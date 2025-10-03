ETV Bharat / state

बिहार के इस जिले में हुआ था देश का पहला बूथ कैप्चरिंग, दो अधिकारियों ने लगायी थी चुुनावी हिंसा पर लगाम

चुनाव के दौरान बिहार में हिंसा ( ETV Bharat )

October 3, 2025

रिपोर्ट: अविनाश कुमार पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से तैयारी अब अंतिम चरण में है. 4 अक्टूबर को पटना में चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है. अधिकारियों से भी सुरक्षा सहित तमाम इंतजामों पर फीडबैक लिया जाएगा. साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ ही शनिवार को बैठक की जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बैठक करेंगे. बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना और राजनीतिक दलों के विचार जानना है. चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था बिहार: चुनाव आयोग की शक्ति के कारण 2005 के बाद बिहार में चुनाव में कई तरह के बदलाव आए. 2005 से पहले बिहार का चुनाव हिंसा और बूथ लूट के लिए ही चर्चा में रहता था. प्रत्याशी से लेकर चुनाव में लगे कर्मचारी, पुलिस बल और आम लोगों तक की जान चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ जाती थी, जो अब पूरी तरह बदल चुका है. बिहार चुनाव और हिंसा (ETV Bharat) बिहार में लंबे समय से चुनाव की गतिविधियों को देख रहे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के राजीव कुमार का कहना है कि 2005 के बाद बिहार में चुनाव में युगांतरकारी बदलाव आए. चुनाव में पैरा मिलिट्री के प्रयोग सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई. तकनीकी प्रयोग भी अधिक होने लगा. "आईटी के इस्तेमाल और प्रोजेक्टिंग ऑफिसर को फोटो पहचान पत्र दिए जाने के साथ डिजिटल कैमरा का भी प्रयोग शुरू हुआ. ईवीएम के प्रयोग से अब यह संभव नहीं रह गया था कि 10 लोग मिलकर बैलेट पेपर की तरह वोट डाल लें. चुनाव आयोग की सख्ती और नए प्रयोगों के कारण चुनावी हिंसा में तो कमी आई लेकिन धन बल का प्रयोग काफी बढ़ गया."- राजीव कुमार, चुनाव विशेषज्ञ 2005 के बाद बदलाव: राजीव कुमार का कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चों पर निगरानी तो शुरू की लेकिन इसका कोई बहुत असर नहीं हुआ. दूसरे तरीके से चुनाव में काफी अधिक खर्च किया जाने लगा. 2005 से पहले जहां बिहार चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था, वहीं 2005 के बाद चुनावी हिंसा तो घटा बाहुबल का प्रयोग कम होने लगा लेकिन धनबल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग चुनकर आने लगे. उसके कारण उनका प्रतिशत काफी बढ़ गया. चुनाव आयोग को इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए. बिहार में देश की पहली बूथ कैप्चरिंग: राजनीतिक विशेषज्ञ एन के चौधरी का कहना है कि बूथ लूट की घटना पूरे देश में बिहार के बेगूसराय में ही पहले हुई थी. हालांकि 80 के दशक से चुनावी हिंसा में काफी बढ़ोतरी हुई. इस तरह बूथ लूट की घटना में काफी बढ़ोतरी हुई. जिस पार्टी की सरकार सत्ता में रही, उसके संरक्षण में बाहुबल के प्रयोग से बूथ लूटे जाने लगे और विरोध करने पर हिंसा होने लगी. चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था बिहार (ETV Bharat) इन दो अधिकारियों ने बदली तस्वीर: लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हिंसा तो आम बात थी. बड़ी संख्या में राजनीतिक हत्याएं भी हुई. चुनाव के दिन भी चुनाव कार्य में लगे कर्मियों से लेकर आम लोगों तक की हत्या की जाने लगी. बिहार में अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन इसमें तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक केजे राव की बड़ी भूमिका रही. "बिहार में होने वाले चुनाव के बदलाव को लेकर टीएन शेषन और केजे राव को हीरो के रूप में माना जाता है. 2005 के बाद से बिहार में चुनाव काफी शांतिपूर्ण होने लगा है, लेकिन चुनाव आयोग को अभी कई तरह के सुधार करने की जरूरत है. इस बार वोटर लिस्ट को लेकर भी काफी विवाद हुआ है. विशेष गहण पुनरीक्षण अभियान में कई तरह के आरोप लगे और उस पर सियासत भी खूब हुई है. इसलिए चुनाव आयोग को सभी दलों को साथ लेकर आने वाले समय में और भी कई सुधार करने की जरूरत है, जिससे चुनाव और निष्पक्ष हो और जिम्मेदार लोग चुनकर आ सकें."- एन के चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन (ETV Bharat) राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास: राजनीतिक हिंसा और हत्या के दौर में बिहार में कई नेताओं की जिंदगी छीन ली है.

1965 में पहली बार राजनीतिक हत्या हुई उस समय कांग्रेस के पूर्व विधायक शक्ति कुमार की हत्या कर दी गई थी. विधायक की हत्या के बाद उनका शव तक नहीं मिला था. शक्ति कुमार दक्षिण गया से विधायक थे. 1972 में भाकपा विधायक मंजूर हसन की हत्या उनके फ्लैट में कर दी गई, 1978 में भाकपा के ही सीताराम मीर की भी हत्या कर दी गयी. 1984 में कांग्रेस के नगीना सिंह की हत्या की गई. 1990 में जुलाई के महीने में जनता दल के विधायक अशोक सिंह को उनके घर पर ही मार दिया. 1998 में फरवरी में विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या कर दी गई. विधायक बृज बिहारी प्रसाद की भी हत्या इसी साल की गई . 1998 अप्रैल में माकपा के विधायक अजीत सरकार की भी दिनदहाड़े हत्या की गई. बिहार के औरंगाबाद गया जमुई रोहतास और जहानाबाद जैसे जिले जहां नक्सली गतिविधियां ज्यादा है वहां हर चुनाव में हिस्सा का खतरा बना रहता है लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के बाद बिहार में चुनाव हिंसा पर लगाम लगा. केंद्रीय एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो बिहार में 2019 में 62 राजनीतिक हिंसा की घटना हुई थी इसमें 6 लोग मारे गए थे.

