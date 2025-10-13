सुपौल में 5 सीटों पर NDA का कब्जा, महागठबंधन जीरो, ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस में जानें जनता की राय
ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज सुपौल के 5 विधानसभा सीटों का लेखा-जोखा करेगी. यहां सभी 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है.
Published : October 13, 2025 at 7:02 AM IST
सुपौल: कोसी के कछार पर बसा सुपौल जिला का इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है. नेपाल के सीमा से सटे रहने के कारण यह जिला विश्व के मानचित्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखता है. राजनीति के क्षेत्र में जिले में कई ऐसे विभूति हुए जिनकी चर्चाएं देश भर में होती है. उनकी कृतियां को आज भी लोग याद करते हैं.
वरिष्ठ नेताओं की पहचान रहा सुपौल: सुपौल से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. डॉ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मंत्री स्व. लहटन चौधरी, स्व. अनुपलाल यादव, स्व विनायक प्रसाद यादव के नाम जुड़े हैं. सोमवार को ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस में इन 5 सीटों का लेखा-जोखा होगा.
जिले में 5 विधानसभा सीट: सुपौल में 05 विधानसभा क्षेत्र हैं. जिसमें सुपौल, त्रिवेणीगंज (सुरक्षित), छातापुर, पिपरा एवं निर्मली शामिल हैं. सभी विधानसभा में एनडीए का कब्जा है. यहां महागठबंधन की स्थिति शून्य है. 4 विधानसभा में जदयू का कब्जा है. जबकि एक विधानसभा में भाजपा का कमल खिल रहा है. सुपौल संसदीय क्षेत्र से भी जदयू के सांसद हैं.
सुपौल विधानसभा: इस सीट पर 2020 में जदयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव (86174 वोट) को जीत मिली थी. इन्होंने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी (58075 वोट) पराजित किया था. यहां एलजेपी से प्रभाष कुमार मंडल को 8515 और निर्दलीय अनिल कुमार सिंह को 5736 वोट मिले थे.
निर्मली विधानसभा: सुपौल जिले के इस सीट पर जदयू के अनिरूद्ध प्रसाद यादव (92439 वोट) को जीत मिली थी. इन्होंने राजद के यदुवंश कुमार (48517 वोट) को पराजित किया था. तीसरे नंबर पर आरएलएसपी के अर्जुन प्रसाद मेहता को 12725 और चौथे नंबर पर निर्दलीय विजय कुमार यादव को 8886 वोट मिले थे.
पिपरा विधानसभा: इस सीट पर भी 2020 में जदयू की जीत हुई थी. रामविलास कामत (82388 वोट) ने राजद के विश्वमोहन कुमार (63143 वोट) को पराजित किया था. तीसरे नंबर पर एलजेपी के शकुंतला प्रसाद को 5660 और चौथे नंबर पर जेएपीएल (जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक) के महेंद्र साह को 3770 वोट मिले थे.
त्रिवेणीगंज विधानसभा: त्रिवेणीगंज सीट पर भी 2020 में जदयू की जीत हुई थी. वीणा भारती (79458 वोट) ने राजद के संतोष कुमार (76427) को पराजित किया था. तीसरे नंबर पर एलजेपी के रेणु लता भारती को 5194 वोट मिले थे. इस सीट पर 3546 नोटा बटन दबाए गए थे.
छातापुर विधानसभा: सुपौल के अंतर्गत इकलौता सीट छातापुर में बीजेपी की जीत हुई थी. नीरज कुमार सिंह (9839 वोट) ने राजद के विपीन कुमार सिंह (73120 वोट) को हराया था. तीसरे नंबर पर निर्दलीय देव नारायण सादा को 4274 और निर्दलीय संजीव मिश्रा को 3659 वोट मिले थे.
मुख्य समस्या: सुपौल की मुख्य समस्या बाढ़, बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है. सुपौल, पिपरा एवं निर्मली विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आपदा प्रमुख समस्या है. जबकि त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद नेपाली टोला में आज तक सड़क नहीं बनाया जाना प्रमुख समस्या है. छातापुर विधानसभा क्षेत्र में सुरसर व गैड़ा नदी पर पुल नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है.
ये भी देखें:
क्या कहती है झंझारपुर की जनता, इसबार NDA या महागठबंधन, देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE
बिहार NDA में सीट बंटवारे का ऐलान, 101-101 पर JDU-BJP, चिराग-29 और मांझी-कुशवाहा के हिस्से 6-6 सीटें