जीतन राम मांझी को लगा जोर का झटका! फॉर्मूले को लेकर उलझन में राजनीतिक दल

पटना: एनडीए ने सीट शेयरिंग पर आम समिति बना ली है और सीटों का ऐलान भी औपचारिक तौर पर कर दिया गया है. एनडीए के कुछ घटक दलों को बाउंस मिला है, तो कुछ दल नुकसान में रहे हैं. राजनीतिक दलों को जातिगत वोट बैंक के आधार पर अहमियत दी गई है. सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले फार्मूले पर मंथन चला और काफी बातचीत के बाद तमाम राजनीतिक दल अंतिम नतीजे पर पहुंचे. चिराग पासवान बड़े बारगेनर साबित हुए और उनके हिस्से 29 विधानसभा की सीटें गई.

चिराग पासवान को 2024 में मिले थे 6.47% वोट: बिहार में पासवान जाति की आबादी 5.31 प्रतिशत है और अगर संख्या के बात कर ले तो बिहार के अंदर कुल 69 लाख 45 हजार से अधिक पासवान जाति की आबादी है. रामविलास पासवान और चिराग पासवान पासवान जाति की रियासत करते हैं. कमोबेश हर चुनाव में चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 6.47 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5.66% वोट हासिल हुए थे.

2020 चिराग के लिए कैसा रहा: 2015 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 4.8%वोट हासिल हुए थे. 2010 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 6.74% वोट हासिल हुए थी. तमाम छोटी पार्टियों में जातिगत आधार पर अधिक वोट शेयर और पांच सांसद होने के चलते चिराग पासवान ने 29 विधानसभा के सीट झटक लिए. 2020 में चिराग पासवान 134 सीट पर चुनाव लड़े थे और पार्टी के एक विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए बाद में उन्हें जदयू में शामिल कर लिया गया.

हम पार्टी को हुआ नुकसान: जीतन राम मांझी बड़े दलित नेता के रूप में गिने जाते हैं. जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं और इनकी आबादी 3.08 प्रतिशत है.इनकी संख्या 40 लाख 35000 से अधिक है. 2024 के लोकसभा चुनाव में हम पार्टी को 0.08% वोट हासिल हुआ था. 2020 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को शून्य 0.9% वोट हासिल हुए. पार्टी एक लोक सभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी.

6 सीटों पर 'हम': वर्तमान में हम पार्टी के पास चार विधायक एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के अलावा एक विधान परिषद की सीट है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं. हम पार्टी 2020 के चुनाव में 7 सीटों पर लड़ी थी लेकिन इस बार हम पार्टी को 6 सीटों पर समेट दिया गया. पार्टी को एक विधानसभा सीट कम दिए गए.