पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है. जिस वजह से रविवार को उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए. सीएम आज राजधानी पटना जिले में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे. प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी, उसका शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे लेकिन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया.

पटना में प्रस्तावित था कार्यक्रम: पटना में आज 3:00 बजे से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था. पहला कार्यक्रम पटेल गोलंबर (चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय के नजदीक) नाले पर सड़क निर्माण का शिलान्यास होने वाला था. तैयारी पूरी कर ली गई थी लेकिन अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रद्द (ETV Bharat)

क्या बोला सीएम सचिवालय?: मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से अचानक कार्यक्रम रद्द किए जाने अपरिहार्य कारण बताया जा रहा है लेकिन जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने के कारण ही कार्यक्रम को रद्द किया गया है. अब दूसरे दिन ये सभी कार्यक्रम किए जाएंगे.

शिलान्यास-उद्घाटन करने वाले थे सीएम: नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले में भी कई स्थानों पर भ्रमण किया था और बैठक भी की थी. पटना जिले में सीएम ने 1400 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें 623 योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन भी किया था. 845 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की 367 योजनाओं का उद्घाटन और 559 करोड़ से अधिक की राशि की 256 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था.

अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम टला: उन योजनाओं में से जो योजनाएं बच गईं थीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सभी योजनाओं का आज शिलान्यास करने वाले थे लेकिन सीएम के अचानक अस्वस्थ होने के बाद फिलहाल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और अब बाद में यह कार्यक्रम होगा.

नीतीश की सेहत को लेकर सियासत: वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सियासत भी खूब होती रहती है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार अक्सर उनको 'बीमार' और 'अनफिट' बताते रहते हैं. वहीं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान समेत तमाम नेता भी सवाल उठाते थे.

