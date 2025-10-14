ETV Bharat / state

RJD के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई को जन सुराज ने बनाया उम्मीदवार, बहादुरपुर से लड़ेंगे चुनाव

जन सुराज ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें दरभंगा की तीन सीटों के उम्मीदवार में RJD के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई शामिल.

Bihar Assembly Elections 2025
आमिर हैदर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 11:37 AM IST

4 Min Read
दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है. जन सुराज ने मंगलवार को अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए दरभंगा जिले की तीन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. यह सूची पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारा जा रहा है. पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज बिहार की राजनीति में नया विकल्प बनने का दावा कर रही है.

दरभंगा की तीन सीटों पर मजबूत दावेदार: दरभंगा जिले की कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम और बहादुरपुर विधानसभा सीटों के लिए जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है. कुशेश्वरस्थान से शत्रुघ्न पासवान, गौड़ाबौराम से डॉ. इफ्तेखार आलम और बहादुरपुर से जन सुराज के जिलाध्यक्ष आमिर हैदर को टिकट दिया गया है. बहादुरपुर सीट पर आमिर हैदर का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि वे राजद के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी के चचेरे भाई हैं.

RJD के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई (ETV Bharat)

बहादुरपुर प्रत्याशी का जनसंपर्क पर जोर: बहादुरपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित उम्मीदवार आमिर हैदर ने सीट मिलने के बाद फेकला में आयोजित एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि वे पेशे से इंजीनियर हैं और पिछले तीन वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच रहकर समाजसेवा में जुटे हुए हैं. आमिर ने कहा, "मैंने हमेशा जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास किया है. अब जन सुराज के बैनर तले मैं विकास और बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं." उनकी यह सक्रियता पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.

वर्तमान विधायक पर जनता का गुस्सा: आमिर हैदर ने सभा में वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जीत के बाद वे कभी जनता के बीच नहीं लौटे. "अब चुनाव का समय आया तो वे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास टूट चुका है. यहां की जनता बदलाव चाहती है और जन सुराज को पूर्ण समर्थन देने को तैयार है." उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में उनके पक्ष में अपार समर्थन मिल रहा है, जो पार्टी की जीत का आधार बनेगा.

पारिवारिक संबंधों से परे राजनीतिक प्रतिबद्धता: जब आमिर से राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी से पारिवारिक रिश्ते के कारण किसी परेशानी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, "मैं अपने दल जन सुराज के लिए काम कर रहा हूं. इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है." यह बयान राजनीतिक दलों के बीच पारिवारिक संबंधों के बावजूद वैचारिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. आमिर की यह मजबूत स्थिति विपक्षी दलों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है.

"जनता बदलाव चाहती है और जन सुराज को समर्थन देने को तैयार है. जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सभी सीटों पर जन सुराज के प्रत्याशी विजयी होंगे."- आमिर हैदर, जन सुराज उम्मीदवार, बहादुरपुर विधानसभा

जिले की शेष सीटों पर जल्द घोषणा: दरभंगा जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में से जन सुराज ने अब तक 6 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. पार्टी ने कहा कि बाकी चार सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी. यह रणनीति पार्टी को मजबूत आधार बनाने में मदद करेगी. बिहार चुनावों में जन सुराज की यह सक्रियता राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है, और आने वाले दिनों में और घोषणाएं होने की उम्मीद है.

