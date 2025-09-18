ETV Bharat / state

PK का नीतीश पर तगड़ा वार! 3 बार विधायक रहीं JDU की बड़ी महिला नेता जन सुराज में शामिल

पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा से JDU की तीन बार विधायक रहीं मीना द्विवेदी जन सुराज पार्टी में शामिल हो गई हैं. पढ़ें

Bihar Election 2025
मीना द्विवेदी जन सुराज में शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 11:44 AM IST

मोतिहारी: पिछले महीने ही प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था. बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा, महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा और समस्तीपुर निवासी युवा उद्यमी चेतना झांब समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जन सुराज का दामन थाम लिया था. अब पीके ने बीजेपी के बाद जेडीयू को भी झटका दिया है और पूर्व विधायक मीना द्विवेदी को अपने पाले में कर लिया है.

JDU की पूर्व विधायक ने बदला पाला : बुधवार को पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा से तीन बार विधायक रहीं मीना द्विवेदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन सुराज पार्टी में शामिल हो गई हैं. उन्होंने जदयू के जिला एवम प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात की और पार्टी को अपना समर्थन दिया.

सैकड़ों समर्थकों के साथ मीना द्विवेदी जन सुराज में शामिल (ETV Bharat)

पार्टी से मीना द्विवेदी की नाराजगी: प्रशांत किशोर ने सभी को जन सुराज की सदस्यता दिलाई और पीला गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया. हाल ही में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक मीना द्विवेदी ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. बताया जा रहा है कि लगातार उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया है.

बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध: मीना द्विवेदी पूर्वी चंपारण जिले के बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं. साल 1995 में उनके देवर बाहुबली देवेंद्र नाथ दुबे समता पार्टी से विधायक बने थे. साल 1998 के उपचुनाव में उनके पति भूपेंद्र नाथ दुबे विधायक बने. फिर साल 2005 के फरवरी और नवंबर व 2010 में हुए विधानसभा चुनावों में मीना द्विवेदी खुद जदयू से विधायक बनीं. उनके समर्थन से जन सुराज पार्टी को चंपारण की राजनीति में मजबूती मिलेगी.

बाहुबली देवेंद्र दुबे की भाभी हैं मीना द्विवेदी: चंपारण के बाहुबली रहे देवेंद्र नाथ दुबे की भाभी मीना द्विवेदी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गईं. पिछले दिनों ही मीना द्विवेदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को अलविदा कहा था.

मीना द्विवेदी का स्वागत करते पीके (ETV Bharat)

अब जन सुराज पार्टी के टिकट पर मीना द्विवेदी के गोविंदगंज से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है. मीना द्विवेदी के देवर देवेंद्र नाथ दुबे एक समय चंपारण इलाके के चर्चित बाहुबली थे. गोविंदगंज जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे. बाद में 1998 में उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.

