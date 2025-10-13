ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी को लगा जोर का झटका! फॉर्मूले को लेकर उलझन में राजनीतिक दल

एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली है. सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी को जोर का झटका लगा है.

BIHAR ELECTION 2025
जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2025 at 10:59 AM IST

5 Min Read
पटना: एनडीए ने सीट शेयरिंग पर आम समिति बना ली है और सीटों का ऐलान भी औपचारिक तौर पर कर दिया गया है. एनडीए के कुछ घटक दलों को बाउंस मिला है, तो कुछ दल नुकसान में रहे हैं. राजनीतिक दलों को जातिगत वोट बैंक के आधार पर अहमियत दी गई है. सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले फार्मूले पर मंथन चला और काफी बातचीत के बाद तमाम राजनीतिक दल अंतिम नतीजे पर पहुंचे. चिराग पासवान बड़े बारगेनर साबित हुए और उनके हिस्से 29 विधानसभा की सीटें गई.

चिराग पासवान को 2024 में मिले थे 6.47% वोट: बिहार में पासवान जाति की आबादी 5.31 प्रतिशत है और अगर संख्या के बात कर ले तो बिहार के अंदर कुल 69 लाख 45 हजार से अधिक पासवान जाति की आबादी है. रामविलास पासवान और चिराग पासवान पासवान जाति की रियासत करते हैं. कमोबेश हर चुनाव में चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 6.47 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5.66% वोट हासिल हुए थे.

2020 चिराग के लिए कैसा रहा: 2015 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 4.8%वोट हासिल हुए थे. 2010 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 6.74% वोट हासिल हुए थी. तमाम छोटी पार्टियों में जातिगत आधार पर अधिक वोट शेयर और पांच सांसद होने के चलते चिराग पासवान ने 29 विधानसभा के सीट झटक लिए. 2020 में चिराग पासवान 134 सीट पर चुनाव लड़े थे और पार्टी के एक विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए बाद में उन्हें जदयू में शामिल कर लिया गया.

हम पार्टी को हुआ नुकसान: जीतन राम मांझी बड़े दलित नेता के रूप में गिने जाते हैं. जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं और इनकी आबादी 3.08 प्रतिशत है.इनकी संख्या 40 लाख 35000 से अधिक है. 2024 के लोकसभा चुनाव में हम पार्टी को 0.08% वोट हासिल हुआ था. 2020 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को शून्य 0.9% वोट हासिल हुए. पार्टी एक लोक सभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी.

6 सीटों पर 'हम': वर्तमान में हम पार्टी के पास चार विधायक एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के अलावा एक विधान परिषद की सीट है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं. हम पार्टी 2020 के चुनाव में 7 सीटों पर लड़ी थी लेकिन इस बार हम पार्टी को 6 सीटों पर समेट दिया गया. पार्टी को एक विधानसभा सीट कम दिए गए.

BIHAR ELECTION 2025
संतोष सुमन (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार बदला गठबंधन: उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ओके खाते में एक सीट गई थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए थे बाद में एनडीए ने उन्हें राज्यसभा भेजा. उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति की राजनीति करते हैं और बिहार में कुशवाहा जाति कीआबादी 4.201% है इनकी संख्या 55 लाख से अधिक है. कुशवाहा जाति के वोट में सेंधमारी ना हो इस वजह से एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को महत्व दिया.​

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA): 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात महागठबंधन का हिस्सा थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेन्द्र कुशवाह ​ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का हिस्सा थे. इसमें बहुजन समाज पार्टी और AIMIM शामिल थे. 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1.77 प्रतिशत वोट मिले जब की 104 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवार खड़े किए.

जदयू और भाजपा को हुआ सीटों का नुकसान: 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे जबकि भाजपा ने 110 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे. दोनों बड़े दलों को 2025 में अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ी भाजपा और जदयू दोनों दल 101 -101 सीटों पर लड़ने को तैयार हुए अर्थात जदयू को जहां 14 सीटों का नुकसान हुआ वहीं भाजपा को 9 सीटों का नुकसान हुआ.

सीट बंटवारे पर विश्लेषण: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूले की बात की जा रही थी लेकिन जो बटवारा हुआ है उसे किसी तरह का कोई फार्मूला नजर नहीं आता शायद जातिगत वोट बैंक के आधार पर राजनीतिक दलों को महत्व दिया गया है. चिराग पासवान जहां गेनर साबित हुए वहीं मांझी की हैसियत कम हुई. छोटे दलों के दबाव के आगे भाजपा और जदयू को भी समझौता करना पड़ा.

"सीट शेयरिंग में कोई स्पष्ट फार्मूला नजर नहीं आता, शायद जातिगत वोट बैंक के आधार पर दलों को महत्व दिया गया. चिराग पासवान गेनर साबित हुए, जबकि मांझी की हैसियत कम हुई."-अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

एनडीए सीट शेयरिंगNDA SEAT SHARINGBIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025JITAN RAM MANJHIBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

