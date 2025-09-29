ETV Bharat / state

'ओवैसी ने मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाया', बोले उमेर खान- आइसोलेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर

'NDA सरकार से ऊब चुकी है जनता' : उमेर खान ने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार से बिहार की जनता ऊब चुकी है. इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. कांग्रेस का भी प्रदर्शन पिछले कई चुनावों की तुलना में बहुत बेहतर होगा. कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग कई जिले में पहले से मजबूत है लेकिन हम उसे हर जिले में बहुत मजबूत करने का काम कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि आने वाले चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस और उसके गठबंधन का कब्जा हो. सिर्फ सीमांचल में ही नहीं बल्कि मगध, शाहाबाद और सभी प्रमंडल में भी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल बड़ी भूमिका निभाएगा.

'धार्मिक उन्माद की राजनीति नहीं चलेगी' : उमेर खान का कहना है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग पूरे बिहार में घूमकर आम नागरिक से मिल रहे हैं. जनता को भी इन बातों का एहसास होने लगा है कि नहीं, अब हमको अपने लिए वोट करना है. भाजपा के लोग जो धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद की नैरेटिव चलाते हैं, अब उस लाइन पर राजनीति नहीं होगी, अब मुद्दे की राजनीति होगी. बिहार के विकास और बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर इस बार मतदान होगा. नफरत की राजनीति समाप्त होगी और युवा रोजगार की बात करेंगे.

''अब बिहार की जनता जाग चुकी है. एनडीए के लोग मुद्दे से भटकाकर इसलिए राजनीति करते हैं, क्योंकि यह वोट को चोरी करके सत्ता प्राप्त करते हैं. हमारे नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वह निराधार नहीं बल्कि पूरे साक्ष्य के साथ लगाया है.''- उमेर खान, बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष

'नफरत नहीं मोहब्बत से होगी राजनीति' : उमेर खान ने कहा कि 20 सालों से निरंतर बिहार में एनडीए की सरकार है. इसके बावजूद गृह मंत्री आकर बिहार में कहते हैं कि यहां घुसपैठिया कब्जा जमाए हुए हैं. प्रश्न तो उन्हीं से होना चाहिए कि घुसपैठिए आपकी सरकार रहते हुए कैसे यहां आए? दरअस उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. वह मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं. 11 साल से निरंतर केंद्र की सत्ता में वो बैठे हैं. सारी सुरक्षा एजेंसियां उनके हाथ में है. सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, बिहार की जनता को वह बेवकूफ बना रहे हैं.

'बदलाव की बयार बहाएगी कांग्रेस' : उमेर खान ने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी है. हमारा गठबंधन पूरी तरह से संगठित है और हम लोग बिहार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. महागठबंधन के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य समेत रोजगार देने की बात, पलायन रोकने और बिहार बीमारू राज्य कैसे बना इस की बात कर रहे हैं. ऐसे में समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है. आशा और भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता परिवर्तन के बारे में विचार कर रही है और परिवर्तन सुनिश्चित होगा.

सीमांचल से लेकर मगध प्रमंडल के मुख्यालय तक अल्पसंख्यक समुदाय को महागठबंधन की घोषणाओं से अगवत कराने का प्रयास हो रहा है. ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक के बयानों और घोषणाओं का प्रभाव अल्पसंख्यक समुदाय पर नहीं पड़े, इसके काट में बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग लगा हुआ है. बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष उमेर खान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

गया : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी हुई है. राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक विधानसभा चुनाव से पहले वादों के साथ जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं. अब शीर्ष नेताओं के वादों और घोषणाओं को बिहार के हर घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के सभी विभाग लगे हुए हैं. इसी में बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने भी पूरी ताकत झोंक दी है.

नीतीश कुमार की भी M पर है नजर? : जिस तरह का दृश्य देखने को सार्वजनिक मंचों से मिलता है. उससे तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं. बिहार की जनता को विचार करना होगा, वह मुसलमानों के वोट पर क्या सेंधमारी करेंगे? बस वह कुछ टिकट जरूर दे देंगे, लेकिन हमारी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे. हमारे धार्मिक मामलों में वो प्रहार करते है. M मतलब मुसलमान के वोट में सेंधमारी करने में वह सफल नहीं होंगे अब तो जिस अति पिछड़ा को नीतीश कुमार टारगेट करते थे, वो भी उन के हाथ से निकल गया है. अति पिछड़ा के लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे हैं.

''नीतीश कुमार ने समाज में कई प्रकार की सर्जरी कर दी है. इसकी वजह से बिहार का जातीय संरचना खंडित हो गया है. उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ और कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ऐसा किया है. कोई विचारधारा नीतीश कुमार की बची नहीं है. जो वह प्रयास कर रहे हैं सफल नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं हैं. वह तो अचेत अवस्था में हैं.''- उमेर खान, बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष

मुसलमान को आइसोलेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर : उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से मुसलमानों को आइसोलेट करने के प्रयास में हैं, वह एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं. वह एक गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कर रहे हैं. हालांकि वक्त बताएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए वह क्या करेंगे? हमारी ओर से तो अल्पसंख्यक समुदाय को जितनी संख्या है उस अनुसार भागीदारी मिलेगी.

''ओवैसी जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों को पिछले कुछ सालों से राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाया गया है, लेकिन फिर से मुसलमान राजनीति के केंद्र में आएंगे. जिस तरह से देश और बिहार में मुसलमान पर ज्यादती हो रही है उस पर तो नीतीश कुमार भी खामोश हैं. जन सुराज के प्रशांत से क्या उम्मीद की जा सकती है, वह तो भाजपा से ही निकले हैं.''- उमेर खान, बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष

अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिलेगी हिस्सेदारी : उन्होंने कहा कि महागठबंधन में मुसलमानों को भी संख्या आधार पर हिस्सेदारी मिलेगी, हर समाज को महागठबंधन साथ लेकर चल रहा है निश्चित रूप से अच्छी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल ही नहीं इस बार मगध में भी सीट बढ़ेगी. 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी पिछले कई चुनाव से उतारे नहीं गए हैं, लेकिन इस बार वो कमी दूर होगी, हमें महागठबंधन के शीर्ष नेताओं पर भरोसा है.

'10 हजार देने के बाद भी नहीं मिलेंगे वोट' : बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए एनडीए सरकार ने खाते में दिया है, लेकिन ये कांग्रेस को पसंद नहीं है. उमेर खान कहते हैं कि जनता जानती है कि ये सरकार का चुनावी हथकंडा है. इनके पैरों से राजनीतिक जमीन कम पड़ चुकी है. महिला तो कह रही हैं कि वो दस हजार लेने के बाद भी वोट नहीं देंगी.

इस तरह मांगा जाता है क्या? : असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) से क्या गठबंधन करने के लिए कांग्रेस मध्यस्ता करेगी? इस सवाल पर उमेर खान कहते हैं कि इस तरह से थोड़े ना समझौता किया जाता है. ओवैसी के लोगों ने तो ढोल नगाड़ा बजाकर अल्पसंख्यक समुदाय की बेइज्जती की है. ओवैसी जज्बाती भाषण देकर लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं. यह वही काम करते हैं जो भाजपा के लोग करते हैं. हम सिर्फ एक समुदाय पर केंद्रित रहना नहीं चाहते हैं. यह काम तो सिर्फ ओवैसी कर सकते हैं.

''हम तो ओवैसी साहब को भी मुद्दे की राजनीत करने की सलाह देंगे. वह मुद्दे की राजनीति करें. भड़काऊ बयान से कुछ होने वाला नहीं है. ओवैसी जिस पिच पर खेलते हैं वह पिच तो भारतीय जनता पार्टी की है. ओवैसी की वजह से भाजपा को लाभ होता है.''- उमेर खान, बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष

