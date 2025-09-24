ETV Bharat / state

'जबसे हमारी सरकार बनी.. झगड़ा-झंझट नहीं होता है', CM नीतीश का दावा- पहले तो डर का माहौल था

नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 24, 2025 at 4:55 PM IST 2 Min Read

कैमूर (भभुआ): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य सरकार की ओर से लगातार योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है. इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर में 178 योजनाओं की शुरुआत की है. उन्होंने कुल 980 करोड़ की सौगात दी है. अपने संबोधन में जहां उन्होंने सरकार की 20 साल की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं लालू-राबड़ी सरकार की नाकामी का भी जिक्र किया. लालू-राबड़ी पर कसा तंज: एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था. हर तरफ डर और आतंक का माहौल था लेकिन जब हमारी सरकार आई तो कानून का राज स्थापित हुआ. एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से लगातार काम कर रही है. जिसका असर ये हुआ कि आज बिहार हर क्षेत्र में आगे निकल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat) "पहले पूरे राज्य में डर का माहौल था. न सड़क थी, न बिजली थी. पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया. जबसे हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है. कोई झगड़ा-झंझट नहीं होता है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार