बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार होने वाला है खास, वोट डालने लोग ट्रेन भर भरकर लौटेंगे: पूर्व केंद्रीय मंत्री

एमसीबी में पूर्व केंद्रीय मंत्री: सुबोध कांत सहाय गुरुवार को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के दौरे पर थे. यहां उन्होंने प्रेसवार्ता कर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार यात्रा ने बिहार के राजनीतिक माहौल में जबरदस्त उफान ला दिया है.

बिहार चुनाव में बढ़ेगा वोट प्रतिशत: सुबोध कांत सहाय ने कहा "मैं बिहार के केरेक्टर को जानता हूं. जिस तरह दिवाली, छठ और दशहरा में लोग ट्रेन भर भरकर लौटते हैं उसी तरह इस बार विधानसभा चुनाव में लोग वोट डालने अपने घर लौटेंगे. राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों के भीतर जोश और जागरूकता पैदा की है."

मनेंद्रगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय (ETV Bharat Chhattisgarh)

राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों के मन में भरा जोश: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा "इस बार बिहार की जनता रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट डालेगी. पहले लोगों के मन में यह भ्रम था कि “वोट उनका है और सवाल उठाना जरूरी नहीं,” लेकिन अब हर व्यक्ति के मन में यह सवाल है कि उनका वोट आखिर गया कहां. राहुल गांधी के वोट चोरी के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि क्या मुर्दों को वोट डालने के लिए रखा है. इस पर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को घर जाकर चाय पीकर दिखा दिया जिनके नाम इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से काट दिए थे. जिसके बाद पता चल गया कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा."

बिहार में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा: सुबोध सहाय ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार बिहार चुनाव में परिणामों को लेकर अनियमितताएं हुई थीं. उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे 13 सीटों पर काउंटिंग रोककर रात 10 बजे नतीजे घोषित कर दिए गए. उस दौरान कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 12 से 13 सीटों से पीछे था. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस बार बिहार में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी.