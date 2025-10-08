ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने कही बड़ी बात, कर दिया बड़ा दावा

दो चरणों में होगा चुनाव: पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अमली जाम पहनाने में जुटा है.

दुर्ग : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है. दो चरणों में मतदान होगा. कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सौंपी है. पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है. चुनाव पर्यवेक्षक के रुप में भूपेश बघेल वहां काम करेंगे.

भूपेश बघेल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा: चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीतिक बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है. पार्टी का फोकस सीट बंटवारे, उम्मीदवार चयन और बूथ स्तर पर संगठन सुदृढ़ करने पर है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है. पार्टी जीत के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए है. बघेल ने कहा कि हम अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं. सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातें दूसरे दलों के साथ हमारी चल रही वो जल्द फाइनल हो जाएगी. सीटों के बंटवारे के बाद पर्यवेक्षक अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट जाएंगे.

''वोट चोर, गद्दी छोड़ हमारा मुख्य मुद्दा होगा'': सीनियर पर्यवेक्षक बनाए गए भूपेश बघेल ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर हम जनता के बीच जा रहे हैं. राहुल गांधी ने जो एसआईआर का मुद्दा उठाया है उसे पूरी जनता चिंतित है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं. हमें सफलता मिलेगी. भूपेश बघेल ने दावा किया कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाएगा. बघेल ने कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया एनडीए की सरकार बनने का दावा: मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि "बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जब पार्टी का आदेश आएगा तो वह प्रचार के लिए जाएंगे. लेकिन एक बात है कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है. वहां जितना भी मंथन होना था हो चुका है. अब जनता का जनमत सामने आ गया है."