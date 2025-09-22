ETV Bharat / state

बिहार STET 2025 की परीक्षा तिथियां घोषित, शिक्षा मंत्री ने TRE 4 की वैकेंसी पर भी किया बड़ा ऐलान

पटना : बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़े ऐलान किए. एक ओर जहां उन्होंने STET 2025 की परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया, वहीं दूसरी ओर बहुप्रतीक्षित TRE 4 की बहाली पर भी विस्तृत जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग लगातार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है.

STET 2025 का पूरा शेड्यूल जारी : शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET 2025 का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से शुरू है और 27 सितंबर 2025 तक आवेदन लिए जाएंगे. इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगा और 16 नवंबर 2025 को परिणाम जारी कर दिया जाएगा.

"अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बार परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी. शिक्षा विभाग का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है."- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

4-5 दिनों में TRE 4 की वैकेंसी : शिक्षा मंत्री ने TRE 4 की बहाली का भी रोडमैप साझा किया. उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर TRE 4 की वैकेंसी जारी कर दी जाएगी. इस बार 26,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी. हालांकि 3-4 जिलों में रोस्टर क्लीयरेंस का काम अभी बाकी है, लेकिन शेष जिलों से रोस्टर रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके बाद पांचवें चरण की बहाली भी की जाएगी.

''कुछ लोग वैकेंसी की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रिक्तियों का निर्धारण छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है. बिहार के सरकारी विद्यालयों में इस समय 1.76 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

अब तक की बड़ी नियुक्तियां : शिक्षा मंत्री ने अब तक हुई नियुक्तियों का ब्योरा भी दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने हाल के वर्षों में 33000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की है. इसके अलावा 2.33 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक (BPSC के माध्यम से) नियुक्त किए गए हैं.