बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बनाया थर्ड फ्रंट, इस पार्टी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब पूरे उफान पर है. नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच राज्य की राजनीति में सोमवार को एक नया मोड़ आ गया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ‘अपनी जनता पार्टी’ के साथ मिलकर एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है. इस गठबंधन का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस (GDA) रखा गया है. ओवैसी की पार्टी ने थर्ड फ्रंट की दी दस्तक: AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा पटना में की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में दो बड़े गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच अब तीसरे मोर्चे की नींव रखी जा चुकी है. ईमान ने कहा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गठबंधन फिलहाल AIMIM और स्वामी प्रसाद मौर्य की ‘अपनी जनता पार्टी’ के बीच हुआ है, लेकिन आगे और भी दल इससे जुड़ सकते हैं. ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस (ETV Bharat) मोनाजिर हसन ने थामा AIMIM का दामन: इस मौके पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और जनसुराज के वरिष्ठ नेता रहे मोनाजिर हसन ने जनसुराज से इस्तीफा देकर AIMIM जॉइन कर ली. अख्तरुल ईमान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. मोनाजिर हसन के शामिल होने से AIMIM को सीमांचल के अलावा पटना और मगध क्षेत्र में भी राजनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. AIMIM प्रमुख बोले- अब नहीं चाहिए एकतरफा मोहब्बत: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक महागठबंधन के साथ चलने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ छह सीटें मांग रहे थे, लेकिन आरजेडी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, उनके अधिकार नहीं. "यह एकतरफा मोहब्बत थी और अब वह खत्म हो चुकी है. कह सकते हैं मगरूर हसीना से इश्क था, और उसे अपने हुस्न पर गुरूर था. हम लौटकर आए और अपनी झोपड़ी खुद संभाल रहे हैं."- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM "हम वंचितों और शोषितों की आवाज हैं": अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी देश में उन लोगों की आवाज हैं, जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति ने हाशिये पर रखा है. उन्होंने कहा कि "ओवैसी न केवल हैदराबाद में बल्कि बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में भी चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा वंचितों व शोषितों के अधिकार की बात करते हैं." ईमाम ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग AIMIM पर भाजपा की ‘बी टीम’ होने का आरोप लगाते हैं, असल में वही दल भाजपा की मदद करते हैं. "हम किसी की बी टीम नहीं हैं. हम अपनी राजनीति अपने दम पर करते हैं.” अभी 100 सीटों पर तैयार है GDA: AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने बताया कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस (GDA) फिलहाल बिहार की 100 सीटों पर अपनी रणनीति बना चुका है. इनमें से 32 सीटें AIMIM के खाते में रहेंगी जिनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है. बाकी सीटों पर बातचीत जारी है. ईमान ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की जाएगी.