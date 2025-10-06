ETV Bharat / state

बिहार वोटर लिस्ट में अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम, CEC ज्ञानेश कुमार ने बतायी प्रक्रिया

बिहार वोटर लिस्ट में अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 6, 2025 at 5:36 PM IST 2 Min Read