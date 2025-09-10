ETV Bharat / state

बिहार में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने दी चुनावी धार, बोले - 'बहनजी ही एकमात्र विकल्प'

बसपा नेता आकाश आनंद ने कैमूर से बहुजन हिताय यात्रा शुरू कर कहा कि- ''अब बिहार में बदलाव का समय है, मायावती ही विकल्प हैं.''

आकाश आनंद का स्वागत करते कार्यकर्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 9:07 PM IST

कैमूर : बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही सभी दल सक्रिय हो गए हैं. इसी कड़ी में बसपा ने भी अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है. कैमूर जिले से 'बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा' की शुरुआत करते हुए बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिहार में परिवर्तन लाने और मायावती के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का आह्वान किया.

कैमूर से शुरू हुई बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा : आकाश आनंद ने कैमूर के चैनपुर विधानसभा के भगवानपुर हाई स्कूल से जागरूकता यात्रा की शुरुआत की. इसके बाद भभुआ नगर परिषद मैदान और मोहनिया डाकबंगला मैदान में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया. इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कैमूर पहुंचे बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद
कैमूर पहुंचे बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद (ETV Bharat)

बाबा साहेब और कांशीराम की राह पर बसपा : सभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बसपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है. उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों के लिए बसपा लगातार संघर्ष कर रही है और मायावती जी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं.

जातिवाद और साम्प्रदायिक राजनीति पर निशाना : आकाश आनंद ने कहा कि आज भी जातिवादी और साम्प्रदायिक सोच वाली पार्टियां सत्ता में आकर संविधान को कमजोर कर रही हैं. उनकी नीतियों से दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज अब भी हाशिये पर है. शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में समानता अब तक नहीं मिल सकी है.

बसपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ (ETV Bharat)

यूपी के विकास मॉडल का हवाला : बसपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश इसका जीता-जागता उदाहरण है. मायावती के नेतृत्व में यूपी में चार बार सरकार बनी और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर काम हुआ. गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाया गया. कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया और सभी धर्मों व जातियों को सम्मान मिला.

''बार-बार कांग्रेस, भाजपा या अन्य गठबंधनों को आपने मौका दिया, लेकिन उन्होंने केवल जनता को ठगा है. अब समय आ गया है कि आप बहुजन समाज पार्टी को अवसर दें. आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार और कल्याण के लिए, अपनी आवाज़ को मज़बूत बनाने के लिए, बसपा को ही विजयी बनायें. EVM पर हाथी के चुनाव चिह्न के सामने वाला बटन दबाएं और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं.''- आकाश आनंद, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, बसपा

कैमूर में बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद
कैमूर में बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद (ETV Bharat)

बिहार की जनता से किया आह्वान : आकाश आनंद ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार की जनता बार-बार ठगने वाली पार्टियों को नकारे और बसपा को अवसर दे. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता हाथी के चुनाव चिह्न पर वोट देकर बसपा उम्मीदवारों को विजयी बनाए.

बसपा ही दे सकती है समाधान : नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि ''बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का समाधान बसपा की नीतियों और मायावती जी के नेतृत्व में ही संभव है.'' सभा में हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए.

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

