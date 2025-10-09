ETV Bharat / state

NDA में सीट बंटवारे पर सस्पेंस, नीतीश कुमार ने बनाई नई रणनीति

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में सीट बंटवारा तय नहीं हुआ. नीतीश कुमार ने रणनीति बदलकर बीजेपी को जिम्मेदारी सौंपी.

नीतीश कुमार
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 3:45 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है. पटना से दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के घटक दलों के नेताओं से एक-एक करके मुलाकात कर रहे हैं. इस बीच, जदयू के नेता नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे की जिम्मेदारी पूरी तरह बीजेपी को सौंपकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है.

नीतीश कुमार की नई रणनीति: 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे को लेकर तीखा विवाद हुआ था. राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे के अनुसार, उस समय चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 115 सीटों पर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिसके चलते जदयू केवल 43 सीटें जीत सकी और तीसरे स्थान पर खिसक गई. इस कटु अनुभव से सबक लेते हुए नीतीश कुमार ने इस बार सीट बंटवारे की प्रक्रिया से खुद को अलग रखा है. उन्होंने बीजेपी को सभी घटक दलों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है.

राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे

"2020 का कटु अनुभव नीतीश कुमार के साथ है. चिराग पासवान के साथ विवाद के कारण जदयू को नुकसान हुआ था. इस बार नीतीश ने सीट बंटवारे का जिम्मा बीजेपी को देकर विवाद से बचने की रणनीति अपनाई है."-सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

2020 में कैसा था सीट बंटवारा?: 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों का बंटवारा जदयू और बीजेपी के बीच लगभग बराबर हुआ था. जदयू को 122 सीटें मिली थीं, जिनमें से 7 सीटें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को दी गई थी. वहीं, बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, जिनमें से 11 सीटें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को दी गई थीं. इस बार नीतीश ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया से दूरी बनाकर विवादों से बचने की कोशिश की है.

बीजेपी को सौंपी गई जिम्मेदारी: जदयू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि बीजेपी सभी घटक दलों से बातचीत करेगी और उसके बाद जदयू के साथ अंतिम चर्चा होगी. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार इस बार किसी भी विवाद से बचना चाहते हैं. 2020 में चिराग पासवान के साथ हुए विवाद ने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसे नीतीश दोहराना नहीं चाहते.

धर्मेंद्र प्रधान की सक्रियता: बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सक्रिय मोड में हैं. वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के नेता जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं. एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि एक-दो दिन में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा.

संभावित सीट बंटवारा: सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जदयू मिलकर 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं. जदयू को 103 और बीजेपी को 102 सीटें मिलने की संभावना है. बाकी 38 सीटों में से जीतन राम मांझी को 7-8 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 6-7 सीटें और शेष सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती हैं. कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार भी उतार सकती है.

एनडीए में सीट बंटवारा

चिराग पासवान की मांग और पेंच: चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली थीं, जिनमें सभी पर जीत हासिल हुई थी. हालांकि, कुछ मौजूदा सीटों को लेकर विवाद बना हुआ है. इसके बावजूद एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि सभी मुद्दे जल्द सुलझ जाएंगे.

लोकसभा में आसान रहा था बंटवारा: 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारा बिना किसी बड़े विवाद के हो गया था. चिराग पासवान को 5, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिली थी. मांझी और पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा, जबकि कुशवाहा काराकाट से हार गए थे. इस बार बीजेपी सभी दलों को साथ लेकर चलना चाहती है.

जदयू में उत्साह, 225 का लक्ष्य: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में उत्साह का माहौल है. हाल ही में हुए विधानसभा सम्मेलन में भारी भीड़ देखने को मिली. उन्होंने दावा किया कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेगा.

उमेश कुशवाहा

"एनडीए में उत्साह है. विधानसभा सम्मेलन में उमड़ी भीड़ इसका सबूत है. इस बार हमारा संकल्प है 2025 में 225 सीटें जीतकर फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाना."-उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

क्या होगा नीतीश की रणनीति का असर?: नीतीश कुमार की नई रणनीति का असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा. विवादों से दूरी और बीजेपी को सीट बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपकर नीतीश ने साफ संदेश दिया है कि वे किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहते हैं. अब यह देखना बाकी है कि यह रणनीति एनडीए को कितनी मजबूती देती है और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है.

