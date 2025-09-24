ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव 2025: दिव्य लोक जैसा दिखेगा रांची का यह पूजा पंडाल, उड़ते घोड़े, सुंदर हिरण और अन्य पौराणिक दृश्य के बीच विरोजेंगी मां दुर्गा

रांची: राजधानी रांची में शारदीय नवरात्रि बेहद खास अंदाज में मनाई जा रही है. दुर्गा पूजा आयोजन समितियां भव्य पंडालों का निर्माण कर रही हैं. इन्हीं खास पंडालों में से एक है बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाया जा रहा पंडाल. बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति लगातार 97 वर्षों से दुर्गा पूजा मना रही है. इस वर्ष देवी मां का दरबार एक दिव्य लोक में सजाया जा रहा है.

दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अजीत सहाय ने बताया कि इस दिव्य लोक में माता रानी का दर्शन ऐसा होगा जहां नीला आकाश, चांद, उड़ते हुए पक्षी और बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई बारीक नक्काशीदार सजावट, झिलमिलाती रोशनी के साथ एक अनूठा नजारा पेश करेगी. ईटीवी से खास बातचीत में अध्यक्ष अजीत सहाय ने बताया कि माता रानी के दरबार में उड़ते हुए घोड़े (यूनिकॉर्न), सुंदर हिरण और अन्य पौराणिक दृश्य "दिव्य लोक" थीम पर बने पंडाल की सुंदरता को बढ़ाएंगे.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजन वर्मा ने बताया कि यह पूजा का 97वां वर्ष है. कोविड-19 महामारी को छोड़कर, समिति हर साल भव्य दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन करती रही है. उन्होंने बताया कि कोलकाता के कारीगर लगभग 25 लाख रुपये की लागत से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं. देवी दुर्गा की यह सुंदर मूर्ति कोलकाता के मूर्तिकार बालकृष्ण दास द्वारा बनाई जा रही है. समिति इस वर्ष मूर्ति पर लगभग 2 लाख रुपये खर्च कर रही है.