तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी! बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष- मुख्यमंत्री का चेहरा तय

धीरे-धीरे ही सही, पर पर्दा उठ रहा है. हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में महगठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की. पढ़ें खबर

RAJESH RAM TEJASHWI YADAV
राजेश राम और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2025 at 8:21 PM IST

6 Min Read
पटना : आरजेडी खासकर तेजस्वी यादव के लिए खुशी की खबर सोमवार को सामने आयी. जिस मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस आना-कानी कर रही थी, उसी के प्रदेश अध्यक्ष ने ईटीवी भारत से बड़ी बात कह डाली.

खास बातचीत के दौरान, जब संवाददाता आदित्य झा ने सवाल पूछा तो राजेश राम ने कह दिया, समय आने पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आ जाएगा. इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा यह तय है. समय आने पर वह घोषित भी कर दिया जाएगा. जब तेजस्वी यादव का हमारे संवाददाता ने नाम लिया तो राजेश राम ने कहा कि आप तो नाम ले ही रहे हैं, सबकुछ तय है, अनुमान लगाते रहिए. क्या कुछ कहा आप खुद ही नीचे के वीडियो में सुन लीजिए.

राजेश राम का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस पत्ता कब खोलेगी ? : कहते हैं, राजनीति में एक इशारा ही काफी होता है, जब प्रदेश अध्यक्ष ने इतना कुछ कह दिया तो मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे. हालांकि जबतक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होगा तब कांग्रेस पत्ता नहीं खोलेगी. मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है.

'समोसा-मिठाई खाकर सीट बंटवारे पर चर्चा' : 2020 के फार्मूले के आधार पर कांग्रेस 70 सीटों पर फिर से दावा कर रही है. कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? इस सवाल पर राजेश राम का कहना था कि सीटों को लेकर बातचीत चल रही है जब फैसला हो जाएगा तो सबसे पहले आपको बुलाकर खबर ब्रेक करवाएंगे. इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है. बहुत अच्छे माहौल में गठबंधन के घटक दलों के साथ बातचीत चल रही है. हम लोग अच्छे माहौल में समोसा मिठाई खाकर और चाय पीकर बातचीत कर रहे हैं.

सदाकत आश्रम में CWC बैठक की तैयारी : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं. विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है. लेकिन इससे पहले कांग्रेस बिहार में अपनी ताकत का एहसास करने में जुटी है. बिहार में पहली बार कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक 24 सितंबर को होने जा रही है. सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर पूरा सदाकत आश्रम को सजाया जा रहा है. रंग रोगन से लेकर बैठक को लेकर नए पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है. सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है.

Bihar Congress President
CWC की बैठक के लिए चल रहा काम (ETV Bharat)

''बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर हमारी पार्टी बड़ा कार्यक्रम कर रही है. इसको सहयोगी दल के ऊपर राजनीतिक दबाव के रूप में नहीं देखना चाहिए. आने वाले समय में हम यह बता देंगे कि हम सहयोगियों के लिए भी अलग से व्यवस्था रखे हुए हैं.''- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस

'वोट चोरी का मुद्दा' : राजेश राम ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ सभी सांसद, कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस से रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ-साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. यह बैठक केवल बिहार के परिपेक्ष्य में नहीं है बल्कि पूरे देश के परिपेक्ष्य में बैठक बुलाई गई है जिसमें वोट चोरी का मुद्दा प्रमुख रहेगा.

"देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. इसको लेकर कैसे संघर्ष करना है, इस पर रणनीति बनेगी. दो दिनों तक दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के ऊपर एवं प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हुई. इस बैठक के बाद बहुत जल्द फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी."- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस

Bihar Congress President
सदाकत आश्रम (ETV Bharat)

'योग्य उम्मीदवार पर चर्चा' : 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक चुनाव जीत कर आए थे. इन विधायकों के टिकट देने या काटने के सवाल पर राजेश राम का कहना था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकट काटने पर चर्चा नहीं हुई. स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का मकसद होता है कि कौन उम्मीदवार पार्टी के लिए मजबूत होगा उस पर चर्चा होती है. जातीय समीकरण को ध्यान में भी रखा जा रहा है. कई सर्वे रिपोर्ट आई है इस पर भी चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई है. हम कैसे मजबूत हो और इंडिया गठबंधन शत प्रतिशत रिजल्ट विधानसभा चुनाव में दे इसको लेकर के चर्चा की गई.

CWC की बैठक को लेकर राजेश राम ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि इस बार वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में बुलाई गई है. 1921 में सदाकत आश्रम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी. 1921 के बाद 2025 में फिर से सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है. 24 तारीख को होने वाली बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया जाएगा कि हम उन मुद्दों (बेरोजगारी, वोट चोरी) के साथ लोगों के बीच जाएंगे और संघर्ष करेंगे.

26 को प्रियंका गांधी का बिहार दौरा : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 26 सितंबर को एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ रही हैं. राजेश राम ने बताया कि प्रियंका गांधी का दो कार्यक्रम तय हुआ है. पटना में वह सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसके बाद वह मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे. मोतिहारी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा इसकी तैयारी में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता अभी से जुटे हुए हैं. राजेश राम ने दावा किया कि 2025 विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है.

