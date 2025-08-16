ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे बिहार के बीटेक छात्र ने मौत को लगाया गले, कई दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था - B TECH STUDENT DIES IN NOIDA

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के बीटेक छात्र ने मौत को लगाया गले..

छात्र ने ग्रेटर नोएडा में मौत को लगया गले
छात्र ने ग्रेटर नोएडा में मौत को लगया गले (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 7:07 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के एक नामी यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने शुक्रवार देर रात मानसिक तनाव के कारण मौत को गले लगा लिया. थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण के दौरान सुसाइड नोट बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार छात्र बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाला था. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

छात्र के पिता ने बताया कि तीन साल पहले बेटे का ग्रेटर नोएडा स्थित विश्वविद्यालय में बीटेक में एडमिशन दिलाया था. वर्तमान में वह उसका अंतिम ईयर चल रहा था. वह हॉस्टल में रह रहा था. शुक्रवार को वह अपने कमरे से देर तक बाहर नहीं आया. इस पर उसके दोस्तों ने हॉस्टल के वार्डन को सूचना दी. वार्डन ने दरवाजा खोला तो देखा कि छात्र का शव लटक रहा था. इसके बाद पुलिस के सूचना दी गई.

पुलिस ने मौके से एक नोट भी बरामद किया है. पिता का कहना है कि यूनिवर्सिटी जब फीस ले रहे रही है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि घर पर इन्फॉर्म करे या लोकल गार्जियन को इन्फॉर्म करे कि छात्र इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है. अगर यूनिवर्सिटी समय पर जानकारी देती तो ऐसी घटना नहीं होती.

छात्र ने ग्रेटर नोएडा में मौत को लगया गले (ETV Bharat)

दो महीने पहले ही वैष्णो देवी से लौटा था

परिजनों ने बताया कि शिवम दो महीने पहले ही माता-पिता के साथ वैष्णो देवी दर्शन कर लौटा था. वह स्वभाव से शांत और विनम्र था. वहीं, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार का कहना है कि थाना नॉलेज पार्क को निजी अस्पताल से मेमो से सूचना मिली थी, कि नॉलेज पार्क के एक हॉस्टल में रहने वाले बीटेक के 24 साल के छात्र ने हॉस्टल में अपनी जान दे दी. इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस अधिकारीगण व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. मृतक के परिजन मौके पर मौजूद है. अन्य कार्रवाई की जा रही है.

