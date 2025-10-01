ETV Bharat / state

नीतीश कुमार ने 2 लाख 41 हजार से अधिक किसानों के खाते में भेजे 113 करोड़

पटना : मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के समय किसानों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प से इस साल बाढ़ से प्रभावित 2 लाख 41 हजार से अधिक किसानों के खाते में 113 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है. अगस्त 2025 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये कृषि इनपुट अनुदान योजनान्तर्गत यह राशि भेजी गई है. सीएम ने डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी है. मुख्यमंत्री ने आज रबी महाभियान (2025-26) का शुभारंभ भी किया है और किसान जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास : चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आचार संहिता लगने से पहले लगातार हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने सभी पंचायत में विवाह मंडप बनाने का बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया था. आज सीएम ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 500 करोड़ रूपये की लागत से निर्माण कराये जाने वाले 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास किया.

किस जिले को मिली कितनी राशि (ETV Bharat)

पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास : इसके साथ पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 1823 करोड़ रूपये से निर्माण कराये जाने वाले 663 पंचायत सरकार भवन का भी शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन का निर्माण हो रहा है, जिससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिये एक बेहतर और सुविधाजनक स्थान मिलेगा और उन्हें शादी के खर्चों में राहत मिलेगी.

पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. बिहार में 8000 से अधिक पंचायत हैं और सभी में आधुनिक पंचायत सरकार भवन बनना है. 6000 से अधिक पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति पिछले साल ही दे दी गई थी. बड़ी संख्या में पंचायत भवन बनकर तैयार भी हो गया है. वहीं आज 663 पंचायत भवन का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है.