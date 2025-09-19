ETV Bharat / state

10 सालों से 'मांझी' पर इमामगंज की जनता का विश्वास, बोले- 'भरोसा था और रहेगा'

2015, 2020 और 2024 में गया जिले की इमामगंज की जनता ने मांझी परिवार पर भरोसा जताया है. जीतन राम मांझी दो बार विधायक बने.

जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
रिपोर्ट: सरताज अहमद

गया: गयाजी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित इमामगंज विधानसभा है. इमामगंज बिहार राज्य का ये अंतिम छोर है जो झारखंड के चतरा और पलामू जिले से सटा हुआ है. इसकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ी जंगल और नदियों से घिरी है. इमामगंज विधानसभा का अस्तित्व 1957 में आया था. इमामगंज अब तक 17 बार चुनाव देख चुका है, जिनमें 2024 का उपचुनाव भी शामिल है.

इमामगंज में टफ फाइट (ETV Bharat)

2015 से मांझी परिवार का कब्जा: 2015 तक जदयू के लिए इमामगंज विधानसभा सीट एक सेफ सीट थी. जदयू यहां से अपने बड़े लीडर और विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर उदय नारायण चौधरी को प्रत्याशी बनाती थी, लेकिन 2015 में जदयू ने एनडीए से नाता तोड़ कर महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ा था. इमामगंज सीट जदयू के ही खाते में गई थी, यहां से जदयू ने अपने बड़े लीडर उदय नारायण चौधरी को ही प्रत्याशी बनाया लेकिन यहां महागठबंधन की लहर के बावजूद जदयू अपनी पुरानी सीट इमामगंज को नहीं बचा सकी.

यहां से 2000 के बाद लगातार जीत दर्ज करने वाले उदय नारायण चौधरी की हार हो गई. उन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे. तब बिहार के दो बड़े नेताओं के आमने -सामने होने पर खूब चर्चा हुई थी. 2015 के चुनाव में जीतन राम मांझी को 29408 वोट से जीत मिली थी. मांझी ने अपनी नई पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से यह चुनाव लड़ा था. जीतन मांझी को कुल 79389 वोट मिले जबकि जदयू के उदय नारायण को मात्र 49981 वोट ही मिल सके थे.

IMAMGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY
जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

2020 में भी रहे आमने-सामने: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व स्पीकर 2020 के चुनाव में फिर से एक दूसरे सामने चुनाव में रहे. हालांकि इस बार पार्टी और गठबंधन बदल गया था. मांझी की हम पार्टी ने जहां जदयू भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहीं उदय नारायण चौधरी ने अपनी पुरानी पार्टी जदयू का साथ छोड़कर राजद की टिकट पर चुनाव लड़ा था. लेकिन इस बार भी जीतन राम मांझी से वह हार गए. हालांकि 2020 में जीतन राम मांझी की जीत के आंकड़े में कमी आई. उन्होंने राजद के उदय नारायण को 16034 वोटों से ही हराया.

2020 में जीत का था ये अंतर: 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी को 78762 वोट मिले थे जबकि विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत 45.4 था. वोट प्रतिशत में जीत का अंतर 9.3 प्रतिशत था. इस चुनाव में राजद के प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी को 62728 वोट मिले थे. तीसरे स्थान पर लोजपा की प्रत्याशी कुमारी शोभा सिन्हा रहीं, जिन्हें 14197 वोट मिले थे. शोभा कुमारी राजद के नेता और पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान की बहू हैं.

उपचुनाव में राजद ने भी बदला प्रत्याशी: 2024 के लोकसभा चुनाव में इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी गयाजी संसदीय क्षेत्र से सांसद बने, जिसकी वजह से इमामगंज सीट खाली हो गई. 2024 में ही इस सीट पर उपचनाव हुआ, जिसमें एनडीए की तरफ से हम पार्टी की प्रत्याशी के रूप में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को खड़ा किया गया. वहीं राजद ने अपना प्रत्याशी बदल कर 2010 वाले प्रत्याशी रोशन मांझी पर विश्वास जताया.

IMAMGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY
इमामगंज थाना (ETV Bharat)

मांझी की बहू दीपा मांझी की जीत: हालांकि उपचुनाव में भी राजद का सपना पूरा नहीं हुआ और यहां से जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी ने जीत दर्ज की हालांकि उपचुनाव में पहली बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें नई नवेली पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी ने कड़ा संघर्ष किया. तीसरे स्थान पर जन सुराज के ही प्रत्याशी 30 हजार से अधिक वोट लेकर रहे.

2024 की फाइट थी दिलचस्प: अलबत्ता अभी उपचुनाव में 2024 में जन सुराज के प्रत्याशी ने सीट पर लड़ाई दिलचस्प बनाई थी. इस सीट को किसी पार्टी के मजबूत किले के रूप में देखा जाए तो पहले ये कांग्रेस फिर जदयू और अब हम पार्टी का ये क्षेत्र मजबूत किला बना है, हालांकि अब तक राजद को इस सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है.

2024 उपचुनाव का था ये रिज़ल्ट: 2024 के उपचुनाव में दीपा कुमारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 53435 वोट प्राप्त हुए थे. राजद के प्रत्याशी रोशन कुमार को 47490 वोट मिले थे. 5945 वोट से उनकी हार हुई. तीसरी स्थान पर जन सुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान को 37103 वोट मिले थे, जिनकी 16332 वोट से हार हुई थी.

कभी उदय नारायण चौधरी का था दबदबा: जेडीयू की टिकट पर जीत दर्ज करने वाले उदय नारायण चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, लेकिन 2015 के बाद ऐसी खटास आई कि उदय नारायण चौधरी ने पार्टी छोड़ कर राजद की सदस्यता ले ली. उदय नारायण चौधरी पहली बार 1990 में विधायक बने, फिर दूसरे चुनाव में हारे लेकिन फिर उन्होंने पकड़ ऐसी बनाई कि 2000 से 2015 तक विधायक रहे.

2015 में मांझी की जीत: 2015 में जदयू ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था. इमामगंज सीट भी जदयू के खाते में गई थी, यहां से जदयू ने अपने सीनियर लीडर और विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी को प्रत्याशी बनाया. तभी इस क्षेत्र में पहली बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एंट्री हुई. उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वो जीत गए.

JDU का गढ़ कैसे बना मांझी का घर: हम पार्टी के नेता डॉ टूटू खान कहते हैं कि क्षेत्र में एनडीए के कोर वोटर की संख्या अधिक है. जेडीयू तब यहां से जीत दर्ज करती थी जब वो एनडीए के साथ थी, लेकिन 2015 में अलग गठबंधन से चुनाव लड़ा लेकिन जब 2020 में जदयू एनडीए में दोबारा आई तो वो सीट जदयू के खाते में नहीं बल्कि हम पार्टी के खाते में गई, फिर से यहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रत्याशी बने और जीत दर्ज की.

2020 में नीतीश ने लगाया जोर: टूटू खान कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे. तब उनके करीबी रहे उदय नारायण चौधरी राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. नीतीश कुमार ने खुद 2020 के चुनाव की एक सभा में कहा था कि यहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने इन्हें यहां से चुनाव लड़ने को तैयार किया है क्योंकि जिस प्रत्याशी से इनका मुकाबला है, उसे सिर्फ जीतन राम मांझी ही हरा सकते हैं.

IMAMGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY
टूटू खान, हम पार्टी नेता (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार ने खुद कई सभा कर जीतन राम मांझी के समर्थन में प्रचार किया था. 2015 से ये सीट लगातार हम पार्टी के खाते में जा रही है."- टूटू खान, हम पार्टी नेता

एंटी इनकंबेंसी ने दिलाई जीत: इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के बांके बाजार के रहने वाले इकराम खान बताते हैं कि 2015 में जदयू के प्रत्याशी खिलाफ यहां एंटी इनकंबेंसी हावी थी. नीतीश कुमार के राज में हर क्षेत्र में विकास हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र में विकास अधूरा था. ऊपर से जदयू नेता उदय नारायण चौधरी पर कई तरह के आरोप भी लगते थे कि वो आपसी झगड़े में भी घुस जाते हैं और एक दूसरे पर केस मुकदमा भी करा देते हैं. उस समय नक्सल गतिविधियों के कारण लोग सहमे रहते थे.

"क्षेत्र के लोग एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश में थे जो जदयू के प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी से हर तरह से बराबरी के हो, तभी लोगों ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए जीतन मांझी को तैयार किया क्योंकि वह कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री के पद से हटे थे. वह बिहार ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में शुमार होने लगे थे. मांझी ने यहां जब चुनाव लड़ा तो लोगों को उनपर विश्वास हुआ और भरपूर सहयोग किया जिसकी वजह से उनकी जीत हुई. "- इकराम खान, स्थानीय

IMAMGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY
इकराम खान, स्थानीय (ETV Bharat)

'इमामगंज एनडीए का गढ़': दिलीप यादव कहते हैं कि जब उदय नारायण चौधरी यहां जीत रहे थे, तब उनके बराबरी का कोई दलित नेता नहीं था, लेकिन जब जीतन राम मांझी की एंट्री हुई तो दलित का एक बड़ा चेहरा उनके सामने आया है. मांझी जिस समाज से आते हैं उसका खुद एक बड़ा वोट बैंक उस क्षेत्र में है. ऐसे में उनके वोट के साथ एनडीए का वोट यहां उनके साथ जुड़ गया जिस की वजह से जीत संभव हो सकी.

"जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद इमामगंज में हुए उपचुनाव में भी जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने जीत दर्ज की. यहां गठबंधन के नाम पर वोटिंग होती है और एनडीए इसमें मजबूत है. अगर उदय नारायण चौधरी या जदयू के नाम पर सिर्फ वोट पड़ते तो 2015 में महागठबंधन के साथ लड़ने पर जदयू फिर जीत जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. मांझी जी के विचारों से लोग अवगत थे. उनपर जनता को भरोसा था और आगे भी रहेगा."- दिलीप यादव, स्थानीय

IMAMGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY
दिलीप यादव, स्थानीय (ETV Bharat)

कांग्रेस ने जीता 4 बार इमामगंज: देश की आजादी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी का यहां से दबदबा रहा. कांग्रेस पार्टी ने यहां से चार बार जीत दर्ज की है, जबकि जदयू का साल 2000 से लेकर साल 2015 तक लगातार कब्जा रहा. 15 सालों तक इस सीट को जदयू का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी ' हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ' संरक्षक ने जदयू की सीट पर जीत दर्ज कर अपना कब्जा जमाया है. मौजूदा समय में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं. दीपा मांझी ने 2024 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी.

1957 में इमामगंज बना था विधानसभा क्षेत्र: इमामगंज सीट पहली बार 1957 में अस्तित्व में आई. वर्तमान में इमामगंज सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है. पहली बार 1957 में इमामगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका प्रसाद सिंह को जीत मिली थी.

इसके साथ ही अंबिका प्रसाद को 1962 के चुनाव में भी जीत मिली. 1957 के चुनाव में कांग्रेस की चंद्रावती देवी को 2049 वोट से उन्होंने हराया था. तब 10 से 15 हजार वोट लेने वालों की जीत हो जाती थी. क्षेत्र के रामबली कुमार कहते हैं कि पहले चुनाव में 10643 ही वोट अंबिका प्रसाद को मिले थे , जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 8594 वोट मिला था.

1962 में अंबिका प्रसाद फिर बने विधायक: 1962 के चुनाव में अंबिका प्रसाद सिंह ने स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के जगलाल महतो को 1153 वोट से हराया. अंबिका को कुल 12662 वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 11509 वोट मिले थे.

हालांकि 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की. इस चुनाव में कांग्रेस के देवघर राम ने संयुक्त सोशल पार्टी (संसोपा) की बी.देवी को 3003 वोट से हराया था. देवघर राम को कुल 11137 वोट मिले थे. वहीं बी. देवी को 8134 वोट मिल सके थे. हालांकि 1969 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की हार हुई और यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ईश्वर दास ने 6905 वोट से जीत हासिल की. वहीं जनसंघ के गनौरा धोबी दूसरे नंबर पर रहे.

1972 में फिर जीती कांग्रेस: 1972 में कांग्रेस के अवधेश राम को जीत मिली. उन्होंने तत्कालीन विधायक और सोशलिस्ट पार्टी के ईश्वर दास को 4022 वोट से हराया था. हालांकि ईश्वर दास भी क्षेत्र से पीछे नहीं हटे, बल्कि 1977 में उन्होंने फिर से जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के श्री चंद्र सिंह को 16883 वोट से शिकस्त दी. यह पहली बार था, जब किसी प्रत्याशी को 20000 से अधिक वोट मिले थे. 1977 के चुनाव में ईश्वर दास को कुल 24094 वोट प्राप्त हुए थे जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 7211 ही वोट मिले थे.

श्रीचंद्र 1980 में बने विधायक: 1980 के चुनाव में कांग्रेस के श्रीचंद्र सिंह को जीत मिली. श्री चंद्र सिंह ने दो बार के विधायक ईश्वर दास को 19201 वोट से हराया था. श्री चंद्र को 29879 वोट मिले ,जबकि ईश्वर दास को 10678 वोट ही प्राप्त हुआ था. पिछले चुनाव की अपनी करारी हार को श्रीचंद्र ने बड़ी मार्जिंन से जीत दर्ज कर बदला लिया था. श्री चंद्र सिंह इतने पर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने 1985 के चुनाव में भी जीत दर्ज की और उन्होंने लोकल दल के जगदीश सिंह को 9233 वोट से हराया था.

क्षेत्र में उदय नारायण का हुआ उदय: 1990 का दशक जब नक्सली इस क्षेत्र में अपने पैर जमा चुके थे, तब यहां की राजनीति में नए नाम के रूप में उदय नारायण चौधरी का उदय हुआ. उदय नारायण चौधरी ने साल 1990 में जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें जीत मिली. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रामस्वरूप पासवान को 10200 वोट से हराया. हालांकि 1995 के विधानसभा चुनाव में मात्र 120 वोट से उदय नारायण चौधरी की हार हो गई. रामस्वरूप पासवान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव हारने का बदला उदय नारायण चौधरी से 1995 में ले लिया. रामस्वरूप पासवान ने यह चुनाव समता पार्टी के टिकट से लड़ा था, हालांकि 120 वोट से ही रामस्वरूप की जीत हुई थी.

2000 से 2015 तक उदय नारायण का बना गढ़: साल 2000 के विधानसभा चुनाव में उदय नारायण ने दोबारा जीत दर्ज की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने यह चुनाव समता पार्टी से लड़ा और राजद के रामस्वरूप पासवान को 12501 वोट से हराया. जब 2005 में बिहार में दो बार चुनाव हुए थे, तब दोनों बार उन्होंने जीत दर्ज की. पहले फरवरी और दूसरा अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ. उदय नारायण चौधरी ने फरवरी 2005 के चुनाव जदयू की टिकट पर लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने राजद के रामस्वरूप पासवान को 1271 वोट से हराया. फिर नवंबर में हुए चुनाव में उन्होंने फिर से राजद के रामस्वरूप पासवान को 6642 वोट से हराया.

राजद ने 2010 में किया मुकाबला: साल 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से राजद ने अपना प्रत्याशी बदला था. क्षेत्र के ही रहने वाले मांझी समाज के नेता रोशन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया. हालांकि रोशन कुमार भी राजद को जीत नहीं दिला सके, बल्कि वह 1211 वोट से हार गए. उदय नारायण चौधरी ने तीसरी बार जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते. वो लगातार इस क्षेत्र से विधायक रहे. उदय नारायण चौधरी इमामगंज क्षेत्र से सबसे ज्यादा 20 सालों तक विधायक रहे थे.

38.11 प्रतिशत मतदाता अनुसूचित: इमामगंज विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यह क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है. यहां 38.11 प्रतिशत मतदाता अनुसूचित जातियों से हैं, जबकि दूसरे स्थान पर लगभग 15 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं. 2020 में यहां कुल 2,95,866 मतदाता थे, जो 2024 में बढ़कर 3,10,285 हो गए. 2020 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 58.89 रहा था.

2025 का मुकाबला दिलचस्प: इमामगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार दिलचस्प होने की संभावना है. यहां से जन सुराज ने भी उपचुनाव से ताल ठोक दिया है और अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन की शाख दांव पर लगी है. यहां से राजद गठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है.

"राजद को भले ही यहां से जीत नहीं मिली हो लेकिन उसका इस सीट पर कड़ा मुकाबला हुआ है. जदयू ने यहां से अपने प्रभाव और लोगों को झांसा देकर 15 सालों तक कब्जा रखा, जबकि अभी वर्तमान में जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी ने यहां लोगों को ठगा है. पिछले चुनाव में कई वादे किए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए. इस बार सारे रिकॉर्ड इस क्षेत्र में टूटेंगे."- उजैर अहमद खान,राजद के वरिष्ठ नेता

