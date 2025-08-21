पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी है. नीतीश सरकार हर तबके को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. इसी कड़ी में पटना के बापू सभागार में एक अहम कार्यक्रम अल्पसंख्यक संवाद का आयोजन किया गया. यह आयोजन मदरसा बोर्ड की स्थापना के सौ साल पूरा होने के मौके पर किया जा रहा है. मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश की.

नीतीश ने दिया मुस्लिम समाज को भरोसा: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया जाता था. पहले हालात खराब थे. लोग परेशान रहते थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने काम करना शुरू किया और आज बिहार में कानून का राज है.

"कोई भी समस्या रहे तो बताएं, सरकार तुरंत उसका समाधान करेगी. पहले मदरसा शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है. 2008 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी गई ताकि विवाद न हो और समाज में शांति बनी रहे."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार