JDU के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा RJD में शामिल, धमधाहा से लेसी सिंह को दे सकते हैं टक्कर

JDU के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा RJD में शामिल हो गए हैं. धमधाहा विधानसभा सीट से लेसी सिंह को टक्कर दे सकते हैं.

Santosh Kushwaha joins RJD
संतोष कुशवाहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
पूर्णिया: बिहार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पूर्व JDU सांसद संतोष कुशवाहा अब इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिए हैं. जदयू से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हो गए हैं. संतोष कुशवाहा अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. धमधाहा विधानसभा सीट से लेसी सिंह को टक्कर देंगे. समर्थकों के अनुसार संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव के दौरान से जदयू से नाराज चल रहे हैं.

2 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं: संतोष कुशवाहा 2014 में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे. इससे पहले बायसी से विधायक रह चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2019 में भी पूर्णिया सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे. लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें एनडीए से उम्मीदवार बनाया गया था. राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया था. पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे. पप्पू यादव ने संतोश कुशवाहा को हरा दिया था.

धमधाहा से टिकट की चाह: दरअसल, संतोष कुशवाहा पूर्णिया के धमधाहा विधानसभा सीट चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में इस सीट से लेसी सिंह विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं. ऐसे में जदयू से टिकट नहीं मिलता देख संतोष कुशवाहा ने ऐसा फैसला लिया है. उनके अचानक पाला बदलने से पूर्णिया के लोग भी हैरान हैं.

नेताओं का समर्थन: सांसद संतोष कुशवाहा के समर्थक जदयू के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप मेहता, डगरूआ के प्रखंड प्रमुख रितेश कुमार, युवा जदयू के प्रदेश महासचिव, अविनाश कुमार, सुशांत कुशवाहा, विश्वाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मानिक आलम ने कहा कि जदयू में संतोष कुशवाहा का सम्मान नहीं हो रहा था, जिस करण उन्हें राजद में जाना पड़ा.

एक दिन पहले राजद सुप्रीमो से मुलाकात: बताया जा रहा है कि देर रात संतोष कुशवाहा का लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी उनके आवास पर मूलाकत हुई थी. जिसके बाद उन्होंने धमदाहा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने का अश्वासन दिया है. सैकड़ों समर्थकों के साथ संतोष कुशवाहा राजद की औपचारिक सदस्यता लेंगे. सांसद संतोष कुशवाहा के राजद में जाने से राजनीतिक खेमे में काफी हलचल बढ़ गई है.

संतोष कुशवाहा के इस फैसले से बीजेपी नेता दिलीप कुमार दीपक ने बताया कि 'संतोष कुशवाहा जिस उम्मीद से आरजेडी का दामन थामा है, उससे एनडीए गठबंधन को कोई भी फरक नहीं पड़ेगा. जो जहां चाहे जा सकता है. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है.'

