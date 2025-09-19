ETV Bharat / state

बहरीन में फंसे बिहार के BJP सांसद, वापसी का कर रहे हैं इंतजार

स्वस्थ होने के बाद होगी वतन वापसी : डॉ भीम सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं वापसी की तैयारी कर रहा था तब मैं बाथरूम में बेहोश होकर गिर गया (16/9/25) एवं गहरी चोट आ गई. बहरीन के एक अस्पताल ( किम हेल्थ हॉस्पिटल) में मुझे भर्ती कराया गया है. मैं अभी चिकित्सक की देखरेख में हूं एवं उपचार हो रहा है.

फेसबुक पोस्ट पर डॉक्टर भीम सिंह ने लिखा कि, ''मैं दिनांक 14/9/2025 को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए विदेश (बहरीन) आया था. जिस कार्य के लिए आया था वह तो अच्छे से संपन्न हो गया (15/9/25) और मैंने भारत का पक्ष जोरदार ढंग से रखा.''

विदेश यात्रा पर गए भीम सिंह दुर्घटना के हुए शिकार : भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह सरकारी यात्रा पर बहरीन गए थे. सरकारी दौरा खत्म कर डॉक्टर भीम सिंह लौटने ही वाले थे कि आने से पहले उन्हें गंभीर चोट लग गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए गया. फिलहाल वह डॉक्टर की निगरानी में हैं.

पटना : विदेश यात्रा पर गए भाजपा के एक सांसद के लिए फिलहाल स्वदेश लौटना मुश्किल साबित हो रहा है. राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह विदेश यात्रा पर गए थे. भारत के पक्ष को उन्होंने वहां मजबूती से रखा लेकिन लौटने से ठीक पहले बाथरूम में गिरने के वजह से उन्हें गंभीर चोट आई है.

''16 को ही लौटना था पर आज तक मेरा स्वास्थ्य यात्रा के काबिल नहीं है. भारत सरकार, बहरीन सरकार, भारतीय दूतावास, अस्पताल के चिकित्सक तथा कर्मी और बहरीन निवासी भारतीय सभी मेरा ख्याल रख रहे हैं. फिर भी अभी स्वदेश वापस लौटने में असमर्थ हूं. आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य लाभ कर शीघ्र स्वदेश लौट आऊंगा.''- डॉ भीम सिंह, बीजेपी राज्यसभा सांसद

भाजपा सांसद भीम सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

कौन हैं राज्यसभा सांसद भीम सिंह : डॉ भीम सिंह चंद्रवंशी भाजपा के सीनियर लीडर में गिने जाते हैं. अति पिछड़ा समुदाय से आने के चलते भीम सिंह को भाजपा ने राज्यसभा भेजा था. भीम सिंह पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में आए और एनडीए सरकार में कई बार मंत्री रहे. बाद में भी सिंह जदयू छोड़ भाजपा में शामिल हो गए. पिछले 8-9 साल से भी सिंह भाजपा के सक्रिय राजनेता के रूप में काम कर रहे हैं.

30 नवंबर 1962 को गया जिले में जन्मे भीम सिंह का जीवन संघर्षशील रहा. डॉ भीम सिंह पटना विश्वविद्यालय में छात्र जीवन के दौरान राजनीति में सक्रिय थे. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. डॉ भीम सिंह ने बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. भीम सिंह ने दो एम ए डिग्रियां ली. समाजशास्त्र (Sociology) और Labour & Social Welfare के अलावा विधि स्नातक की डिग्री डॉक्टर भीम सिंह ने हासिल की. बाद में पटना विश्वविद्यालय से भी सिंह को डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली.

भाजपा सांसद भीम सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

डॉ भीम सिंह ने छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थी. जेपी आंदोलन के दौरान भी वह सक्रिय भूमिका में थे. शुरूआती दौर में भीम सिंह जनता दल ,RJD से बाद में जनता दल (यूनाइटेड) और फिर 2015 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए. उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता हासिल की. भीम सिंह एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं. ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, उद्योग और सड़क निर्माण विभाग के मंत्री रहे. 3 अप्रैल 2024 को डॉ भीम सिंह को भाजपा ने राज्यसभा भेजा. वर्तमान में वह बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं.

