दुर्गोत्सव 2025: दिव्य लोक जैसा दिखेगा रांची का यह पूजा पंडाल, उड़ते घोड़े, सुंदर हिरण और अन्य पौराणिक दृश्य के बीच विरोजेंगी मां दुर्गा

रांची के बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति ने खास पूजा पंडाल तैयार किया है. यह दिव्य लोक थीम पर तैयार किया गया है.

Bihar Club Durga Puja Committee
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची में शारदीय नवरात्रि बेहद खास अंदाज में मनाई जा रही है. दुर्गा पूजा आयोजन समितियां भव्य पंडालों का निर्माण कर रही हैं. इन्हीं खास पंडालों में से एक है बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाया जा रहा पंडाल. बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति लगातार 97 वर्षों से दुर्गा पूजा मना रही है. इस वर्ष देवी मां का दरबार एक दिव्य लोक में सजाया जा रहा है.

दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अजीत सहाय ने बताया कि इस दिव्य लोक में माता रानी का दर्शन ऐसा होगा जहां नीला आकाश, चांद, उड़ते हुए पक्षी और बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई बारीक नक्काशीदार सजावट, झिलमिलाती रोशनी के साथ एक अनूठा नजारा पेश करेगी. ईटीवी से खास बातचीत में अध्यक्ष अजीत सहाय ने बताया कि माता रानी के दरबार में उड़ते हुए घोड़े (यूनिकॉर्न), सुंदर हिरण और अन्य पौराणिक दृश्य "दिव्य लोक" थीम पर बने पंडाल की सुंदरता को बढ़ाएंगे.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजन वर्मा ने बताया कि यह पूजा का 97वां वर्ष है. कोविड-19 महामारी को छोड़कर, समिति हर साल भव्य दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन करती रही है. उन्होंने बताया कि कोलकाता के कारीगर लगभग 25 लाख रुपये की लागत से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं. देवी दुर्गा की यह सुंदर मूर्ति कोलकाता के मूर्तिकार बालकृष्ण दास द्वारा बनाई जा रही है. समिति इस वर्ष मूर्ति पर लगभग 2 लाख रुपये खर्च कर रही है.

Bihar Club Durga Puja Committee
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि आकर्षक लाइटिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और भव्य लाइट सज्जा के लिए कोलकाता की एक एजेंसी को काम दिया गया है. उन्होंने बताया कि पूजा के खर्च के लिए 40 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

Bihar Club Durga Puja Committee
पूजा पंडाल (ईटीवी भारत)

बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजन वर्मा ने बताया कि 28 सितंबर, महाषष्ठी को देवी भगवती धार्मिक परंपरा के अनुसार बेलपत्र के साथ भक्तों के समक्ष प्रकट होंगी. राजन वर्मा ने कहा कि बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति को विश्वास है कि नई थीम पर निर्मित बिहार क्लब का पूजा पंडाल न केवल भक्तों को आकर्षित करेगा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति भी प्रदान करेगा.

