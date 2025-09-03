ETV Bharat / state

बिहार चुनाव पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह ने बुलाई BJP की बड़ी बैठक - BIHAR ELECTION 2025

बिहार चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक बुलायी गयी है. इस बैठक में 243 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी.

Bihar Election 2025
अमित शाह के साथ दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 9:31 AM IST

पटना: बिहार चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है. इसी बीच बिहार भाजपा के तमाम नेता दिल्ली तलब किए गए हैं. बुधवार 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक. चर्चा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी. आगामी रणनीतियों को लेकर भी विमर्श होगा.

प्रदेश के नेता दिल्ली रवाना: बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिल्ली रवाना हो चुके हैं. बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिंन्हा, संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया और नागेंद्र नाथ के बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है. ये सभी नेता आज दिल्ली रवाना होंगे. इसकी जानकारी बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने दी.

243 सीटों पर मंथन: सितंबर माह में एनडीए के लिए यह महत्वपूर्ण है. पांच घटक दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा किया जाना है. किस सीट पर कौन से दल का दावा होगा, इस पर भी दिल्ली में चर्चा होगी. इसके अलावा किस दल को कितनी सीट दी जाए इसको लेकर भी अमित शाह बिहार के नेताओं के साथ मंथन करेंगे.

"बिहार में चुनाव है. चुनाव को लेकर अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होती है. दिल्ली में तमाम भाजपा के नेता बैठेंगे और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी. पार्टी के बड़े नेता प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक करते हैं. इसलिए बुधवार को दिल्ली में बैठक बुलायी गयी है." -प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

एनडीए में 5 दल शामिल: आपको बता दें कि एनडीए में पांच घटक दल है. इसमें बीजेपी के अलावे जदयू, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल है. ये सभी दल मिलकर बिहार के विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

पीएम अपशब्द कहने को लेकर बिहार बंद: इसके अलावा आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी. जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर टिप्पणी की गई है, उसे लेकर भी भाजपा नेता चर्चा करेंगे. बता दें कि दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में एक कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहा था. इस मामले में 4 सितंबर को बीजेपी नेता बिहार बंद भी करने वाले हैं.

