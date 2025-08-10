रोहतास : बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले नया सियासी सवाल जोर पकड़ रहा है. वो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान किसके हाथ में होगी? इस बीच सीएम के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं. रोहतास में आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी निशांत के पक्ष में खुलकर समर्थन जताया है.

'निशांत में है राजनीति की क्षमता' : सासाराम में गरीब स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में संतोष सुमन मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है. वही क्षमता उनके पुत्र निशांत में भी मौजूद है.

संतोष सुमन मांझी, मंत्री बिहार (ETV Bharat)

'राजनीति में आना उनका निजी फैसला' : संतोष सुमन मांझी ने कहा कि राजनीति में आना निशांत का निजी फैसला है लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वे चाहेंगे कि निशांत जैसे लोग बिहार की राजनीति में आएं. मांझी ने कहा कि देश के हर नागरिक को समाज के हित में राजनीति करने का अधिकार है और संविधान इसकी अनुमति देता है.

''लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से राजनीति व समाज सेवा करने का अधिकार है. निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं उन्हें राजनीति विरासत में मिला है. निश्चित तौर पर निशांत में क्षमता है. अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो हम अब स्वागत करेंगे.''- संतोष कुमार सुमन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा एवं लघु जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार

संतोष सुमन मांझी, मंत्री बिहार सरकार (ETV Bharat)

पटना में लगे पोस्टर से बढ़ी चर्चा : राजधानी पटना में भी एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें 'निशांत संवाद' की बात कही गई है. पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर के साथ यह संदेश है कि 'मुख्यमंत्री की सफल जनकल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा– एक विचार निशांत कुमार के साथ'. इससे यह कयास और मजबूत हो गए हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं.

जनता तक पहुंचाएंगे पिता के काम : निशांत कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए लगातार और बेहतर काम किया है. उन्हें उम्मीद है कि जनता इन कार्यों से प्रभावित होगी और अब वे खुद इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

निशांत के पक्ष में एकजुट हो रहे नेता : लगभग हर बड़े नेता की ओर से निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर प्रतिक्रिया आ चुकी है. वहीं बिहार की राजनीति में यह सवाल भी लंबे समय से बना हुआ है कि नीतीश के बाद कौन. ऐसे में संतोष मांझी का यह बयान इस बहस को और तेज कर सकता है.

