वैशाली पहुंची ETV BHARAT की इलेक्शन एक्सप्रेस, जानें आठ विधानसभा सीटों पर कौन किसपर भारी

उलट फेर करने में माहिर है पातेपुर विधानसभा: वैशाली जिले का पातेपुर विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, जहां से बीजेपी के लखींद्र रौशन ने 2020 में जीत हासिल की थी. यह सीट मुख्य रूप से अपने उलटफेर के लिए जाना जाता है. वैशाली जिले का विधानसभा चुनाव क्षेत्र पातेपुर सुरक्षित क्षेत्र है, जहां यह कहना मुश्किल है कि यह फिर एक नया करवट बदलेगा या फिर डबल इंजन के दम पर कमल खिलेगा.

नित्यानंद से टक्कर: वहीं तीसरे उम्मीदवार के रूप में जन सुराज भी हाजीपुर विधानसभा सीट को त्रिकोणीय मुकाबला देने की तैयारी में है. प्रशांत किशोर की जनसभा में भी ठीक-ठाक भीड़ थी और यहां भी जल जमाव की समस्या का मुद्दा बनाया गया. हालांकि इन सब के बावजूद हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की नब्ज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के हाथों में है माना जाता है. वह हर परिस्थिति से निपटने में माहिर हैं. ऐसे में हाजीपुर विधानसभा का मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है.

यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार अवधेश सिंह मैदान में हो सकते हैं. वहीं राजद के उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया उम्मीदवार हो सकते हैं. माना जा रहा है कि हाजीपुर का शहरी इलाका जल जमाव और खराब सड़कों की बदहाली झेल रहा है. जिसको सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिली है, जिसपर विधायक अवधेश सिंह ने सफाई भी दी है और राजद के देव कुमार चौरसिया ने आरोप भी लगाया है.

जल जमाव और खराब सड़क मुद्दा: इसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में भी अवधेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर विधानसभा सीट पर प्रथम लगाया. हालांकि 2020 के चुनाव में भाजपा की सीट थोड़ी कमजोर होती हुई जरूर दिखाई दी, क्योंकि जीत का मार्जिन 2990 था. हाजीपुर विधानसभा सीट का मुख्य मुद्दा जल जमाव और खराब सड़क हो सकता है.

2000 में विधानसभा चुनाव में संघ से जुड़े तब के छात्र नेता नित्यानंद राय पहली बार हाजीपुर के विधायक बने थे. 2000 से लेकर 2010 तक चार विधानसभा चुनाव हुआ. इन चारों में बीजेपी के टिकट पर नित्यानंद राय ने हाजीपुर सीट से कमल खिलाया. वहीं 2014 के उपचुनाव में नित्यानंद राय के बेहद करीबी माने जाने वाले अवधेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और उन्होंने जीत हासिल की.

उस वक्त के विधायक रहे हाजीपुर के दीप नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे. लेकिन साल 2000 में चुनाव में हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह बदलकर भगवा रंग में रंग गया और तब से 2020 के चुनाव तक हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में रहा. समाजवादियों का गढ़ माने जाने वाले यह सीट 25 वर्षों से भाजपा के कब्जे में है.

नित्यानंद राय का गढ़ हाजीपुर: गणतंत्र की जननी वैशाली जिसके नाम से वैशाली जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर है जो जिले के आठ विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. हाजीपुर आजादी से पहले वैशाली जिले में क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है. यह विधानसभा सीट 1991 में अस्तित्व में आया. 1991 से लगातार कांग्रेस ने सीट पर हैट्रिक लगाई.

क्या हैं दावे और वादे: बीते दिनों तेजस्वी यादव ने बताया था कि सिक्स लेन पल, बिदुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, पान अनुसंधान केंद्र और अतिरिक्त पीपा पुल बनवाया है. यहां हमने काफी विकास का काम किया है. जबकि जदयू के सतीश कुमार का कहना था कि राघोपुर को सिंगापुर बनाने का तर्ज पर बसाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, उससे राघोपुर का विकास मिनी राजधानी की तर्ज पर होगा.

हैट्रिक की तैयारी में तेजस्वी: 2020 में यहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रसाद विधायक बने थे जो लगातार दो बार चुनाव में जीत दर्ज करने वाले तेजस्वी यादव इस बार 2025 में हैट्रिक की तैयारी में हैं. राघोपुर में कुल अब तक चुनाव और उपचुनाव मिलाकर 20 चुनाव हुए हैं. जिनमें से सात बार राजद, तीन बार कांग्रेस, दो बार जनता दल को जीत मिली है. जनसंघ, संशोपा, सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल जनता पार्टी, सेकुलर जनता पार्टी और जदयू को एक-एक बार सफलता मिली है.

लालू परिवार को मिलता है आशीर्वाद: चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में महनार, पश्चिम में हाजीपुर, उत्तर में राजापाकर और दक्षिण में पटना सिटी है. गंगा से घिरे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को लालू प्रसाद के परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है. यहां से लालू परिवार के तीन सदस्य अब तक सात बार चुनाव जीत चुके हैं. मतदाताओं ने लालू प्रसाद राबड़ी देवी और तेजस्वी को बारी-बारी से मौका दिया है.

2010 में अप्रत्याशित रिजल्ट आया था और जदयू के सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को पटखनी दी थी, लेकिन अगर इस एक मौके को छोड़ दें तो तमाम मौके यहां से राजद की जीत हुई है. यहां कुल मतदाता 364706 जिसने पुरुष वॉटर 1 लाख 91639 और महिला वोटर 17305 9 हैं.

आरजेडी का गढ़ राघोपुर: माना जाता है कि वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का गढ़ रहा है. 1952 में यहां हरिवंश नारायण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी जीत हासिल की थी. वहीं 1995 में लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया तब से यह सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है.

वैशाली सीट से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल ने कांग्रेस के संजीव सिंह को करीब 7,000 वोटों से हराया. महुआ से आरजेडी के मुकेश रौशन ने जेडीयू की आश्मा प्रवीण को 13,687 वोटों से हराया. राजापाकर से कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी ने जेडीयू के महेंद्र राम को 1,796 वोटों से हराया. राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को 38,174 वोटों से हराया था.

2020 का चुनाव परिणाम: हाजीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के अवधेश सिंह ने आरजेडी के देव कुमार चौरसिया को 2,990 वोटों से हराया था. महनार सीट से आरजेडी की वीणा सिंह ने जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा को 7,947 वोटों से हराया. वहीं लालगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस के राकेश कुमार को हराया था. पातेपुर से बीजेपी के लखेंद्र कुमार रौशन ने आरजेडी के शिवचंद्र राम को 25,839 वोटों से हराया.

2020 का मुकाबला: महुआ से 2020 में मुकेश रोशन ने राजद के टिकट पर जदयू के आसमान प्रवीण को हराया था. वैशाली जिले में कुल 24 लाख 48 हजार 293 वोटर हैं, जिनमें 12 लाख 94 हजार 138 पुरुष और 11 लाख 54 हजार 73 महिला वोटर हैं.

महुआ सीट भी बनी खास: हालांकि यहां एक सीट की भी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का विधानसभा क्षेत्र महनार है, जहां से 2020 के चुनाव में राजद की वीणा सिंह ने उन्हें पटखनी दी थी. इसके अलावा वैशाली जिले का महुआ सीट भी 2025 के चुनाव में रोचक हो सकता है. क्योंकि आरजेडी से अलग हुए तेज प्रताप यादव इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं.

VIP सीटों पर कड़ा मुकाबला: वैशाली जिले की दो सीटे खास कर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं, जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है. वहीं हाजीपुर विधानसभा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का गढ़ माना जाता है. जहां 2000 से लेकर 2025 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलता रहा है.

8 विधानसभा सीटों पर बराबरी का मुकाबला!: 6वीं शताब्दी ईसापुर में वैशाली में गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो गौतम बुद्ध भगवान के जन्म से 563 ईसा पूर्व पहले की बताई जाती है. इस प्रकार वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा बुलाई जाती थी. वैशाली जिले में कुल आठ विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमे एनडीए को चार और इंडिया गठबंधन के भी चार सीटें हैं. यहां भी मामला 50-50 का है.

लोकतंत्र की जननी वैशाली में इलेक्शन एक्सप्रेस: विश्व को गणतंत्र की पाठ पढ़ने वाली वैशाली की धरती राजनीतिक रूप से भी काफी समृद्ध रही है. बताया जाता है कि वैशाली में लोकतंत्र की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व ही शुरू हो गई थी. वैशाली का नाम जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन ग्रंथो में मिलता है, जिससे इसके गौरवशाली अतीत का पता चलता है.

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनता का मूड जानने के लिए ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस तीसरे दिन वैशाली के कुशवाहा आश्रम पहुंचने वाली है. राजनीति की शतरंज में शह और मात का खेल चलने के लिए दलों की ताकत के बीच जनता की सोच और विकास के मुद्दे हावी हैं. कौन किसको मात देगा, ये भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस सियासत की हवा का रुख टटोलने की कोशिश कर रही है. पटना और भोजपुर के बाद अब गाड़ी का पहिया वैशाली की ओर घूम चुका है, जहां जनता की अदालत में खरे-खरे सवालों का सीधा जवाब नेताओं को देना होगा.

वोट बैंक साधने की कोशिश: यह नित्यानंद राय की उजियारपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां नित्यानंद राय ने भी काफी मेहनत की है. पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र की इस सीट पर करीब 24 फ़ीसदी अनुसूचित मतदाता महत्वपूर्ण हैं. दूसरे नंबर के मुस्लिम मतदाता करीब 16 फ़ीसदी हैं जो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. भाजपा और राजद दोनों गठबंधनों के लिए यह सीट शाक के लड़ाई वाली सीट बताई जा रही है.

मतदाता भी बारी-बारी से यहां मौका देते रहे हैं, पिछले 25 वर्षों का चुनावी दंगल तो यही कहता है. यहां की जनता ने 2020 के चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे लखींद्र रोशन के पक्ष में मतदान कर आसान जीत दिलाई थी. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के शिवचंद्र राम को 25839 मतों के अंतर से हराया था. यहां से तीन बार विधायक रही प्रेम चौधरी के राजद से नाता तोड़कर जदयू का दामन थामने के कारण पिछली बार इस सीट पर शिवचंद्र राम ने चुनाव लड़ा था.

जबकि इस बार फिर प्रेम चौधरी सक्रिय दिख रहे हैं. विरासत की टिकट के लिए दावेदारी भी कर रही हैं. पातेपुर विधानसभा सीट पर तीन बार प्रेम चौधरी जीत चुकी है. वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र वैसे तो 1951 से ही विधानसभा क्षेत्र के रूप में मौजूद है, लेकिन इसका राजनीतिक इतिहास कुछ विशेषताओं के कारण दिलचस्प बना हुआ है.

1952 से 1977 तक मुजफ्फरपुर दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र का पातेपुर हिस्सा था. इसके बाद 1977 से 2009 तक यह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहा. जबकि 2009 से उजियारपुर लोकसभा सीट के छह विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो चुका है. यहां कुल मतदाताओं की संख्या 316719 है जिसमें पुरुष वोटर 165812 और महिला वोटर 150898 है. यहां से 1952 में नथुली लाल महत्व सोशलिस्ट पार्टी के पहले विधायक बने थे और 2020 में लखेंद्र रोशन भाजपा के विधायक बने हैं.

लखविंदर रोशन का कहना है कि एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार का है. अपनी विधानसभा क्षेत्र में मैंने सड़कों का जाल बिछाया है. रेलवे लाइन भी इस इलाके से गुजरे. बिहार सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजा है. डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करना है.

"जनता के बीच में पांच सालों तक रहा हूं. यही हमारी उपलब्धि है इसलिए क्षेत्र की जनता का प्यार मिल रहा है."-लखविंदर रोशन, बीजेपी विधायक

"यहां अफसर शाही हावी है. गरीब इलाका है. एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट होने के नाते इस इलाके पर जितना फोकस होना चाहिए, सरकार का उतना फोकस रहा नहीं है."- शिवचंद्र राम, आरजेडी नेता

वैशाली विधानसभा सीट पर 20 वर्षों से है JDU का कब्जा : लोकतंत्र की जननी वैशाली की प्रधान वैशाली विधानसभा सीट 1976 में अस्तित्व में आई थी. उस समय से आज तक यहां दो घरानों के बीच कांटे का मुकाबला रहा है. शुरुआती दौर में यहां शाही परिवार का कब्जा रहा फिर पटेल परिवार इस सीट पर हावी हुआ. छह बार यहां से विधायक रहे बृषण पटेल के भतीजे सिद्धार्थ पटेल 2020 में चुनाव जीतकर जदयू के टिकट पर वैशाली से विधायक हैं.

माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में चाचा भीषण पटेल फिर से चुनाव लड़ सकते हैं. इस बार उनका मुकाबला उनके भतीजे सिद्धार्थ पटेल से हो सकता है. इस तरह पटेल परिवार बृषण पटेल परिवार वैशाली विधानसभा सीट का मुकाबला रोचक देखने को मिल सकता है. वैशाली विधानसभा में कुल 353773 मतदाता हैं जिसमें 155285 पुरुष और 178473 महिला वोटर हैं. यहां 1976 में एलपी शाही कांग्रेस की टिकट पर जीते थे. जबकि 2020 में सिद्धार्थ पटेल की जदयू के टिकट पर जीत हुई थी.

''मैं जनता से जो भी वादे किए थे करीब-करीब सभी वादों को पूरा किया है. क्षेत्र की जनता से मैं बात से निजात दिलाने का वादा किया था. बाय नदी की उड़ाही करवाने का काम किया गया है. इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं.''- सिद्धार्थ पटेल, वर्तमान विधायक, वैशाली

लालगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले का एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है. यहां से 2020 में बीजेपी के टिकट पर संजय सिंह चुनाव जीते थे. यहां मतदाताओं की संभावित संख्या 350651 है. 2020 के चुनाव में संजय कुमार सिंह बीजेपी को 70750 वोट मिले थे. उनके निकटतम प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह (कांग्रेस के प्रत्याशी) को 44451 वोट मिले थे. वह 26299 वोट के अंतर से हारे थे.

लालगंज विधानसभा भी 1951 में अस्तित्व में आया था. यहां से 1952 में ललितेश्वर प्रसाद शाही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे. वहीं साल 2000 में बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी. जिसके बाद 2005 में मुन्ना शुक्ला को लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिला और उन्होंने फिर जीत हासिल की. जिसके बाद पुन: 2005 के ही उपचुनाव में जदयू के टिकट पर मुन्ना शुक्ला चुनाव जीते. इसके बाद 2010 में जदयू के टिकट पर मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला यहां से चुनाव जीती.

2015 में लोजपा के राजकुमार शाह ने जीत का परचम लहराया. जबकि 2020 में पहली बार बीजेपी से संजय कुमार सिंह विधायक चुने गए. लालगंज विधानसभा सीट को काफी दिनों तक बाहुबली विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की वर्चस्व वाला सीट माना जाता रहा है. फिलहाल इसी पर बीजेपी के संजय सिंह का मुकाबला राजकुमार शाह के साथ 2025 के चुनाव में हो सकता है.

महुआ : वैशाली जिले का महुआ विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है. क्योंकि आरजेडी से अलग हुए तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं. 2020 में महुआ विधानसभा से राजद के मुकेश रौशन जीते थे. इन्होंने जदयू के आसमां परवीन को हराया था. महुआ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 297532 है.

2015 में तेज प्रताप यादव यहां से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार बने थे. वहीं 2020 में मुकेश रोशन को राजद से टिकट मिला और उन्होंने भी जीत हासिल की. हालांकि 2010 में जदयू के रविंद्र राय महुआ विधानसभा सीट पर कब्जा कर चुके हैं. हालांकि यह सीट मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है. सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद गरीबी माने जाने वाले डॉक्टर मुकेश रोशन महुआ से विधायक हैं. ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो यहां मुकाबला बेहद रोचक देखने को मिलेगा.

अनुमान लगाया जा रहा है कि जदयू से आसमां परवीन महुआ से चुनाव लड़ सकती हैं. आसमां परवीन लगातार अपने क्षेत्र में काम कर वोट बैंक को टटोल रही हैं. जबकि मुकेश रोशन ने भी कोई मौका अपने समर्थकों को खुश करने का नहीं छोड़ा है. ऐसे में इस सीट पर कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है.

राजापाकर विधानसभा सीट वैशाली जिले का सुरक्षित सीट है. यह विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है. यहां 284024 मतदाता हैं. 2020 में इस सीट से कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी ने जीत हासिल की थी. परिसीमन के बाद 2010 में राजापाकर विधानसभा सीट सामने आया था, जिस पर जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार पहले विधायक बने थे. इसके बाद 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवचंद्र राम और 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर प्रतिमा कुमारी विजय हुईं.

प्रतिमा कुमारी ने 2020 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के महेंद्र राम को 1796 मत से हराया था. तब लोजपा के उम्मीदवार धनंजय कुमार को मिला 24000 से अधिक का वोट काफी महत्वपूर्ण था. जिसने प्रतिमा कुमारी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. ऐसे में 2025 के चुनाव में अगर लोजपा (आर) एनडीए गठबंधन के साथ रहता है तो प्रतिमा कुमारी के लिए यह सीट कांटे का सीट हो सकता है.

कहा जा रहा है कि चिराग पासवान राजापाकर सीट पर दावेदारी कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद अभी की जा रही है कि अगर चिराग पासवान की दावेदारी पक्की होती है तो प्रतिमा कुमारी का सीधा मुकाबला एलजेपीआर उम्मीदवार से हो सकता है. हालांकि प्रतिमा कुमारी लगातार अपने क्षेत्र में अपने वोटरों के बीच रहकर उनकी बात सुनती रही हैं. फिर भी राजा पाकर का विकास यहां का मुख्य मुद्दा हो सकता है.

महनार विधानसभा में 313325 मतदाता हैं. 1951 में यह सीट अस्तित्व में आया. वैशाली जिले का महनार विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है. क्योंकि 2020 के चुनाव में इसी महनार विधानसभा सीट से बाहुबली राम सिंह की पत्नी बीना सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी थी. जबकि उनका मुकाबला जदयू के उमेश कुशवाहा से था. इस चुनाव में उमेश कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था. बाद में उन्हें जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया.

1952 में महनार विधानसभा सीट से दीप नारायण सिंह चुनाव जीते थे और 2020 में बिना सिंह की जीत हुई थी. इसके पहले 2015 में उमेश सिंह कुशवाहा, 2010 में डॉक्टर अच्युतानंद और 2005 में बाहुबली राम किशोर सिंह विधायक रह चुके हैं. तीन बार राम किशोर सिंह यहां से विधायक रहे थे. वहीं तीन बार मुंशीलाल राय, चार बार मुनेश्वर प्रसाद सिंह महनार विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं.

1952 से 1977 तक महनार में समाजवादी धारा और कांग्रेस का मुकाबला ज्यादा रहा. वहीं 1980 से 1995 में जनता दल, लोक दल, समाजवादी धारा हावी रही. 2000 से आगे राम किशोर सिंह जदयू और लोजपा से लंबे समय तक राजनीति करते रहे. जबकि 2010 में यह सीट बीजेपी के पाले में आया और डॉक्टर अष्टानंद विधायक बने. इसके बाद 2015 में जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा ने इस सीट से जीत हासिल की.

महनार विधानसभा का इस बार चुनावी मुद्दा जल निकासी की व्यवस्था, नगर स्वच्छता कृषि रोजगार हो सकता है. जातीय समीकरण की बात करें तो यहां यादव, कुशवाहा, पासवान, मुस्लिम वोटों की संख्या है. जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. माना जा रहा है कि एक बार फिर बीना सिंह और उमेश कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है.