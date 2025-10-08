बिहार विधानसभा चुनाव 2025: झारखंड के 8 जिलों में विशेष सतर्कता के आदेश, अवैध शराब और हथियार पर विशेष नजर
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के आठ जिलों में विशेष सतर्कता के आदेश दिए गए हैं. अवैध शराब और कैश पर विशेष नजर रहेगी.
रांची: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है. बॉर्डर वाले इलाकों में मादक पदार्थो और अवैध हथियार, पैसे और शराब के तस्करी पर ब्रेक लगाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा झारखंड के सभी जिलों के एसएसपी/एसपी को अलर्ट जारी किया गया है. आईजी अभियान के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भी भेजा गया है.
आठ जिलों में विशेष सतर्कता
बिहार विधानसभा चुनाव का एलान हो चुका है, ऐसे में झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया की बिहार विधानसभा आम चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर अवैध शराब और मादक पदार्थों के निर्माण, व्यापार, परिवहन और तस्करी के रोकथाम के लिए सभी तरह के निरोधात्मक कार्रवाई करने को लेकर निर्देश जारी किए गए है. आईजी अभियान ने बताया की पूर्व में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएस और डीजीपी के स्तर से निर्देश जारी किए गए है.
आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसके अनुसार तमाम तरह की सतर्कता झारखंड पुलिस के द्वारा बरती जा रही है. खासकर अवैध कैश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार जितना नगद ले जाने की इजाजत मिलती है. अगर उससे ज्यादा कोई कैश लेकर जाता है तो उस पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है.
चेक पोस्ट हो रहे हैं तैयार
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड के आठ जिलों में चेक पोस्ट तैयार किया जा रहे हैं. सभी चेक पोस्टों पर बिहार पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.
इंटर स्टेट मीटिंग के साथ साथ नजदीकी जिला करेंगे बैठक
आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि वैसे झारखंड के जिले जो बिहार से सटे हुए हैं, वह अपने बिहार के निकटवर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों से समन्वय स्थापित कर इंटर जिला बैठक करेंगे. इसके अलावा इंटर स्टेट बैठक की भी रणनीति तैयार की गई है.
घाटशिला उप चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू
वहीं, दूसरी तरफ झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से झारखंड के घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है. घाटशिला उपचुनाव को लेकर सुरक्षा इंतजाम के साथ-साथ अवैध मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है.
बिहार को लेकर 11 बिंदुओं पर कारवाई के आदेश
- अवैध शराब मादक पदार्थ के तस्करी के रोकथाम के लिए सभी डीआईजी अपने-अपने क्षेत्र के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट को सक्रिय कर प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.
- अंतर राज्य सीमा क्षेत्र के ऐसे सभी मार्ग जहां से अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी संभावित है उन्हें चिन्हित करते हुए विशेष योजना बनाकर उन मार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित करना सुनिश्चित करें.
- अवैध शराब और मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए सड़क मार्ग पर स्थित चेक पोस्ट के अलावा उचित स्थान पर मोबाइल चेक पोस्ट भी लगाएं.
- रेल मार्गों के माध्यम से अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.
- अवैध शराब और मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए सूचना संकलित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें.
- तस्करी को रोकने के लिए अनुमंडल, थाना और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाए.
- तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ खुफिया सूचना एकत्रित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
- झारखंड के सीमावर्ती राज्यों से शराब के अवैध कारोबार पर किसी भी हाल में रोक लगाना सुनिश्चित करें.
- राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर स्थित लाइन होटल और ढाबों पर विशेष निगरानी रखें.
- अब शराब का कार्य करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उत्पाद विभाग से संबंध में स्थापित कर संघा छापरी अभियान चलाकर नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें.
- अवैध शराब के भंडारण परिवहन और निर्माण के स्थान को चिन्हित करते हुए संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी सुनिश्चित करें.
बिहार पुलिस ने डीजीपी को लिखा था पत्र
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा के पूर्व ही बिहार के डीजीपी ने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने को लेकर मदद भी मांगी थी. पत्र के आधार पर ही पूरे झारखंड में शराब की तस्करी और मादक पदार्थों के परिवहन को लेकर अलर्ट जारी किया गया था.
