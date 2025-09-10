ETV Bharat / state

बिहार में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने दी चुनावी धार, बोले - 'बहनजी ही एकमात्र विकल्प'

आकाश आनंद का स्वागत करते कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 10, 2025 at 8:06 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 9:07 PM IST 3 Min Read

कैमूर : बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही सभी दल सक्रिय हो गए हैं. इसी कड़ी में बसपा ने भी अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है. कैमूर जिले से 'बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा' की शुरुआत करते हुए बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिहार में परिवर्तन लाने और मायावती के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का आह्वान किया. कैमूर से शुरू हुई बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा : आकाश आनंद ने कैमूर के चैनपुर विधानसभा के भगवानपुर हाई स्कूल से जागरूकता यात्रा की शुरुआत की. इसके बाद भभुआ नगर परिषद मैदान और मोहनिया डाकबंगला मैदान में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया. इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कैमूर पहुंचे बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद (ETV Bharat) बाबा साहेब और कांशीराम की राह पर बसपा : सभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बसपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है. उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों के लिए बसपा लगातार संघर्ष कर रही है और मायावती जी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं. जातिवाद और साम्प्रदायिक राजनीति पर निशाना : आकाश आनंद ने कहा कि आज भी जातिवादी और साम्प्रदायिक सोच वाली पार्टियां सत्ता में आकर संविधान को कमजोर कर रही हैं. उनकी नीतियों से दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज अब भी हाशिये पर है. शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में समानता अब तक नहीं मिल सकी है.

