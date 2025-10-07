बिहार में प्रचंड मतों से बनेगी NDA की सरकार: विजय शर्मा
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं वहां भी महिलाओं का सम्मान नहीं होता.
Published : October 7, 2025 at 7:40 PM IST
Updated : October 7, 2025 at 8:56 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया है और यहां पर प्रचंड मत से जनता एनडीए की सरकार बनाएगी. जनता ने अपना मन बना लिया है और अब वहां पर सरकार बननी तय है.
बिहार दौरे के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा "बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जब पार्टी का आदेश आएगा तो वह प्रचार के लिए जाएंगे. लेकिन एक बात है कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है. वहां जितना भी मंथन होना था हो चुका है. अब जनता का जनमत सामने आ गया है."
भारत मे सबसे बड़ा होगा गृह प्रवेश: डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं. उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब तक भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने लोगों को घर दिया गया है उससे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का गृह प्रवेश 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों करवाया जाएगा. इसके साथ ही और भी कई योजनाओं की सौगात लोगों को दी जाएगी. 1 नवंबर से 5 नवंबर तक यह आयोजन चलेगा और इसके लिए तैयारी अपने अंतिम रूप में चल रही है.
वहीं छत्तीसगढ़ में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष के हथियार के साथ पकड़े जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा "पूरी कांग्रेस पार्टी ही इसी तरह के कामों में लिप्त है. जिस पार्टी के बड़े नेताओं का नारा होता है लड़की हूं लड़ सकती हूं उसके बाद भी उसी पार्टी में महिलाओं के साथ रायपुर में जो कुछ होता है उस पर पार्टी का कोई कुछ नहीं बोलता है. मर्यादा की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी में हर जगह हालात बिगड़े हुए ही नजर आते हैं. अब तो यह कांग्रेस का चरित्र हो गया है."
कांग्रेस पर बोला हमला: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कानून और लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं होती है. कांग्रेस की एक विधायक रेत की सौदेबाजी करती हैं. वहीं उनके एक दूसरे विधायक कलेक्टर और एसपी के दफ्तर को जलाते हैं. कांग्रेस के अन्य विधायक शराब घोटाले में जेल में बंद है. इसके साथ ही कांग्रेस के ढेबर बंधु है जो विभिन्न मामलों में संलिप्त है.