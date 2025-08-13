पटना : डिजिटल युग के बढ़ते कदमों के साथ साइबर अपराध भी तेज रफ्तार से फैल रहा है. इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपराधी रोजाना नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. बिहार भी इस खतरे से अछूता नहीं है और यहां के ताजा आंकड़े बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं.

तीन साल में तीन गुना से ज्यादा मामले : सीआईडी के अनुसार 2022 में बिहार में साइबर अपराध के 606 मामले दर्ज हुए थे. 2024 में यह संख्या 1,257 पहुंची और 2025 में अब तक 3,058 मामले सामने आ चुके हैं. यानी तीन साल में आंकड़े तीन गुना से अधिक हो गए हैं.

वित्तीय धोखाधड़ी सबसे आगे : एडीजी (सीआईडी) पारस नाथ ने बताया कि ''फर्जी कस्टमर केयर नंबर, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट और संदिग्ध लिंक भेजकर ठगी – ये सबसे आम तरीके हैं. अपराधी फोन कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जाल में फंसा रहे हैं.''

पारस नाथ, एडीजी, सीआईडी (ETV Bharat)

13 करोड़ से ज्यादा की ठगी : 2025 में अब तक साइबर अपराधियों ने 13 करोड़ 58 लाख 66 हजार रुपये हड़प लिए हैं. यह रकम मेहनत से कमाई गई पूंजी थी, जिसे तकनीकी हथकंडों से अपराधियों ने लूटा.

फोरेंसिक लैब से तेज होगी जांच : पटना और राजगीर में एक-एक फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी. पांच साल के समझौते के तहत प्रत्येक लैब में छह सदस्यीय टीम होगी, जो डिजिटल साक्ष्य, डेटा रिकवरी और ट्रैकिंग पर काम करेगी. इससे जांच की रफ्तार बढ़ेगी और अपराधियों तक पहुंचने में आसानी होगी.

जागरूकता है सबसे बड़ा हथियार : एडीजी ने आम लोगों से अपील की कि संदिग्ध कॉल, लिंक, ईमेल या मैसेज पर भरोसा न करें. बैंक या सरकारी संस्था कभी भी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगती. आधार नंबर, ओटीपी, पासवर्ड या बैंक डिटेल किसी को भी न दें.

बिहार पुलिस की बड़ी चुनौती : बढ़ते साइबर अपराध बिहार पुलिस के लिए गंभीर चुनौती हैं. अपराधियों का नेटवर्क राज्य से बाहर तक फैला है और वे नकली पहचान, वीपीएन जैसे तकनीकी साधनों से ट्रेसिंग मुश्किल बना देते हैं. एडीजी पारस नाथ ने भरोसा जताया कि नई तकनीक, फोरेंसिक सुविधाओं और प्रशिक्षित टीमों के साथ पुलिस इस चुनौती पर काबू पा लेगी.

