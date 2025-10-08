ETV Bharat / state

राजस्थान से बिहार चुनाव साधने की तैयारी, बीजेपी की नजर 18 लाख प्रवासी बिहारियों-राजस्थानियों पर

वोटर और समर्थकों का चयन: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान' के तहत भाजपा ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले बिहारी मतदाताओं का डाटा कलेक्शन कर लिया था. राजस्थान में भी एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति के आदान-प्रदान के लिए शुरू हुए इस अभियान के तहत सभी संगठनात्मक जिलों में टीम तैयार कर उनका एक डेटाबेस तैयार किया गया. बीजेपी के डेटा के अनुसार 15 लाख से ज्यादा बिहारी मतदाता हैं, जो राजस्थान में रह रहे हैं. जिसमें 5 लाख से अधिक की संख्या अकेले जयपुर में है.

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपीए और एनडीए ने अपनी अपनी जीत का दम भी भरना शुरू कर दिया है. चुनाव भले ही बिहार में हो रहा हो, लेकिन सियासी पारा और तैयारी राजस्थान में भी मजबूती से हो रही है. भाजपा ने चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ अपने प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तैनाती बिहार के लिए शुरू कर दी है. इसके साथ भाजपा ने राजस्थान में रह रहे 15 लाख से अधिक प्रवासी बिहारियों और 3 लाख प्रवासी राजस्थानियों के बीच पकड़ मजबूत की है. भाजपा को पूरा भरोसा है कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के जरिए जिन बिहारी मतदाताओं को पार्टी ने 8 महीने में खंगालने का काम किया है, वो पार्टी की रीति और नीति से जुड़े हैं और बिहार चुनाव में मतदाता के रूप में पार्टी को इसका लाभ देंगे.

इसी तरह से 3 लाख प्रवासी राजस्थानियों को पार्टी के साथ जोड़ा गया है. हालांकि पार्टी की ओर से इस अभियान को लेकर दावा किया गया था कि ये सिर्फ वोटर्स को जोड़ना नहीं, बल्कि राजस्थान और बिहार के सांस्कृतिक रिश्तों को भी मजबूत करना है. इस अभियान में दोनों राज्यों की संस्कृति के आदान-प्रदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन राजनीति के पंडित कहते हैं कि यह भाजपा की लंबी रणनीति का हिस्सा है. इसमें बिहार से बाहर रहने वाले वोटर्स को प्रभावित कर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत करना प्रमुख लक्ष्य है.

पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तैनाती: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि वहां पर एनडीए की सरकार बने. कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली गई है. बिहार चुनाव को लेकर प्रदेश में रहने वाले बिहारियों से पार्टी लगातार संपर्क में है. वो पार्टी को समर्थन देंगे. इसी तरह से बिहार में भी प्रवासी राजस्थानी हैं, जो वहां पर मतदाता हैं. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बिहार चुनाव में तैनाती की गई है, वो वहां पर पार्टी के पक्ष में माहौल खड़ा करेंगे. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को बिहार की जनता चुनाव से पहले ही नकार चुकी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा निकाली, उसका जनता ने समर्थन नहीं किया. यह सब दर्शाता है कि यूपीए गठबंधन की बिहार में क्या स्थिति है.

टोलियां रवाना की जा रही: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान की सह-संयोजक सुमन शर्मा ने कहा कि अभियान के तहत राजस्थान में रहने वाले प्रवासी बिहारियों को जोड़ा गया है. इसके साथ पिछले 8 महीने से लगातार अलग-अलग गतिविधि के जरिए पार्टी की रीति और नीति से जोड़ने का काम किया गया है. इन सभी प्रवासी बिहारियों के बीच नीतीश सरकार की उपलब्धियों को भी पहुंचाया गया है. इसके साथ बिहार में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों के लिए पूर्व में तीन अलग-अलग टोलियों के जरिए 50 से अधिक महिलाओं को बिहार के अलग-अलग विधानसभाओं में काम करने के लिए भेजा गया था. अब चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में अब जिन विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी राजस्थान रहे हैं, वहां के लिए विशेष टोलियां बनाई जा रही हैं. एक 40 महिलाओं की टोली है. इसके अलावा 17 पुरुषों की टीम भी बिहार के लिए जल्द ही रवाना होने जा रही है. यह सभी बिहार में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे.