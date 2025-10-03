ETV Bharat / state

BSP ने सभी पार्टियों को पछाड़ा, कैमूर की चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय, जानें किसे मिला टिकट

कैमूर: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने कैमूर जिले की चार विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. इसके साथ ही जिले की राजनीति में हलचल आ गई है.

BSP ने घोषित किए प्रत्याशियों के नाम: बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष छोटे लाल राम ने गुरुवार को घोषणा करते हुए, चैनपुर सीट से प्रत्याशी का नाम जारी किया है. सभी चार सीटों की बात करें तो भभुआ से विकास उर्फ लल्लू पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और चैनपुर से धीरज उर्फ भान सिंह को उतारा है.

"बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में चैनपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है. नोमिनेशन के 24 घंटा पहले सभी को सिंबल मिल जाएगा. जल्द ही पूरे बिहार में पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी."- छोटेलाल राम, बसपा जिलाध्यक्ष, कैमूर

चैनपुर विधानसभा प्रत्याशी ने क्या कहा: वहीं भान सिंह ने कहा कि चैनपुर विधानसभा में विकास होगा. इससे पहले भी यहां से विधायक और मंत्री हैं, लेकिन झूठे वादे कर चैनपुर विधानसभा की जनता को ठगा गया है. उन्होंने कहा कि चैनपुर विधानसभा से इस बार जनता बहुजन समाज पार्टी को जीताकर विधानसभा में भेजने का जरूर काम करेगी.

"मैं चैनपुर विधानसभा के विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि जो भी चैनपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतता है, वह जनता को ठगने का काम करता है. केवल सायरन बजाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बार बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी."-धीरज सिंह उर्फ भान सिंह, चैनपुर विधानसभा प्रत्याशी, बसपा

साथ ही धीरज सिंह ने जनता से कई वादे भी किए. उन्होंने कहा कि चैनपुर में अधौरा प्रखंड, जहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां सड़क पानी और बिजली एवं शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं है, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं. अगर मेरी जीत होती है तो चैनपुर विधानसभा में हर तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

NDA और महागठबंधन को चुनौती: बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इससे एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब दोनों प्रमुथ गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करने में तेजी लाएंगे.