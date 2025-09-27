ETV Bharat / state

'पर्व-त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा', DGP का बड़ा बयान

पटना: दुर्गा पूजा और दशहरा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बिहार पुलिस ने पूरी तरह से मुस्दैत है. पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस बार दुर्गा पूजा में भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार से 11 कंपनी केंद्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही बिहार पुलिस के अपने सुरक्षा संसाधनों से हजारों जवानों की तैनाती की जा रही है.

पर्व के दौरान पुख्ता इंतजाम: विनय कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगभग 5000 गृह रक्षा बल होमगार्ड के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है. इसके अलावे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों की तैनाती भी पटना सहित सभी जिलों में की गई है. डीजीपी ने साफ कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे बड़े पर्व पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार (ETV Bharat)

निरोधात्मक कार्रवाई और सतर्कता: पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं. हजारों लोगों से बाउंड भरवाया जा रहा है ताकि वे शांति-व्यवस्था में बाधा न डाल सकें. इसके साथ ही गुंडा आदेश जारी किए जा रहे हैं और सीसीए (CCA) के तहत कई असामाजिक तत्वों को जिला बदर भी किया गया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान अगर कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.