JDU दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़, पूर्व विधायक से लेकर नेता पुत्रों ने ठोकी दावेदारी

सीट बंटवारे से पहले टिकट की लंबी दावेदारी ( ETV Bharat )

''समता पार्टी के समय से ही हम नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं. जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में जहानाबाद में वैश्य समाज के उम्मीदवार को मौका दिया था, इस्लामपुर से भी एक बार उन्हें मौका देना चाहिए.'' - संजय शाह, टिकट की दावेदारी

इस्लामपुर सीट पर वैश्य समाज का दांव : नीतीश कुमार के जिले नालंदा की इस्लामपुर सीट पर वैश्य समाज से आने वाले संजय शाह ने टिकट की मांग की है. उन्होंने कहा कि समता पार्टी के समय से वे नीतीश कुमार के साथ हैं और अब उन्हें मौका मिलना चाहिए.

''मुजफ्फरपुर जिले में यदि सबसे मजबूत संगठन कहीं है तो गायघाट में ही है. पार्टी के सभी नेताओं से मिल चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार टिकट मुझे ही मिलेगा.'' - प्रभात किरण, पुत्र पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव

गायघाट से नेता पुत्र की दावेदारी : पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के बेटे प्रभात किरण ने गायघाट सीट से दावेदारी पेश की है. प्रभात ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर जिले में सबसे मजबूत संगठन गायघाट में है और टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए.

जदयू दफ्तर में टिकट के लिए लगी भीड़ : जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर सुबह से ही दावेदारों का जमावड़ा लग रहा है. टिकट के लिए सबसे अधिक पूर्व विधायक और 2015 में गठबंधन के कारण टिकट कटने वाले नेता पहुंचे हैं.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है और टिकट की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है. खासकर जदयू दफ्तर में टिकट चाहने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा है. पूर्व विधायक से लेकर नेता पुत्र और प्रोफेशनल तक सभी दावेदारी ठोक रहे हैं.

टिकट के लिए जेडीयू दफ्तर पहुंच रहे नेता और समर्थक (ETV Bharat)

सिमरी बख्तियारपुर से अरुण कुमार की तैयारी : सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से 2010 के पूर्व विधायक अरुण कुमार ने भी टिकट मांगा है. उन्होंने कहा कि यह सीट परंपरागत रूप से जदयू की है और पार्टी सही फैसला लेगी.

''2020 में सिमरी बख्तियारपुर सीट मुकेश सहनी की पार्टी को चला गया था. इस सीट को हम लोग लूज कर गए. सिमरी बख्तियारपुर सीट से दिनेश चंद्र यादव तीन बार विधायक रहे हैं और एक बार हम रहे हैं. परंपरागत यह सीट जदयू का है. पार्टी के नेता सब जानते हैं. सबसे मिल भी लिए हैं. अब पार्टी जो फैसला करे.''- अरुण कुमार, पूर्व विधायक, सिमरी बख्तियारपुर

अलौली से सतीश शाह का दावा : 2011 से 2015 तक अलौली के विधायक रहे सतीश कुमार शाह ने भी टिकट की दावेदारी ठोकी है. उन्होंने कहा कि 2015 में गठबंधन के कारण सीट आरजेडी को चली गई थी, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए.

डुमरांव सीट पर कई चेहरे : डुमरांव विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी अंजू आरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह ने टिकट की मांग की है. अंजू आरा ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है.

2020 में चिराग ने बिगाड़ा था खेल : पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिनमें 133 जदयू के खिलाफ थे. नतीजा यह हुआ कि 33 सीटों पर जदयू को सीधा नुकसान हुआ और कई जगह तीसरे नंबर पर पहुंच गया.

हारने वाले भी मैदान में उतरे : 2020 में हारने वाले कई नेता इस बार भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. दिनारा से जय कुमार सिंह जैसे उम्मीदवार लगातार चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं.

वर्तमान विधायकों को फिर मौका : जदयू नेतृत्व का मानना है कि अधिकांश मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट मिलेगा. फिलहाल पार्टी के पास 45 विधायक हैं और सीट बंटवारे के बाद 55 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार तय करने होंगे.

फीडबैक और बैठकों से होगा चयन : पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि विधानसभा प्रभारियों की बैठक हो चुकी है और लगातार फीडबैक लिया जा रहा है. जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा और अंतिम मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाएंगे.

विपक्ष और सहयोगियों के दरवाजे पर भी भीड़ : टिकट की चाह में नेता भाजपा और सहयोगी दलों के दफ्तर के अलावा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तक फरियाद लगा रहे हैं. टिकट चाहने वालों में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रोफेसर, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, ठेकेदार और रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं.

