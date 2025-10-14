ETV Bharat / state

अनंत सिंह का दिखा गजब का अंदाज, खुली जीप और जनसैलाब के साथ किया मोकामा सीट से नामांकन

बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा सीट से नामांकन कर दिया है. उनके साथ लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा.

ANANT SINGH NOMINATION
अनंत सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 12:58 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनत सिंह उर्फ़ छोटे सरकार ने अपना नामांकन कर दिया है. इससे पहले वह कारगिल से बाढ़ कचहरी के लिए निकले. नामांकन से पहले अनंत सिंह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और भगवान से जीत की दुआ मांगी है. मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को जदयू की सीट से नामांकन पत्र का पर्चा भरा. इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ भी कारगिल में देखने को मिली.

मोकामा से अनंत सिंह का नामांकन: पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें पार्टी का सिंबल सौंप दिया गया है. मंगलवार को नामांकन करने से पहले अनंत सिंह ने भगवान परशुराम के दरबार में पूजा-अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य लाभ कर एक बार फिर अपने जनता मालिकों के बीच उपस्थित हूं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब: कारगिल से बाढ़ कचहरी के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन भी किया. अनंत सिंह खुद खुली जीप में सवार हुए और जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े. उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला चल रहा था. साथ ही समर्थकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी. अनंत सिंह के नामांकन से लोगों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला.

ANANT SINGH NOMINATION
मोकामा से अनंत सिंह ने किया नामांकन (ETV Bharat)
ANANT SINGH NOMINATION
पूजा करते अनंत सिंह (ETV Bharat)

पत्नी नीलम देवी मोकामा से वर्तमान विधायक: फिलहाल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा सीट से विधायक हैं. साल 2020 में आरजेडी की टिकट पर नीलम देवी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार का समर्थन किया था.

ANANT SINGH NOMINATION
मोकामा से अनंत सिंह ने किया नामांकन (ETV Bharat)

कौन हैं अनंत सिंह: छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह पूर्व विधायक हैं और कभी भी मोकामा में चुनाव नहीं हारे हैं. 2005 के दोनों चुनाव और 2010 में उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर जीत हासिल की. 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद के टिकट पर विधायक बने. विधायकी गंवाने के बाद 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी भी आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर जीतीं थीं.

ये भी पढ़ें

मोकामा में अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह? दो बाहुबलियों के बीच होगी बिहार की सबसे बड़ी चुनावी भिड़ंत

बेटों के साथ नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह, अशोक चौधरी के आवास पर मुलाकात

अनंत सिंह के टिकट पर JDU में टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच

Last Updated : October 14, 2025 at 1:28 PM IST

TAGGED:

ANANT SINGH NOMINATION
ANANT SINGH
MOKAMA SEAT
अनंत सिंह
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR CHUNAV 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.