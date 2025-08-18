ETV Bharat / state

'मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, मैं फंसा तो..', अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह की खुली चुनौती - JAMUI TIRANGA YATRA DISPUTE

जमुई में तिरंगा यात्रा रोकने पर दुखी होकर लक्ष्मीपुर CO निर्भय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये फैसला उनको महंग पड़ रहा है-

निर्भय प्रताप सिंह, इस्तीफा देने वाले अंचलाधिकारी
निर्भय प्रताप सिंह, इस्तीफा देने वाले अंचलाधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 7:19 PM IST

जमुई : बिहार के जमुई में 23 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालना लक्ष्मीपुर के अंचलाधिकारी को महंगा पड़ गया. बिहार सरकार के अधिकारी निर्भय प्रताप सिंह जब यात्रा लेकर निकले तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. इसी के बाद दुखी होकर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. अब उनपर FIR करने की धमकी दी जा रही है.

तिरंगा यात्रा न निकाल पाने का दर्द : 35 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने वाले निर्भय प्रताप सिंह ने कहा कि जिस राज्य और जिले में तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया जाए, वहां नौकरी करने का कोई अर्थ नहीं है. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन-बान-शान है और हर नागरिक को इसे लेकर चलने का अधिकार है.

''जिस राज्य और जिले में तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया जाए, वहां नौकरी करने का कोई अर्थ नहीं है. तिरंगा देश की आन-बान-शान है और हर नागरिक को इसे लेकर चलने का अधिकार है.''- निर्भय प्रताप सिंह, इस्तीफा देने वाले अंचलाधिकारी

'लगा जैसे दूसरे देश में हूं..' : निर्भय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें तिरंगा यात्रा के दौरान बार-बार FIR की धमकी दी गई. उनके परमिट की तीन बार जांच की गई और साथ चल रहे लोगों को डराकर भगा दिया गया. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे शर्मनाक घटना है और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे देश में हों.

अपना इस्तीफा दिखाते निर्भय प्रताप सिंह
अपना इस्तीफा दिखाते निर्भय प्रताप सिंह (ETV Bharat)

''लगातार मुझे एफआईआर की धमकी दी गई. तीन बार मेरे परमिट की जांच की गई. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरे देश में हूं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सबसे शर्मनाक घटना थी.'' - निर्भय प्रताप सिंह, इस्तीफा देने वाले अंचलाधिकारी

'राजनीति की वजह से रोकी गई यात्रा' : निर्भय ने आरोप लगाया कि उनकी लोकप्रियता से स्थानीय प्रशासन और कुछ राजनीतिक लोग घबरा गए. उनके अनुसार एसडीएम किसी राजनीतिक दल का दबाव लेकर काम कर रहे थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है.

ग्रामीणों के साथ सफाई करते निर्भय प्रताप सिंह
ग्रामीणों के साथ सफाई करते निर्भय प्रताप सिंह (ETV Bharat)

जमुई से गहरा लगाव : उन्होंने बताया कि जमुई उनकी पहली पोस्टिंग रही और यहां के लोगों से उनका गहरा लगाव हो गया. उन्होंने कई विकासात्मक कार्य किए जिनसे गरीब और महिलाओं को रोजगार मिला. लेकिन इन्हीं कार्यों को राजनीति का रंग दे दिया गया.

नेचर विलेज का मॉडल : निर्भय ने कहा कि उन्होंने 'नेचर विलेज' की अवधारणा पर काम किया जो गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है. इसके तहत छोटी-छोटी जरूरतों के लिए सरकार या किसी मुखिया पर निर्भर रहने के बजाय ग्रामीण खुद अपने संसाधनों से समाधान निकालते हैं.

ग्रामीणों के साथ सफाई करते निर्भय प्रताप सिंह
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ निर्भय (ETV Bharat)

इस्तीफे के बाद राजनीति में एंट्री का संकेत : निर्भय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि परिस्थितियां बनीं तो वह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रवादी सोच जिस पार्टी से मेल खाएगी, वे उसी से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास विभागीय गड़बड़ियों के सबूत मौजूद हैं और अब उनके हाथ बंधे नहीं हैं.

''यदि परिस्थितियां बनीं तो मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा. मेरी राष्ट्रवादी सोच जिस पार्टी से मेल खाएगी, उसी से चुनाव लड़ूंगा. मेरे पास विभागीय गड़बड़ियों के सबूत हैं और अब मेरे हाथ बंधे नहीं हैं.''- निर्भय प्रताप सिंह, इस्तीफा देने वाले अंचलाधिकारी

थाने पहुंचकर दी थी गिरफ्तारी की चुनौती : अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह ने तिरंगा यात्रा न निकालने देने पर थानेदार को फोन किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि दारोगा ने उनसे गलत तरीके से बात किया. उन्होंने कहा कि वो गजटेड ऑफिसर हैं और एक दारोगा ऐसे कैसे बात कर सकता है? उन्होंने तिरंगा न निकालने देने और बुरे बर्ताव की वजह से उन्होंने विभाग को इस्तीफा भेज दिया था.

(ETV Bharat)

