एन के चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ
राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास: राजनीतिक हिंसा और हत्या के दौर में बिहार में कई नेताओं की जिंदगी छीन ली है.
1965 में पहली बार राजनीतिक हत्या हुई उस समय कांग्रेस के पूर्व विधायक शक्ति कुमार की हत्या कर दी गई थी. विधायक की हत्या के बाद उनका शव तक नहीं मिला था. शक्ति कुमार दक्षिण गया से विधायक थे.
1972 में भाकपा विधायक मंजूर हसन की हत्या उनके फ्लैट में कर दी गई, 1978 में भाकपा के ही सीताराम मीर की भी हत्या कर दी गयी. 1984 में कांग्रेस के नगीना सिंह की हत्या की गई. 1990 में जुलाई के महीने में जनता दल के विधायक अशोक सिंह को उनके घर पर ही मार दिया.
1998 में फरवरी में विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या कर दी गई. विधायक बृज बिहारी प्रसाद की भी हत्या इसी साल की गई . 1998 अप्रैल में माकपा के विधायक अजीत सरकार की भी दिनदहाड़े हत्या की गई. बिहार के औरंगाबाद गया जमुई रोहतास और जहानाबाद जैसे जिले जहां नक्सली गतिविधियां ज्यादा है वहां हर चुनाव में हिस्सा का खतरा बना रहता है लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के बाद बिहार में चुनाव हिंसा पर लगाम लगा. केंद्रीय एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो बिहार में 2019 में 62 राजनीतिक हिंसा की घटना हुई थी इसमें 6 लोग मारे गए थे.
1977 से चुनाव में हिंसा का आंकड़ा बढ़ा: वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत की किताब 'बिहार में चुनावी जाति हिंसा और बूथ लूट' के अलावा कमलनयन चौबे की किताब 'बिहार की चुनावी राजनीति: जाति वर्ग का समीकरण' में बिहार में चुनावी हिंसा का जिक्र किया गया है.
1977 में 26 की मौत: बिहार में 1969 से पहले हिंसा की छिटपुट घटनाएं ही चुनाव के समय होती रही. 1969 के चुनाव में पहली बार पूरे बिहार में हिंसा की कई जगह घटनाएं हुईं. 7 लोगों की जान चली गई थी. उसके बाद हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी दिखने लगा. 1977 में चुनावी में 194 हिंसा की घटनाएं हुईं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे.
1985 में सबसे ज्यादा 1370 हिंसक घटनाएं हुई और इसमें 69 लोग मारे गए. चुनाव के दिन ही 310 घटनाएं हुई उसमें 49 लोगों की मौत हुई बूथ लूट की भी कई घटनाएं करीब चुनाव के दिन के लिए 1000 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. चुनाव में 200 पारा मिलिट्री की कंपनियां लगाई गई थी.
1985 के चुनाव में कांग्रेस को 196 सीट पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को केवल 16 सीटों पर. कांग्रेस ने सभी 323 तो भाजपा ने 234 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था. ऐसे लोक दल ने 261 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था और 46 सीट जीतकर सबसे बड़ा विपक्ष के रूप में सामने आया था.
1990 के चुनाव में 520 हिंसा की घटनाओं में 87 लोगों की मौत हुई. इसी चुनाव के बाद लालू राज की शुरुआत हुई थी. वर्ष 1995 में 1270 हिंसा की घटनाएं घटी है जिसमें 54 लोगों की मौत हुई. जबकि 2000 के चुनाव में 61 लोग मारे गए. राजद 124 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बने तो वहीं भाजपा 67 सीट जीतने में कामयाब रही थी.
फरवरी 2005 के चुनाव में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई और पांच लोगों की मौत हुई. किसी दल को बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रपति शासन बिहार में लग गया था और अक्टूबर 2005 के चुनाव में 17 लोगों की मौत हुई थी. इस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिला. इसी चुनाव से लालू राबड़ी का शासन का अंत हुआ.
2005 के बाद के चुनाव में हिंसा और बूथ लूट की घटनाओं में कमी आनी शुरू हो गयी. बिहार में चुनावी हिंसा और बूथ लूट की घटनाओं को रोकने में टीएन शेषन और के जे राव की बड़ी भूमिका रही. केजे राव बिहार विधानसभा चुनाव के विशेष पर्यवेक्षक बनाए गए थे. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों से लेकर चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों की भी हिंसा के कारण जान जाती थी. उस पर अब विराम लग चुका है हालांकि इसके बाद भी 2010 में पांच लोगों की मौत हुई थी. लेकिन हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब अंतिम तैयारी करने में लगा है, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में बूथों पर सुरक्षा बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक ईवीएम को लेकर सभी जिले के डीएम को सख्त निर्देश दिया गया है. अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी सरकार से 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है.
30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट भी जारी हो गया है. 7 करोड़ 41 लाख से अधिक वोटर हैं और अब इसी के आधार पर चुनाव होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम बिहार का दौरा भी करने वाली है और 4 अक्टूबर को मैराथन बैठक भी होगा. चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग की यह अंतिम पहल है जिसमें सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जाएगी और उनसे तिथि को लेकर भी चर्चा होगी. इसके साथ ही कितने फेज में चुनाव कराया जाए इस पर भी सुझाव लिया जाएगा. क्योंकि अक्टूबर में ही दिवाली और बिहार का महापर्व छठ है तो सबको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सुझाव के बाद कितने फेज में चुनाव कराया जाए, इसपर फैसला लेगा.
पार्टियों के अपने-अपने दावे: बीजेपी और जदयू के नेता कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. चुनाव आयोग जितने फेज में चुनाव कराए हम लोग तैयार हैं. वहीं राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन का कहना है कि हम लोगों ने पहले ही चुनाव आयोग से दो चरण में चुनाव कराने की मांग की है.
"11 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई थी तो उसमें हम लोगों ने मांग की थी. अब 4 अक्टूबर को पटना में बैठक होने जा रही है तो उसमें भी हम लोग दो चरण में ही कराने की मांग करेंगे."-चितरंजन गगन, राजद के प्रवक्ता
बिहार में बूथ कैप्चरिंग: 2005 से पहले बूथ लूट की घटनाओं के कारण हजारों बूथों पर रिपोलिंग चुनाव आयोग को करवाना पड़ता था. 1995 के विधानसभा चुनाव में 1668 बूथों पर आयोग को लूट और अन्य कारणों से फिर से मतदान करना पड़ा. वहीं 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में 1420 बूथ पर फिर से चुनाव करवाया गया.
बूथ लूट की घटनाओं के कारण लोकसभा चुनाव भी कई स्थानों पर रद्द होते रहे. राजधानी पटना में ही 1991 और 1998 दो बार लोकसभा का चुनाव रद्द किया गया. 1998 के लोकसभा चुनाव में करीब 5000 बूथों पर फिर से मतदान कराना पड़ा. हालांकि अब बूथ लूट की घटना इतिहास बन चुका है और चुनावी हिंसा भी काफी कमा है, लेकिन विशेषज्ञ धनबल के बढ़ते प्रयोग से चिंतित हैं.
