अनंत सिंह का दिखा गजब का अंदाज, खुली जीप और जनसैलाब के साथ किया मोकामा सीट से नामांकन
बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा सीट से नामांकन कर दिया है. उनके साथ लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा.
Published : October 14, 2025 at 12:58 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 1:28 PM IST
पटना: मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनत सिंह उर्फ़ छोटे सरकार ने अपना नामांकन कर दिया है. इससे पहले वह कारगिल से बाढ़ कचहरी के लिए निकले. नामांकन से पहले अनंत सिंह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और भगवान से जीत की दुआ मांगी है. मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को जदयू की सीट से नामांकन पत्र का पर्चा भरा. इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ भी कारगिल में देखने को मिली.
मोकामा से अनंत सिंह का नामांकन: पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें पार्टी का सिंबल सौंप दिया गया है. मंगलवार को नामांकन करने से पहले अनंत सिंह ने भगवान परशुराम के दरबार में पूजा-अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य लाभ कर एक बार फिर अपने जनता मालिकों के बीच उपस्थित हूं.
रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब: कारगिल से बाढ़ कचहरी के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन भी किया. अनंत सिंह खुद खुली जीप में सवार हुए और जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े. उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला चल रहा था. साथ ही समर्थकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी. अनंत सिंह के नामांकन से लोगों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला.
पत्नी नीलम देवी मोकामा से वर्तमान विधायक: फिलहाल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा सीट से विधायक हैं. साल 2020 में आरजेडी की टिकट पर नीलम देवी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार का समर्थन किया था.
कौन हैं अनंत सिंह: छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह पूर्व विधायक हैं और कभी भी मोकामा में चुनाव नहीं हारे हैं. 2005 के दोनों चुनाव और 2010 में उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर जीत हासिल की. 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद के टिकट पर विधायक बने. विधायकी गंवाने के बाद 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी भी आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर जीतीं थीं.
