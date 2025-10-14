बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम पर फिर BJP ने जताया भरोसा, 'छक्का' मारने की तैयारी में रेणु देवी
बेतिया से बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी ने जीत का दावा किया और कहा सबसे पहले सरकार में आते ही शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराऊंगी.
Published : October 14, 2025 at 5:27 PM IST
बेतिया: बीजेपी ने इस बार फिर बेतिया विधानसभा सीट पर रेणु देवी पर विश्वास जताया है. बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है. पार्टी ने विश्वास कर मुझे टिकट दिया है. मैं इस बार भी चुनाव जीतूंगी और जनता की सेवा करूंगी.
बेतिया से बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी: ईटीवी भारत संवाददाता जितेंद्र से बात करते हुए रेणु देवी ने कहा कि पार्टी ने अगर मुझपर विश्वास किया है तो मैं पार्टी के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरुंगी. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतते ही सबसे पहला काम ड्रेनेज सिस्टम बनवाने का करूंगी, ताकि शहरवासियों को बरसात के समय बाढ़ की समस्या से जूझना ना पड़े.
"मुझपर लंबे समय से विश्वास जताने के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं. मेरी कोशिश होती है कि सभी के विश्वास को बनाए रखूं. लोगों की उम्मीद के अनुसार मैं काम करती हूं. ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र जनता की आवश्यकता के अनुसार मैं हमेशा खड़ी रहती हूं. मैं यहां की बेटी हूं, इसलिए सभी मानते हैं. इस बार बेतिया में 40 साल बाद जो बारिश से क्षति हुई है, उससे मैं दुखी हूं. चुनाव जीतकर मेरा पहला काम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना होगा."- रेणु देवी, बीजेपी उम्मीदवार, बेतिया विधानसभा सीट
छक्का लगाने की तैयारी में रेणु देवी: 2000 में भाजपा प्रत्याशी रेणु देवी की बेतिया सीट पर जीत हुई. फिर 2005 के फरवरी और अक्टूबर के चुनाव में भी रेणु देवी जीतीं. 2010 में भी रेणु देवी ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा. 2015 में उनकी हार हुई. कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से हार गईं. वहीं 2020 में उन्होंने फिर से सीट पर कब्जा किया और अब रेणु देवी छक्का लगाने की तैयारी कर रही हैं.
पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण में मतदान: बिहार में इस वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है. बिहार में इस बार दो चरण में मतदान होंगे. पश्चिम चंपारण जिले में 11 नवंबर को सभी 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होंगे.
20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन: 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जबकि 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी. 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी और नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर होगी. चुनाव तारीख की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है.
पिछले दो चुनावों पर नजर: 2015 में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने भाजपा की रेणु देवी को 2000 वोटों से हराया था. काफ़ी कम वोट से भाजपा हारी थी. 2010 में भाजपा की रेणु देवी ने निर्दलीय अनिल कुमार झा को 28000 हजार वोटों के भारी अंतराल से पराजित किया था. बेतिया विधानसभा सीट भाजपा की परम्परागत सीट है. यहां कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है.
कौन हैं रेणु देवी: वर्तमान में यहां की विधायक व पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं. बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं. वह पांच बार बेतिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. पहली बार 2000 के चुनाव में जीत दर्ज की. 2015 में उनकी हार हुई, लेकिन 2020 में सीट पर कब्जा किया.
रेणु देवी ने 1981 में सामाजिक सक्रियता के जरिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 1988 में भाजपा महिला मोर्चा विंग में शामिल हो गईं. बिहार विधानसभा के लिए रेणु देवी को 4 बार निर्वाचित होने का मौका मिला. 2005 और 2009 के बीच बिहार राज्य सरकार में खेल कला और संस्कृति मंत्री के रूप में रेणु देवी को काम करने का मौका मिला. साल 2014 और 2020 में वह भाजपा की जिला अध्यक्ष भी बनीं.
