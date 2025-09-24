ETV Bharat / state

'जबसे हमारी सरकार बनी.. झगड़ा-झंझट नहीं होता है', CM नीतीश का दावा- पहले तो डर का माहौल था

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है. इस दौरान उन्होंने लालू-राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा. पढ़ें..

Published : September 24, 2025 at 4:55 PM IST

कैमूर (भभुआ): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य सरकार की ओर से लगातार योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है. इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर में 178 योजनाओं की शुरुआत की है. उन्होंने कुल 980 करोड़ की सौगात दी है. अपने संबोधन में जहां उन्होंने सरकार की 20 साल की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं लालू-राबड़ी सरकार की नाकामी का भी जिक्र किया.

लालू-राबड़ी पर कसा तंज: एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था. हर तरफ डर और आतंक का माहौल था लेकिन जब हमारी सरकार आई तो कानून का राज स्थापित हुआ. एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से लगातार काम कर रही है. जिसका असर ये हुआ कि आज बिहार हर क्षेत्र में आगे निकल रहा है.

"पहले पूरे राज्य में डर का माहौल था. न सड़क थी, न बिजली थी. पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया. जबसे हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है. कोई झगड़ा-झंझट नहीं होता है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम ने की केंद्र की तारीफ: नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया. अब देख लीजिए कितनी महिलाएं नौकरी में है. वृद्धा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया. घरेलू बिजली बिल को मुफ्त कर दिया गया. वहीं अब सभी के घरों में सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है.

नीतीश कुमार ने गिनाईं उपलब्धियां: सीएम ने बताया कि 2025 के फरवरी माह में बिहार में मखाना, एयरपोर्ट, खाद्य प्रोसेसिंग का निर्माण, बिहार में पहली बार केंद्र सरकार की मदद से खेलो इंडिया युवा कार्यक्रम का आयोजन, बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, अनुमंडल में आईटीआई कॉलेज, भभुआ-मोहनियां चौसा पथ का चौड़ीकरण हुआ है.

भभुआ के लिए भी कई कार्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि आरा-मोहनियां का चौड़ीकरण, मुंडेश्वरी मंदिर के विकास का कार्य, मंदिर दर्शन करने जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण, दुर्गावती जलाशय परियोजना से पाइप के माध्यम से शुद्ध पेय जल का कार्य, दुर्गावती जलाशय से रोहतास और कैमूर में सिंचाई की व्यवस्था सहित कई योजनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया.

