'CJI पर जूता फेंकना' कहकर रोने लगे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कहा- 'मैं दलित हूं'
CJI जूता फेंकने के मामले में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भावुक हो गए हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा...
Published : October 8, 2025 at 11:59 AM IST
पटना: कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने के मामले में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया. इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रोने लगे. उन्होंने कहा कि यह घटना देश के करोड़ों दलितों का अपमान है.
पीएम मोदी पर साधा निशाना: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार लगातार दलितों का अपमान कर रही है. इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो यह भाजपा और आरएसएस के लोगों द्वारा ही किया गया कार्य है.
निर्भीक संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें चीफ जस्टिस: राजेश राम ने अगर दलित मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धो दिया जाता है. बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है उसके तहत दलितों को कोई रोक नहीं सकता है. मुख्य न्यायाधीश निर्भीक होकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, क्योंकि उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है.
बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना: कई घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की सरकार किसी ना किसी तरह लगातार दलितों को अपमानित करने का काम कर रही है और यह बाबा साहब को अपमानित करने का काम है.
''बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा न्याय करने वाला कोर्ट बनाया और वहां जो मुख्य जस्टिस बैठे हुए हैं, उनके साथ खुलेआम इस तरह की घटना हो रही है. आप समझ लीजिए कि मानसिकता से देश को चलाया जा रहा है''. - राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष
क्या है मामला? CJI गवई ने मध्यप्रदेश के जावरी मंदिर में 7 फुट की विष्णु प्रतिमा के पुनर्स्थापन की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह केवल प्रचार संबंधित मामला है. अब खुद जाकर देवता से पूछो. आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो अब जाकर प्रार्थना करो.
ये भी पढ़ें-