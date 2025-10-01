नीतीश कुमार ने 2 लाख 41 हजार से अधिक किसानों के खाते में भेजे 113 करोड़
बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले सरकार जल्द-से-जल्द सभी काम निपटाने में लगी है. इसी कड़ी में किसानों के लिए खुशखबरी है.
Published : October 1, 2025 at 5:05 PM IST
पटना : मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के समय किसानों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प से इस साल बाढ़ से प्रभावित 2 लाख 41 हजार से अधिक किसानों के खाते में 113 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है. अगस्त 2025 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये कृषि इनपुट अनुदान योजनान्तर्गत यह राशि भेजी गई है. सीएम ने डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी है. मुख्यमंत्री ने आज रबी महाभियान (2025-26) का शुभारंभ भी किया है और किसान जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास : चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आचार संहिता लगने से पहले लगातार हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने सभी पंचायत में विवाह मंडप बनाने का बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया था. आज सीएम ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 500 करोड़ रूपये की लागत से निर्माण कराये जाने वाले 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास किया.
पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास : इसके साथ पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 1823 करोड़ रूपये से निर्माण कराये जाने वाले 663 पंचायत सरकार भवन का भी शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन का निर्माण हो रहा है, जिससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिये एक बेहतर और सुविधाजनक स्थान मिलेगा और उन्हें शादी के खर्चों में राहत मिलेगी.
पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. बिहार में 8000 से अधिक पंचायत हैं और सभी में आधुनिक पंचायत सरकार भवन बनना है. 6000 से अधिक पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति पिछले साल ही दे दी गई थी. बड़ी संख्या में पंचायत भवन बनकर तैयार भी हो गया है. वहीं आज 663 पंचायत भवन का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है.
आज 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में 4233 करोड़ रूपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही अगस्त 2025 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये कृषि इनपुट अनुदान योजनान्तर्गत 2 लाख 41 हजार से अधिक… pic.twitter.com/Ys2nzqY3SX— Nitish Kumar (@NitishKumar) October 1, 2025
चुनाव से पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया के माध्यम से करने की स्वीकृति दी थी. पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है. जिसमें विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों के कार्यालय संचालन की व्यवस्था की गई है. जिसमें लोक सेवाओं का अधिकार केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक की शाखा, सुधा मिल्क पार्लर खोला गया है. इस भवन का उपयोग बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी किया जाएगा.
कई योजनाओं का लोकार्पण : मुख्यमंत्री ने आज कई विभागों की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है. जिसमें से भवन निर्माण विभाग द्वारा 885 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 322, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 825 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 367 एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 160 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 140 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया.
कृषि विभाग पर भी फोकस : मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कृषि विभाग के अन्तर्गत 40 करोड़ 46 लाख रूपये की लागत से निर्मित दाऊदनगर प्रांगण (औरंगाबाद) का उद्घाटन किया. इसके अलावा बिहार खाद्यान्न भंडारण एवं प्रशिक्षण पटना (BIGSMT) का भी उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता सहित वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें :-
CM नीतीश कुमार ने 1 करोड़ 13 लाख लोगों के खाते में भेजे 1263 करोड़ 95 लाख, आप भी चेक कीजिए