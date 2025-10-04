बिहार विधानसभा चुनाव: अशोक गहलोत को बनाया वरिष्ठ पर्यवेक्षक, प्रदेश के 8 कांग्रेस नेताओं को मिली जिलों की जिम्मेदारी
कांग्रेस ने अशोक गहलोत सहित छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को भी सीनियर पर्यवेक्षक बनाया है.
Published : October 4, 2025 at 10:48 PM IST
जयपुर: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारी तेज करते हुए चुनाव से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और जिलों के पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ पर्यवेक्षक और जिलों के पर्यवेक्षकों की घोषणा की है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं. प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को भी वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है. तीनों नेता बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन और रणनीति तय करेंगे, साथ ही स्थानीय नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे. इसके अलावा 41 नेताओं को जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है.
राजस्थान के 8 अन्य नेताओं को भी जिलों का पर्यवेक्षक लगाया: वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 8 अन्य नेताओं को भी बिहार विधानसभा चुनाव में जिलों का पर्यवेक्षक लगाया गया है. इनमें चार विधायक और चार अन्य नेता शामिल हैं. बायतु से कांग्रेस विधायक और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी, विधायक अशोक चांदना, रफीक खान और अभिमन्यु पूनिया को भी जिलों का पर्यवेक्षक लगाया गया है. इसके अलावा पूर्व मंत्री रामलाल जाट, दिनेश गुर्जर, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे करण सिंह उचियारड़ा और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा की प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा को भी जिले का पर्यवेक्षक लगाया गया है. जिलों में लगाए गए पर्यवेक्षक प्रत्याशी चयन के लिए दावेदारों को लेकर रायशुमारी भी करेंगे और उनके पैनल तैयार करके पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे.