बिहार वोटर लिस्ट में अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम, CEC ज्ञानेश कुमार ने बतायी प्रक्रिया
बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको एक और मौका दिया गया है.
Published : October 6, 2025 at 5:36 PM IST
पटना: SIR पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, कि SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है. नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी. 1 सितंबर तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड रहा. इसमें जिसको भी चाहे वो मतदाता हों, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट हों,क्लेम एंड ऑब्जेक्शन देने का भरपूर समय दिया गया.
'सभी राजनीतिक दलों को सौंपी गई लिस्ट': मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पात्रता का परीक्षण कर 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई, जो सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है. अभी भी उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसको लेकर जिलाधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है.
#WATCH बिहार में SIR पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, " ... sir के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी।" pic.twitter.com/l2c6H9JGjc— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025
"किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नोमिनेशन के 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकता है. नोमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी, उसपर चुनाव होंगे."- ज्ञानेश कुमार ,मुख्य चुनाव आयुक्त
कब से है नोमिनेशन: पहला चरण में 121 सीट पर चुनाव होना है. और दूसरे चरण में 122 सीट पर वोटिंग होगी. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर है. वहीं पहले चरण का नामांकन 17 अक्टूबर को किया जाएगा. वहीं दूसरे चरण के लिए नोमिनेशन 20 अक्टूबर है. स्क्रूटनी की तिथि 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर है. वहीं पहले चरण में नाम वापसी की तिथि 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तिथि है.
100 प्रतिशत वेब कास्टिंग: सीईसी ने कहा कि पहले 50 प्रतिशत बूथों पर वेब कास्टिंग होती थी, लेकिन अब यह सौ प्रतिशत कर दी गई है. सौ फीसदी बूथों पर वेब कास्टिंग की जाएगी. प्रत्याशियों की पहचान ठीक से हो, इसके लिए रंगीन फोटो अब ईवीएम में लगाई जाएगी. राजनीतिक दलों की मांग थी कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू और खत्म की जाए, इसलिए अब चुनाव आयोग ईवीएम की गिनती के अंतिम दो राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य किया गया है.
ये भी पढ़ें
बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 फेज में मतदान, इस दिन आएगा परिणाम
लाइव बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान, तेजस्वी बोले- 'अब 20 साल का हिसाब होगा'