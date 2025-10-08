ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लेकर छत्तीसगढ़ में चढ़ा चुनावी पारा, भाजपा के पास छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल तो भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बनाया रणनीतिकार

हम लोगों को बिहार चुनाव में कब जाना है इसका निर्देश पार्टी के तरफ से आएगा. हालांकि हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है जैसे ही बिहार जाने की हम लोगों की सूची आएगी हम बिहार पहुंच जाएंगे. बिहार की जनता ने मन बना लिया है और वहां पर एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी .- छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

सीएम साय स्टार प्रचारक बाकी मंत्री का लगेगा दौरा: बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी चल रही है उसमें मुख्यमंत्री बिहार में होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर जाएंगे. आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को पूरे देश में रख रही है और 2024 में हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री विष्णु देव की कई चुनावी रैलियां झारखंड में हुई थी. इनमें गिरिडीह, पलामू और चतरा जिले शामिल थे. ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को उतारा गया था और उसके पीछे छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर किया जा रहा काम और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की योजनाएं जिस तरह से चलाई जा रही है उसे जनता के बीच रखने का कार्य जनता के बीच किया गया था.

नितिन नवीन की टीम कर रही काम: बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं. यहां पर चुनाव को संगठित तरीके से करने की रणनीति उन्होंने तैयार की थी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली. जिस टीम ने छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन के साथ रणनीति बनाई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और वर्तमान समय में चल रही सरकार के कुछ मंत्री और विधायक शामिल है. जिनको बिहार के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अभी यह नहीं बता रहा है कि किसे कहां की जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि मोर्चा और प्रकोष्ठ के बहुत सारे नेताओं को बिहार भेजने की सारी तैयारी पूरी हो गई है.

रायपुर: बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी छत्तीसगढ़ में भी तेज हो गई है. भाजपा जहां छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरे देश में रख रही है. वहीं कांग्रेस बिहार में मजबूत राजनीतिक मॉडल खड़ा हो इसके लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. साथ ही भिलाई विधायक देवेंद्र यादव बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं. दोनों राजनीतिक दलों का दावा बिहार पर जीत का है. छत्तीसगढ़ से बिहार जीतने की दावेदारी दोनों राजनीतिक दल करना शुरू कर दिए हैं.

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा, एससी एसटी मोर्चा , और किसान मोर्चा के पदाधिकारी की टीम बिहार भेजी जा रही है. इसके लिए पार्टी ने विधानसभा के अनुसार समीकरण बनाया है. जिसमें यह लोग बिहार जाकर के अपना चुनाव प्रचार करेंगे.

अब जानिए कांग्रेस की तैयारी: छत्तीसगढ़ से बिहार को जीतने के लिए कई कांग्रेस के भी बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है . छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को बिहार का मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे.

जनता राहुल गांधी के ऊपर भरोसा कर रही है. जो यात्रा राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर की उसने बिहार में कांग्रेस को नया और मजबूत आधार दिया है. बिहार में जिस तरीके की सरकार चल रही है उसमें विकास हुआ ही नहीं है और जनता इसे मान रही है इस बार वहां पर बदलाव होगा- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

बीजेपी बोली- जहां गए भूपेश बघेल, हारी है पार्टी: बिहार चुनाव की तैयारी पर ईटीवी भारत से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि हमारी पार्टी जिस राज्य में भी चुनाव लड़ती है वह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. पूरी पार्टी का एक एक सदस्य उसे चुनाव की तैयारी में रहता है. उन्होंने कहा कि बिहार के लिए भी छत्तीसगढ़ से लोगों को भेजा जाएगा. कौन कहां जाएगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है. पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री विधायक सभी लोग चुनाव प्रचार में जाएंगे.

भूपेश बघेल को बिहार का मुख्य पर्यवेक्षक बनाए जाने के सवाल पर कहा कि, भूपेश बघेल को जिस भी राज्य की जिम्मेदारी दी गई है वहां पर पार्टी की हर ही हुई है. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी और सब कुछ उनके ऊपर ही कांग्रेस ने छोड़ रखा था छत्तीसगढ़ हार गए. इसके अलावा जिन-जिन राज्यों की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है उन सभी जगह पर कांग्रेस की हार हुई है.

मैं भूपेश बघेल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक बिहार में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है यदि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिहार में से खराब प्रदर्शन करती है तो क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी भूपेश बघेल लेंगे- अमित चिमनानी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

कांग्रेस ने कहा- हमारे नेता में दम है, उनके पास नेता ही नहीं: बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के बढ़े राजनीतिक तापमान में भूपेश बघेल पर हो रही प्रक्रिया पर कांग्रेस ने भी पक्ष रखा. छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश बघेल को बिहार का मुख्य आब्जर्बर बनाया गया है तो इससे परेशानी बीजेपी को क्यों हो रही है. उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई है क्या? छत्तीसगढ़ के नेता भूपेश बघेल में इतनी मजबूती है कि कांग्रेस उन्हें हर जगह पर प्रभारी बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा नेता है ही नहीं जिसे बीजेपी कुछ जिम्मेदारी दे सके.

जितने दिनों तक सरकार छत्तीसगढ़ में चली है क्या भारतीय जनता पार्टी विकास का एक पोस्टर भी जारी कर सकती है, मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में किया गया एक भी कार्य जिसे भाजपा बता सके- सुशील आनंद शुक्ला

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की स्थिति देखने के बजाय खुद को देखना चाहिए कि उनका कोई नेता छत्तीसगढ़ से जाकर किसी दूसरे राज्य में बताने के लायक है ही नहीं.