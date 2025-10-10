ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार होने वाला है खास, वोट डालने लोग ट्रेन भर भरकर लौटेंगे: पूर्व केंद्रीय मंत्री

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा ने बिहार के लोगों के भीतर जोश और जागरूकता पैदा की है.

BIHAR CHUNAV
बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार यात्रा ने बिहार के राजनीतिक माहौल में जबरदस्त उफान ला दिया है.

एमसीबी में पूर्व केंद्रीय मंत्री: सुबोध कांत सहाय गुरुवार को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के दौरे पर थे. यहां उन्होंने प्रेसवार्ता कर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया.

बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिहार चुनाव में बढ़ेगा वोट प्रतिशत: सुबोध कांत सहाय ने कहा "मैं बिहार के केरेक्टर को जानता हूं. जिस तरह दिवाली, छठ और दशहरा में लोग ट्रेन भर भरकर लौटते हैं उसी तरह इस बार विधानसभा चुनाव में लोग वोट डालने अपने घर लौटेंगे. राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों के भीतर जोश और जागरूकता पैदा की है."

Bihar Assembly elections
मनेंद्रगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय (ETV Bharat Chhattisgarh)

राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों के मन में भरा जोश: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा "इस बार बिहार की जनता रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट डालेगी. पहले लोगों के मन में यह भ्रम था कि “वोट उनका है और सवाल उठाना जरूरी नहीं,” लेकिन अब हर व्यक्ति के मन में यह सवाल है कि उनका वोट आखिर गया कहां. राहुल गांधी के वोट चोरी के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि क्या मुर्दों को वोट डालने के लिए रखा है. इस पर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को घर जाकर चाय पीकर दिखा दिया जिनके नाम इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से काट दिए थे. जिसके बाद पता चल गया कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा."

बिहार में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा: सुबोध सहाय ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार बिहार चुनाव में परिणामों को लेकर अनियमितताएं हुई थीं. उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे 13 सीटों पर काउंटिंग रोककर रात 10 बजे नतीजे घोषित कर दिए गए. उस दौरान कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 12 से 13 सीटों से पीछे था. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस बार बिहार में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी.

रिकेश सेन को बिहार चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रवासी प्रभारी बनकर एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल
बिहार चुनाव के लेकर छत्तीसगढ़ में चढ़ा चुनावी पारा, भाजपा के पास छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल तो भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बनाया रणनीतिकार
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने कही बड़ी बात, कर दिया बड़ा दावा

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनावBIHAR CHUNAVSUBODH KANT SAHAY MCBMANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURBIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.