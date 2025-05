ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में प्रभावी होगा नीतीश का 'दीदी दांव'? 1 करोड़ 40 लाख जीविका वोट बैंक पर नजर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना: तो लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शह और मात देने की बिसात बिछा दी और यह मात ऐसा कि विपक्षियों के होश उड़ाने के लिए काफी है. नीतीश का यह अचूक शस्त्र है बिहार की एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी. जीविका दीदी विधानसभा चुनाव में एक बड़े वोट बैंक के रूप में भूमिका निभाएंगी. इसका लाभ नीतीश कुमार लेना चाहते हैं. बिहार चुनाव पर इन दिनों हर किसी की नजरें बनी हुई है लेकिन बिहार सरकार 'जीविका दीदी' पर मेहरबान है. जीविका दीदी पर चुनावी दांव: पिछले कुछ महीनो में जीविका दीदियों के लिए नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. उनमें से एक बड़ा फैसला कोऑपरेटिव बैंक खोलने का भी है जिससे जीविका दीदियों को आसानी से लोन मिल सके और व्यापार कर सकें. एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी आज बड़ा वोट बैंक बन चुकी है. हर साल हजारों करोड़ का कारोबार करती हैं. जीविका दीदी पर नीतीश कुमार का चुनावी दांव (ETV Bharat) महिलाओं में बदलाव: जीविका दीदी इसका उदाहरण है. इंद देवी और उनके पति जितेंद्र कुमार है मनेर के नहाने वाले इंदू देवी ने 5 साल पहले जीविका से जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू किया था. इंदू देवी का कहना है कि पहले घर में ही रहती थी, लेकिन अब उनके व्यवसाय से परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है. बच्चे भी पढ़ने लगे हैं. "पहले आर्थिक तंगी रहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. नीतीश कुमार का फैसला सही है क्योंकि जिनका क्रेडिट अच्छा है. उन्हें आसानी से लोन मिल रहा है. अब स्थिति और बेहतर होगी हम लोग तो हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही हैं." -जितेंद्र कुमार, पति 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी: यह कहानी एक इंदु देवी की नहीं है. एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों की है जो बिहार के बदलाव की अपनी कहानी लिख रही हैं. जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है. बिहार में महिला वोटर की संख्या 3 करोड़ 70000 के करीब है. ऐसे में कुल महिला वोटर में 40% से अधिक बिहार में जीविका दीदी है जो आज बड़ा वोट बैंक बन चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार ने जीविका की स्थापना की थी. जीविका दीदी (ETV Bharat) बिहार में शराबबंदी में अहम रोल: जीविका दीदियों के कहने पर बिहार में शराबबंदी भी लागू किए और कई बड़े फैसले लिए हैं. चुनावी साल में यह वोट बैंक खिसक ना जाए इसलिए अब कोऑपरेटिव बैंक बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है जो जीविका दीदी को आसानी से लोन उपलब्ध कराएगी. "नीतीश कुमार के फैसले से उन्हें राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव होगा. कोऑपरेटिव बैंक बनने से जीविका दीदियों को आसानी से लोन मिलेगा. एक तरह से जीविका दीदी कोऑपरेटिव बैंक का संचालन करेंगी और इसके कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आएगा तेजी से उनका व्यापार बढ़ेगा." -प्रो बीएन प्रसाद, विशेषज्ञ, एएन सिन्हा शोध संस्थान 'बैंकिंग कार्य में दक्ष हो गई है जीविका दीदी': जीविका की दीदी आज बैंकिंग कार्य में दक्ष हो गई हैं. जीविका के वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के तहत 56 बैंक सखियों के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन का काम कर रही है. जीविका के सखी मॉडल के तहत मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे बड़े काम किए जा रहे हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

