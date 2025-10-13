ETV Bharat / state

मुश्किल में फंसे RJD विधायक फतेह बहादुर सिंह, पहले FIR और अब एक जाति विशेष ने खोला मोर्चा

"मेरा विरोध करने वाले ग्रामीण नहीं थे बल्कि भाजपा व आर एसएस के गुंडे थे. उनके खिलाफ थाने में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वह सामंती सोच वालो की करतूत है. मैं क्षेत्र में हमेशा रहता हूं, इसलिए ग्रामीणों की नाराजगी की बात बेफिजूल है."- फतेह बहादुर सिंह, आरजेडी विधायक, डेहरी विधानसभा सीट

क्या बोले विधायक?: डेहरी विधायक ने दावा किया कि वह हमेशा लोगों के बीच रहते हैं. सभी के दुख-दर्द को सुनते हैं और हर समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में तेजी से विकास कार्य किए हैं. विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए झूठे आरोप लगाकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वह किसी से नहीं डरते हैं.

विधायक ने आरोपों को बताया साजिश: डेहरी विधानसभा के चिलबिला में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की और उन पर एक युवक को चलती कार से फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं आरोप लगने के बाद डेहरी विधायक पहली बार मीडिया के सामने आए हैं. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने उनके समर्थकों को घेरकर मारपीट की और अंगरक्षक के साथ भी धक्का-मुक्की की.

सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही रोहतास के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह विवादों में आ गए हैं. उनके खिलाफ डेहरी के आयर कोठा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इतना ही नहीं एक जाति विशेष के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है. हालांकि विधायक ने कहा कि जनसंपर्क से लौटने के दौरान विरोध करने वाले ग्रामीण नहीं थे, वह बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे.

विधायक ने भी दर्ज कराई प्राथमिकी: वहीं, डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी आयरकोठा थाने में चिलबिला गांव के छह लोगों पर पर प्राथमिक की दर्ज कराई है. इस मामले में थानाध्यक्ष शिवम कुमार ने बताया कि विधायक ने छह लोगों पर केस दर्ज कराया है. थाना कांड संख्या 93/25 में प्राथमिकी दर्ज किया गया है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

"विधायक की ओर से आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मैं क्षेत्र भ्रमण पर था. इसी दौरान शनिवार को चिलबिला गांव के मुन्ना कुमार, राहुल कुमार, अक्षय कुमार, विक्की कुमार, मयंक कुमार व धर्मेंद्र कुमार एवं इनके साथ दस अज्ञात लोगों ने योजना बनाकर षडयंत्र के तहत जानलेवा हमला करने के नीयत से मारपीट एवं पथराव किया. मेरे अंगरक्षकों द्वारा बीच बचाव करने के दौरान धक्का मुक्की व मारपीट की."- शिवम कुमार, थानाध्यक्ष, आयरकोठा थाना

विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा: इस मामले को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इनका कहना है कि इस चुनाव में आरजेडी विधायक को सबक सिखाएंगे. वहीं, जन सुराज नेता और डेहरी के संभावित प्रत्याशी डॉ. अमिताभ सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में जनता उन्हें माकूल जवाब देगी.

जन सुराज पार्टी के नेता (ETV Bharat)

"स्थानीय राजद विधायक सिर्फ जनता को जाति के आधार पर बांटने में लगे हैं. उन्होंने पांच साल में विकास की बात तो दूर क्षेत्र से हमेशा नदारद रहते हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना कहीं से गलत नहीं है. बिहार में राजद और भाजपा के विधायकों का हर जगह विरोध हो रहा है. ऐसे में जिस तरह से फतेह बहादुर राजपूत समाज को टारगेट कर रहे हैं, इस चुनाव में उन्हें परिणाम भुगतने होंगे."- डॉ. अमिताभ कुमार सिंह, नेता, जन सुराज पार्टी

क्या है मामला?: असल में डेहरी के आयरकोठा थाना में फतेह बहादुर सिंह और उनसे समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है. विधायक के समर्थक की गाड़ी से नीचे गिरे युवक राहुल कुमार का आरोप है कि वे लोग डेहरी विधायक से यह कहने गए थे कि जब उनके गांव के से गुजर रहे हैं तो गांव के काली मंदिर में आकर मंदिर में देवी को प्रणाम कर लीजिए. इसी को लेकर विधायक को रोक रहे थे, तभी उनके समर्थकों ने कार से फेंक दिया.

