ETV Bharat / state

NDA में सीट शेयरिंग की घोषणा आज! महागठबंधन में मंथन तेज, लालू-राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का हंगामा

आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 12, 2025 at 2:51 PM IST 3 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है. दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है. दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है. आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है. NDA में सीट शेयरिंग की घोषणा कब?: एनडीए में घटक दलों के बीच सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर पेंच बाकी है. जेडीयू के नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है. चर्चा है कि आज शाम तक सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है. टिकट के लिए राबड़ी आवास पर हंगामा (ETV Bharat) महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर असमंजस: आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है. इस मुलाकात में सीट बंटवारे के बचे हुए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी. अगले दो दिन दिल्ली में दोनों गठबंधनों के लिए अहम रहने वाले हैं, जिसमें आज एनडीए और कल महागठबंधन के लिए निर्णायक चर्चा हो सकती है. पटना में सियासी हलचल तेज: पटना में सियासी माहौल गर्म है. जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर फिलहाल शांति है, वहीं लालू-राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और हलचल देखने को मिल रही है. आरजेडी कार्यालय में भी समर्थकों का जमावड़ा है. कई समर्थक अपने पसंदीदा नेताओं के लिए टिकट की मांग को लेकर लालू-राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं.