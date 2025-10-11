ETV Bharat / state

बिहार चुनाव बना दिलचस्प, 'लालू प्रसाद यादव' ने छपरा में किया नामांकन

जितेंद्र राय के खिलाफ उम्मीदवारी: मढ़ौरा से आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय मौजूदा विधायक हैं. वह जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और लगातार चौथी बार जीत के दावे के साथ फिर से ताल ठोक रहे हैं. हालांकि निर्दलीय लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जितेंद्र राय ने मढ़ौरा के विकास के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है. मंत्री बने, इसलिए बावजूद क्षेत्र पिछड़ा हुआ है. उनका दावा है कि इस बार जनता उनके साथ है.

हर चुनाव में मिली शिकस्त: निर्दलीय लालू प्रसाद यादव हर चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं. हर बार वह अपनी जीत का दावा करते हैं लेकिन हर बार बुरी तरह से हार जाते हैं. उनको अभी तक किसी भी चुनाव में जीत नसीब नहीं हुई है. एक बार फिर वह मढ़ौरा की जंग में दो-दो हाथ करने उतर गए हैं.

लालू प्रसाद यादव का नामांकन: सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र सीट से लालू प्रसाद यादव ने नोमिनेशन का पर्चा दाखिल है. हालांकि लालू नाम के ये शख्स आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं हैं. निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले इस लालू की पहचान एक ऐसा व्यक्ति के रूप में है, जो कॉरपोरेटर से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूदते रहे हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

"जब तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं बनूंगा, तब तक मैं चुनाव लड़ता रहूंगा और हार नहीं मानूंगा. मुझे आशा है कि इस बार मढ़ौरा की जनता जनप्रतिनिधि चुनकर किसी संवैधानिक पद पर जरूर भेजेगी. इसके लिए मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं."- लालू प्रसाद यादव, निर्दलीय कैंडिडेट

कौन हैं लालू प्रसाद यादव: मढ़ौरा थाना क्षेत्र के जादोपुर के रहने वाले लालू प्रसाद यादव मढ़ौरा अनुमंडल कोर्ट के कार्यालय में एक वकील नीरज कुमार सिन्हा के सहायक के रूप में कार्य करते हैं. उनकी संवैधानिक पद और जनप्रतिनिधि बनने की काफी इच्छा रही है. हर चुनाव लड़ने और हारने के कारण इलाके में उन्हें 'धरती पकड़' की उपाधि से भी नवाजा गया है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

कांटी में आरजेएसपी कैंडिडेट का नोमिनेशन: वहीं, मुजफ्फरपुर की कांटी सीट पर आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी के खिलाफ राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के बीरेंद्र कुमार ने पर्चा भरा है. उन्होंने दो सेट में पर्चा भरा है. हलफनामे के मुताबिक वह 1 करोड़ 7 लाख 20 हजार की संपत्ति के मालिक हैं. पेशे से वकील हैं. उनके पास 50 हजार और पत्नी के पास 25 हजार नकद रुपये हैं, जबकि बैंक खाते में महज 5 हजार रुपये हैं.

बीरेंद्र कुमार (ETV Bharat)

पारू में निर्दलीय ने भरा पर्चा: उधर , मुजफ्फरपुर की पारू सीट से मनीष कुमार सिंह ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया है. इन्होंने अपना एफिडेविट जमा नहीं किया है. इस कारण उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है. इस सीट से भारतीय जनका पार्टी के अशोक कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं. इस बार भी उनको टिकट मिलना लगभग तय है.

ये भी पढ़ें: