'पर्व-त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा', DGP का बड़ा बयान

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. पढ़ें ख़बर..

Bihar DGP Vinay Kumar
डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read
पटना: दुर्गा पूजा और दशहरा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बिहार पुलिस ने पूरी तरह से मुस्दैत है. पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस बार दुर्गा पूजा में भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार से 11 कंपनी केंद्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही बिहार पुलिस के अपने सुरक्षा संसाधनों से हजारों जवानों की तैनाती की जा रही है.

पर्व के दौरान पुख्ता इंतजाम: विनय कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगभग 5000 गृह रक्षा बल होमगार्ड के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है. इसके अलावे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों की तैनाती भी पटना सहित सभी जिलों में की गई है. डीजीपी ने साफ कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे बड़े पर्व पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार (ETV Bharat)

निरोधात्मक कार्रवाई और सतर्कता: पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं. हजारों लोगों से बाउंड भरवाया जा रहा है ताकि वे शांति-व्यवस्था में बाधा न डाल सकें. इसके साथ ही गुंडा आदेश जारी किए जा रहे हैं और सीसीए (CCA) के तहत कई असामाजिक तत्वों को जिला बदर भी किया गया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान अगर कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर भी नजर: डीजीपी ने यह भी कहा कि इस बार पुलिस सिर्फ सड़कों और चौक-चौराहों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी. उन्होंने बताया कि अफवाह फैलाने वालों, आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी. इसके अलावे मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी.

Bihar DGP Vinay Kumar
पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)

कानून का सख्ती से पालन कराएंगे: विनय कुमार ने बिहारवासियों से अपील की कि वे दुर्गा पूजा और दशहरा को हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं. उन्होंने कहा कि त्योहारों का असली उद्देश्य सामाजिक एकता और सद्भाव है. लोग कानून का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें. डीजीपी ने ये भी जोड़ा कि पूजा पंडालों, मंदिरों और विसर्जन जुलूसों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी. जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं.

"पुलिस-प्रशासन की पूरी कोशिश है कि लोग शांति और सुरक्षा के माहौल में पूजा का आनंद उठा सकें लेकिन यदि किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा."- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

डीजीपी विनय कुमार दुर्गा पूजा DUSSEHRA 2025 BIHAR NEWS BIHAR DGP VINAY KUMAR

