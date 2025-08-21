ETV Bharat / state

'कोई भी समस्या हो बताएं, सरकार तुरंत करेगी समाधान' मदरसा बोर्ड की स्थापना के 100 साल पर बोले नीतीश - NITISH KUMAR

नीतीश कुमार ने पटना में मदरसा बोर्ड शताब्दी समारोह पर 'अल्पसंख्यक संवाद' किया और अल्पसंख्यक समाज का दिल जीतने की कोशिश की.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 1:27 PM IST

1 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी है. नीतीश सरकार हर तबके को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. इसी कड़ी में पटना के बापू सभागार में एक अहम कार्यक्रम अल्पसंख्यक संवाद का आयोजन किया गया. यह आयोजन मदरसा बोर्ड की स्थापना के सौ साल पूरा होने के मौके पर किया जा रहा है. मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश की.

नीतीश ने दिया मुस्लिम समाज को भरोसा: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया जाता था. पहले हालात खराब थे. लोग परेशान रहते थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने काम करना शुरू किया और आज बिहार में कानून का राज है.

"कोई भी समस्या रहे तो बताएं, सरकार तुरंत उसका समाधान करेगी. पहले मदरसा शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है. 2008 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी गई ताकि विवाद न हो और समाज में शांति बनी रहे."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी है. नीतीश सरकार हर तबके को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. इसी कड़ी में पटना के बापू सभागार में एक अहम कार्यक्रम अल्पसंख्यक संवाद का आयोजन किया गया. यह आयोजन मदरसा बोर्ड की स्थापना के सौ साल पूरा होने के मौके पर किया जा रहा है. मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश की.

नीतीश ने दिया मुस्लिम समाज को भरोसा: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया जाता था. पहले हालात खराब थे. लोग परेशान रहते थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने काम करना शुरू किया और आज बिहार में कानून का राज है.

"कोई भी समस्या रहे तो बताएं, सरकार तुरंत उसका समाधान करेगी. पहले मदरसा शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है. 2008 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी गई ताकि विवाद न हो और समाज में शांति बनी रहे."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR MADRASA BOARDनीतीश कुमारअल्पसंख्यक संवादALPSANKHYAK SAMVADBIHAR ELECTION 2025NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार? जानें

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.