NDA में सीट शेयरिंग की घोषणा आज! महागठबंधन में मंथन तेज, लालू-राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का हंगामा

बिहार चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है. लालू-राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का टिकट के लिए जमकर हंगामा.

Bihar Assembly Elections 2025
आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 2:51 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है. दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है. दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है. आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है.

NDA में सीट शेयरिंग की घोषणा कब?: एनडीए में घटक दलों के बीच सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर पेंच बाकी है. जेडीयू के नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है. चर्चा है कि आज शाम तक सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है.

टिकट के लिए राबड़ी आवास पर हंगामा (ETV Bharat)

महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर असमंजस: आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है. इस मुलाकात में सीट बंटवारे के बचे हुए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी. अगले दो दिन दिल्ली में दोनों गठबंधनों के लिए अहम रहने वाले हैं, जिसमें आज एनडीए और कल महागठबंधन के लिए निर्णायक चर्चा हो सकती है.

पटना में सियासी हलचल तेज: पटना में सियासी माहौल गर्म है. जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर फिलहाल शांति है, वहीं लालू-राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और हलचल देखने को मिल रही है. आरजेडी कार्यालय में भी समर्थकों का जमावड़ा है. कई समर्थक अपने पसंदीदा नेताओं के लिए टिकट की मांग को लेकर लालू-राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं.

रेखा देवी के टिकट पर विवाद: मसौढ़ी से आरजेडी विधायक रेखा देवी के टिकट को लेकर खासा विवाद देखने को मिला. समर्थकों ने लालू-राबड़ी आवास पर जमकर हंगामा किया और रेखा देवी का टिकट काटने की मांग की. जब लालू और तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, तब समर्थकों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और रेखा देवी को टिकट न देने की मांग दोहराई.

एनडीए ने 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए: जदयू और बीजेपी ने 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है. कई उम्मीदवारों को हरी झंडी मिल चुकी है और कुछ ने तो नामांकन के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया है. दोनों दलों के अधिकांश मंत्री और विधायक फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे. हालांकि, कुछ सीटों पर अभी भी असमंजस बरकरार है.

आरजेडी में भी उम्मीदवारों को हरी झंडी: आरजेडी ने भी अपने कोटे की अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के साथ तालमेल को लेकर पेंच फंसा हुआ है. सिटिंग विधायकों और टिकट के दावेदारों में इस बात का डर है कि गठबंधन की वजह से उनकी सीट सहयोगी दलों को न चली जाए.

दिल्ली पर सबकी नजर: सीट बंटवारे को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच सभी की नजर दिल्ली पर टिकी है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने-अपने गठबंधनों में सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं. बिहार की सियासत में अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि सीट बंटवारे का फैसला चुनावी रणनीति को और स्पष्ट करेगा.

